Fortnite-Legende Amar im Interview

On point Geboren in Wien, lebt in Köln Alter 32

Mit 32 Jahren weiß Amar nicht mehr, was er eigentlich ist. Die Begriffe schwirren nur so durch seinen Kopf: Streamer, Creator, eSportler, Moderator, Unternehmer, was soll es denn sein? „Die vom Finanzamt fragen sich auch immer, wie sie mich einordnen sollen“, erzählt er im Interview. „Die schreiben dann Influencer, aber das trifft es überhaupt nicht.“ Hätte man Amar vor etwa zehn Jahren gefragt, wäre die Antwort klar gewesen: Gamer. Aber heute? Ist er viel mehr als das.

Amar ist jedenfalls einer der erfolgreichsten Streamer Deutschlands. Er zockt aber nicht nur allein, filmt sich dabei und interagiert mit seinen Fans. Er veranstaltet auch zahlreiche Live-Events, bei denen er die unterschiedlichsten Menschen zusammenbringt. Ein Star, der alles für die Community gibt. Sie ist für ihn nicht nur Mittel zum Zweck, um Geld zu machen. Er weiß aus eigener Erfahrung, wie viel Halt sie einem geben kann.

Turbulente erste Jahre

Wer Großes erreichen will, muss viel dafür geben. Nur dann bekommt man viel zurück, geschenkt wird einem im Leben nichts. Diese Lektionen hat Amar Al-Naimi, der sich von Anfang an öffentlich nur Amar nennt, schon früh gelernt. Geboren wurde er in Wien als Sohn irakischer Flüchtlinge, die Mutter trennt sich vom Vater aufgrund von häuslicher Gewalt. Es folgen Umzüge nach England und Norwegen. Er wächst in Flüchtlingsheimen und Frauenhäusern auf, bevor er in Elmshorn landet, einer Kleinstadt nördlich von Hamburg – und das Zocken und die Gaming-Community für sich entdeckt.

Du darfst keine Angst haben, auch mal auf die Fresse zu fallen. Amar "Amar" Al Naimi

Angefangen hat alles mit einer Xbox im Schlafzimmer. Amar entwickelt sich schnell zu einem vielversprechenden Gamer mit fixen Reaktionen und der ­perfekten Zielerfassung. Es dauert nicht lange, bis er die ersten großen Erfolge ­feiert: In „Fortnite“ holt er die Europameisterschaft, in „Call of Duty“ den deutschen Meistertitel. Amar hat aber noch eine ­andere Fähigkeit: Er ist ein geborener Multitasker, der Deep Talk führen kann, während er seine Gegner reihenweise wegputzt. Damit ist er in der Gaming-Welt ein Sonderfall. Die Fähigkeiten, sehr erfolgreich zu spielen und sehr unterhaltsam zu sein, sind selten gleichzeitig an­zutreffen. Man ist in der Regel entweder Creator oder eSportler. Amar will mehr, richtet sich in Köln ein eigenes Studio ein, um Show und Sport zu verbinden.

Entdeckung des Entertainments

Schon bald bedrängen ihn Freunde und Bekannte, er solle sein Entertainment-Talent mehr ausspielen und sich nicht nur aufs Spielen konzentrieren. Anfangs sträubt sich Amar dagegen: „Das ist so, als würde man einem Fußballprofi sagen, er solle lieber TV-Experte werden.“ Aber langsam beginnt er, über den Tellerrand hinauszublicken und ein branchenübergreifendes Netzwerk zu knüpfen. Er zockt etwa mit dem RB-Leipzig-Verteidiger ­Lukas Klostermann und tritt in der ARD-Show „Klein gegen Groß“ auf.

Amar beginnt damit, eigene Turniere zu hosten, lädt zu Viewing-Partys ein und entdeckt neue Gesichter, junge vielversprechende „Fortnite“-Spieler wie ­Rezon und Vadeal verdanken Amar den ersten Karriereschub. Als Belohnung für die harte Arbeit steigen seine Follower-Zahlen rasant. Aber mehr Erfolg bedeutet auch mehr Risiko. „Da habe ich auf einmal Shows finanziert, die 400.000 Euro ge­kostet haben“, erzählt er. Es galt, Partner zu finden und keine Angst davor zu haben, „auch mal auf die Fresse zu fliegen“.

Heute hat Amar 1,8 Millionen Follower auf Twitch und knapp 650.000 Abonnenten auf YouTube – im deutschsprachigen Raum außergewöhnliche Zahlen. Dabei war es wahrscheinlich noch nie so schwer, sich ein treues Publikum aufbauen: Trends und Vibes ändern sich rasch, genau wie Kanäle und Sehgewohnheiten. Um zu bestehen, erfindet sich Amar immer wieder neu. Er versteht, dass es darum geht, den Fans Erlebnisse zu bieten. Es gewinnt derjenige, der es schafft, Begeisterung zu transportieren und Vertrauen zu schaffen. Dafür taucht er manchmal anonym in den Lobbys anderer Spieler auf. Dann wieder steht er groß auf der Bühne. Gemeinsam mit seinen Streamer-Kollegen Rohat und EliasN97 organisiert er „Fortnite“-Turniere, bei denen Creator in Teams mit Profi-Spielern um Preisgelder in Höhe von 50.000 Euro kämpfen – und tausende Fans mitfiebern. Immer mittendrin: Amar. Mal überdreht, mal kühl analytisch, ­immer gibt er alles.

Im Stream stets „all in“

Schlüpft er dafür in eine Rolle? Wie viel Amar steckt in Amar, wenn die Kamera läuft? „Natürlich gebe ich noch mal 20, 30 Prozent mehr, wenn der Stream läuft.“ Es sei ihm wichtig, gemeinsam Spaß zu haben – und zu wachsen. „Viele Leute, die mir folgen, hatten in ihrem bisherigen Leben schwer zu kämpfen“, erzählt Amar. Er wolle ihnen Ablenkung bieten. Und vielleicht nebenbei auch ein paar Tipps zur Lebensbewältigung geben. „Manchmal fühle ich mich beinahe wie ein Therapeut.“

Die Herausforderung sei, die richtige Balance aus viel Spaß und ein bisschen Ernst zu finden und dabei nie abgehoben zu wirken, meint Amar. Und sein großer Erfolg zeigt, dass er diese Kunst verdammt gut beherrscht.