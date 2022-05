Ali Mahlodji Kolumne: Wer nicht erwacht, der wandelt mit den Toten

Auch wenn Enttäuschungen weh tun, sie ebnen den Boden für Aufbruch. Nach jeder Enttäuschung - egal ob im Sport, im Business oder in einer Beziehung - sind wir zwar eine Zeit lang verärgert, traurig und unansprechbar, doch wenn sich der Nebel gelegt hat, erkennen wir die neuen Horizonte. Wer wirklich ganz nach oben will, der darf nicht mit Gepäck wandern, das ihm nicht gehört.

Wer sein Leben lang kein ernstes Gespräch mit sich selbst führt, der sucht die Neuanfänge wie die Maus den Käse. Es klingt kitschig, aber es ist wirklich so, dass alle den Regenbogen wollen, aber niemand den Regen aushalten will. Das Leben erschliesst sich immer denjenigen, die im Auge des Sturmes geduldig einen Schritt vor den anderen setzen und abwarten, bis die Sonne wieder auftaucht.

