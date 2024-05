Geballte Frauenpower: 8 Speakerinnen, die echte Game Changerinnen sind

01 Charlize Theron – Schauspielerin & UN-Botschafterin

Schauspielerin Charlize Theron setzt verschiedene Projekte in Südafrika um. © 4GameChangers

Den meisten Menschen dürfte die gebürtige Südafrikanerin als eine der herausragendsten Schauspielerinnen Hollywoods ein Begriff sein – vor allem seit ihrer Rolle als amerikanische Serienmörderin Aileen Wuornos im Dramafilm „Monster“. Eine Leistung, die mit einer Oscar-Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin und einem Golden Globe honoriert wurde. Viel seltener wird hingegen darüber gesprochen, was sie abseits von Glanz, Glamour und Kameras leistet: 2007 gründetet sie das Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP), um die Gesundheit, Bildung und Sicherheit von Jugendlichen in Südafrika zu unterstützen, ein Jahr später wurde sie zur UN-Friedensbotschafterin ernannt. In Zusammenarbeit mit Gemeindeorganisationen vor Ort, aber auch internationalen Hilfsorganisationen wie CARE und der Entertainment Industry Foundation, will sie vor allem auch gegen geschlechtsspezifische Gewalt gegenüber Frauen und die Verbreitung von sexuell übertragbaren Krankheiten wie HIV vorgehen.

02 Larissa Kravitz – Investorella

Finanzexpertin Larissa Kravitz © Nadine Studeny Photography

Geld ist nicht bloß Männersache, davon ist Finanzexpertin Larissa Kravitz überzeugt. Allerdings gibt es da schon einige Unterschiede, was die Rollen in Bezug auf und den Umgang mit Geld angeht. Deswegen hat es sich die studierte Finanzmathematikerin und ehemalige Aktienhändlerin zur Aufgabe gemacht, Frauen beim Thema finanzielle Bildung zu unterstützen und die Angst vor Anlagen, Investitionen und Vorsorge langfristig zu nehmen – um ihnen so den Weg in eine stabile, abgesicherte Zukunft zu ebnen. Egal was im Leben oder am Konto passieren mag.

03 Mahdis Gharaei – the female factor

Als Mitbegründerin und CEO der Job-Plattform the female factor hat sich Mahdis die Unterstützung von Frauen nicht nur zur Aufgabe, sondern gleich zum Beruf gemacht. Das Ziel der Wienerin und ihrem Team: den Gender Leadership Gap dauerhaft zu schließen. Also Frauen noch viel mehr in Führungspositionen zu bringen und damit eine neue Ära in allen erdenklichen Wirtschaftszweigen und Berufen einzuläuten. Weil es genau der Faktor Frau ist, der am Ende in Firmenkonstrukten häufig den positiven Unterschied macht.

04 Annahita Esmailzadeh – Microsoft

Tech-Influencerin und Bestsellerautorin Annahita Esmailzadeh © 4GameChangers

Annahita Esmailzadeh hat viele Berufe: Führungskraft bei Microsoft, Wirtschaftsinformatikerin, Tech-Influencerin, Bestsellerautorin. Dabei will sie in jeder dieser Rollen einer ganz bestimmten Aufgabe nachgehen: Vorurteile im Arbeitsalltag auslöschen und mehr Diversität reinbringen. Speziell spricht sie dabei häufig „Von Quotenfrauen und alten weißen Männern“ (so auch der Titel ihres aktuellen Buches), darüber hinaus aber auch über klassisch-stereotype Ansichten, die Arbeitnehmer ganz leicht – und ohne ihr aktives Zutun – von der Karriereleiter schubsen können. Und aber möglicherweise auch aus Arbeitgeber-Sicht den Einstellungsprozess unbewusst manipulieren. Fakt ist daher, wer darüber Bescheid weiß, fällt dem auch weniger zum Opfer.

