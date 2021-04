Der fitteste Feuerwehrmann der Welt

Seine Vorbereitung für die Weltrekorde absolvierte Hauptbrandmeis-ter Andreas Michalitz in der Nacht: Warum? „Weil es seltsam aussieht, wenn du mit einem Feuerwehrhelm auf dem Kopf läufst.“ Tatsächlich näherte sich der Profi-Feuerwehrmann aus Wiener Neustadt in Niederösterreich seiner Rekordjagd Stück für Stück: Mal trug er den Helm, mal seine schweren Einsatzstiefel („Die sind fürs Laufen völlig ungeeignet“). Bis er schließlich in die komplette, 26 Kilo schwere Montur schlüpfte. Das monatelange Training hat sich gelohnt. Heute hält er vier Weltrekorde: im 100-Kilometer-Lauf (im Einzel und im Team mit drei deutschen Kollegen), für zwölf Stunden am Laufband und im Treppensteigen – alles in voller Feuerwehr-Montur.