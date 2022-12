Ali Mahlodji Kolumne: Es ist Zeit zu träumen

„Shoot for the moon. Even if you miss it, you'll land among the stars" ist einer der besten Tips für angehende Changemaker dieser Welt. Und oft werde ich gefragt, wie man denn nun groß denkt? Meine Antwort ist immer dieselbe: „Vertrau deinen Träumen!“ Wenn sie dich lange genug beschäftigen, gehören sie zu dir und sie weisen dir den Nordstern deines Lebens.