05 Eva Pinkelnig – Skispringerin

Skispringerin Eva Pinkelnig © 4GameChangers

2014 gab die Vorarlbergerin ihr Weltcup-Debüt im Skispringen, knapp zehn Jahre später kann sich ihre Statistik ordentlich sehen lassen: ein Gesamtweltcupsieg, vier Vizeweltmeistertitel, Auszeichnung zu Österreichs Sportlerin des Jahres 2023, die 200-Meter-Marke klar im Visier und nur wenige Meter entfernt. Doch natürlich geht so eine Profi-Karriere nicht ohne Rückschläge von statten. Und speziell in diesen Momenten durchzuhalten, dranzubleiben und immer wieder von vorne anzufangen, verlangt Athletinnen und Athleten vieles ab. Für Eva Pinkelnig ist es aber wichtig, nicht nur den persönlichen Fortschritt im Blick zu haben, sondern auch über den Schanzentisch hinaus positive gesamtgesellschaftliche Entwicklungen voranzutreiben – mit, und davon hat sie nachweislich genug, Disziplin und Leidenschaft.

06 Anna Strigl – Content Creator

Creatorin und Frohnatur Anna Strigl © 4GameChangers

Es ist eine wilde Mischung aus abenteuerlichen Sprüngen in eiskalte Gebirgsseen, witzigen Familiensituationen mit den Großeltern und nachhaltigen Haarpflegetipps, die Anna Strigl mit ihrer treuen Fangemeinde teilt – immerhin sind das mittlerweile über 430000 Menschen auf Instagram und 2,3 Millionen auf TikTok. Einen Nerv scheint die Tirolerin damit auf jeden Fall zu treffen. Und auch wenn viele ihrer Kurzvideos wie spontane Einblicke in ihr Leben wirken, steckt dahinter sehr viel mehr Planung und Arbeit, als der Großteil denkt. Ihre Devise, die sie ihren Follower*innen mit auf den Weg geben möchte: offen, ehrlich und authentisch bleiben. Und sich von der Angst, die sich dabei immer wieder meldet, nicht ausbremsen zu lassen, sondern sie vielmehr als Triebfeder zu nutzen. Hater wird es schließlich immer geben.

07 Verena Pausder – Startup-Verband

Verena Pausder macht sich seit Jahren für die Startup-Szene stark © Patrycia Lukas

Wer Gründerszene sagt muss auch Verena Pausder sagen. Seit Jahren engagiert sich die Hamburgerin nämlich für Nachwuchsunternehmen und den Wirtschaftsstandort Deutschland, seit Dezember 2023 ist sie dank ihrer erfolgreichen Arbeit sogar Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands. Dabei liegt ihr vor allem die Förderung von Talenten und das Thema Diversität am Herzen, zugleich lässt sich aber auch Problematiken wie Spätphasen-Kapital und DeepTech nicht außer Acht. Abseits davon hat sie sich außerdem der Digitalen Bildung von Kindern verschrieben – denn das sei eine Grundvoraussetzung für ein zukunftsfähiges Miteinander und Chancengleichheit für alle. Bei all dem spricht sie vor allem von, für und mit Frauen und gibt ihnen den entscheidenden Anstoß und die passenden Tools an die Hand, um ihr berufliches Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und die wirtschaftliche Zukunft voller female Force voraus zu beleben.

08 Gerda Binder – UNICEF

Gerda Binder, Senior Advisor bei UNICEF © 4GameChangers

In Gerda Binders beruflichem Alltag dreht sich alles darum, jungen Mädchen und Frauen zu einer besseren Zukunft zu verhelfen. Als UNICEFs Senior Advisor für Geschlechtergleichstellung und digitale Technologie ist es einerseits ihr Job, Frauen den Einstieg in die digitale (Berufs-)Welt zu erleichtern und dadurch geschlechtsspezifische Gewalt im Cyber Space einzudämmen. Andererseits arbeitet sie für die UNICEF-Initiative Oky – eine Perioden-Tracking-App, speziell erdacht und designt für junge Mädchen, um ihnen den Umgang mit menstrualer Gesundheit spielerisch beizubringen und so mehr Verständnis für den eigenen Körper zu erlernen. Weil auch das in vielen Ländern und Kulturen immer noch absolut keine Selbstverständlichkeit ist.

