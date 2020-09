Als heute Science Fiction war

Am meisten faszinierte unsere Vorfahren das Thema Mobilität. Und die Spekulationen zum Auto der Jahrtausendwende hatten es in sich: Sie reichten von revolutionären Antriebssystemen bis zu völlig neu gedachten Verkehrswegen wie fliegenden Autobahnen. Nur mit einem rechneten sie nicht: dass 2020 ein modernes Auto vier Räder, ein Lenkrad und eine geteerte Strasse unter den Pneus hat.

Am meisten faszinierte unsere Vorfahren das Thema Mobilität. Und die Spekulationen zum Auto der Jahrtausendwende hatten es in sich: Sie reichten von revolutionären Antriebssystemen bis zu völlig neu gedachten Verkehrswegen wie fliegenden Autobahnen. Nur mit einem rechneten sie nicht: dass 2020 ein modernes Auto vier Räder, ein Lenkrad und eine geteerte Strasse unter den Pneus hat.

Am meisten faszinierte unsere Vorfahren das Thema Mobilität. Und die Spekulationen zum Auto der Jahrtausendwende hatten es in sich: Sie reichten von revolutionären Antriebssystemen bis zu völlig neu gedachten Verkehrswegen wie fliegenden Autobahnen. Nur mit einem rechneten sie nicht: dass 2020 ein modernes Auto vier Räder, ein Lenkrad und eine geteerte Strasse unter den Pneus hat.

1957 «Das Auto der Zukunft fährt mit Atomkraft.»

«Da die Atomkraft bereits seit geraumer Zeit zur Elektrizitätserzeugung gebändigt ist, wird man sie wohl auch zum Antrieb von Autos benutzen können», glaubte «Hobby. Das Magazin der Technik» in seiner November­ Aus­gabe von 1957. Kurz davor war der Ford Nucleon präsentiert worden – ein nie umgesetztes Konzeptauto, für das ein eigener Nuklear­motor vorgesehen war. «Hobby» war sicher: «Der Benzin­ Kolben­ Motor ist 2000 fast verschwun­den. Sicher gibt es noch irgendwo in einer verschlafenen Provinz ein paar Dieselmotoren. Aber welt­weit haben sich längst andere Antriebsformen durchgesetzt.»

«Da die Atomkraft bereits seit geraumer Zeit zur Elektrizitätserzeugung gebändigt ist, wird man sie wohl auch zum Antrieb von Autos benutzen können», glaubte «Hobby. Das Magazin der Technik» in seiner November­ Aus­gabe von 1957. Kurz davor war der Ford Nucleon präsentiert worden – ein nie umgesetztes Konzeptauto, für das ein eigener Nuklear­motor vorgesehen war. «Hobby» war sicher: «Der Benzin­ Kolben­ Motor ist 2000 fast verschwun­den. Sicher gibt es noch irgendwo in einer verschlafenen Provinz ein paar Dieselmotoren. Aber welt­weit haben sich längst andere Antriebsformen durchgesetzt.»

«Da die Atomkraft bereits seit geraumer Zeit zur Elektrizitätserzeugung gebändigt ist, wird man sie wohl auch zum Antrieb von Autos benutzen können», glaubte «Hobby. Das Magazin der Technik» in seiner November­ Aus­gabe von 1957. Kurz davor war der Ford Nucleon präsentiert worden – ein nie umgesetztes Konzeptauto, für das ein eigener Nuklear­motor vorgesehen war. «Hobby» war sicher: «Der Benzin­ Kolben­ Motor ist 2000 fast verschwun­den. Sicher gibt es noch irgendwo in einer verschlafenen Provinz ein paar Dieselmotoren. Aber welt­weit haben sich längst andere Antriebsformen durchgesetzt.»

Uran spalten statt Benzin verbrennen, Reaktor-Tauschstationen statt Tankstellen: In den 1950er-Jahren versprach man sich von der Atomkraft die Lösung aller künftigen Energieprobleme. Doch das Minikernkraftwerk unter der Motorhaube setzte sich nicht durch. Zum Glück, könnte doch jeder der 17.000 Verkehrsunfälle, die pro Jahr in der Schweiz Verletzte fordern, zugleich ein Reaktorunglück auslösen.

Uran spalten statt Benzin verbrennen, Reaktor-Tauschstationen statt Tankstellen: In den 1950er-Jahren versprach man sich von der Atomkraft die Lösung aller künftigen Energieprobleme. Doch das Minikernkraftwerk unter der Motorhaube setzte sich nicht durch. Zum Glück, könnte doch jeder der 17.000 Verkehrsunfälle, die pro Jahr in der Schweiz Verletzte fordern, zugleich ein Reaktorunglück auslösen.

Uran spalten statt Benzin verbrennen, Reaktor-Tauschstationen statt Tankstellen: In den 1950er-Jahren versprach man sich von der Atomkraft die Lösung aller künftigen Energieprobleme. Doch das Minikernkraftwerk unter der Motorhaube setzte sich nicht durch. Zum Glück, könnte doch jeder der 17.000 Verkehrsunfälle, die pro Jahr in der Schweiz Verletzte fordern, zugleich ein Reaktorunglück auslösen.

Die Nachteile, die bisher die Alltagstauglichkeit von E-Autos einschränkten, haben moderne Elektroautos wie der Honda e im Griff: Ein spezielles Wärmemanagementsystem stabilisiert die Laufzeit der Lithium-Ionen-Hochleistungsbatterie auch bei extrem heissen oder kalten Temperaturen. Und die Akkuladezeit ist inzwischen bequem in den Alltag integrierbar: Ein CCS2-DC-Schnellladegerät lädt den Akku des Honda e in nur 30 Minuten auf 80 Prozent auf.

Die Nachteile, die bisher die Alltagstauglichkeit von E-Autos einschränkten, haben moderne Elektroautos wie der Honda e im Griff: Ein spezielles Wärmemanagementsystem stabilisiert die Laufzeit der Lithium-Ionen-Hochleistungsbatterie auch bei extrem heissen oder kalten Temperaturen. Und die Akkuladezeit ist inzwischen bequem in den Alltag integrierbar: Ein CCS2-DC-Schnellladegerät lädt den Akku des Honda e in nur 30 Minuten auf 80 Prozent auf.

Die Nachteile, die bisher die Alltagstauglichkeit von E-Autos einschränkten, haben moderne Elektroautos wie der Honda e im Griff: Ein spezielles Wärmemanagementsystem stabilisiert die Laufzeit der Lithium-Ionen-Hochleistungsbatterie auch bei extrem heissen oder kalten Temperaturen. Und die Akkuladezeit ist inzwischen bequem in den Alltag integrierbar: Ein CCS2-DC-Schnellladegerät lädt den Akku des Honda e in nur 30 Minuten auf 80 Prozent auf.

1948: «Das Auto von morgen wird klein und leicht sein.»

1958: «Im Jahr 2000 werden Autos per Radar gesteuert.»

1993: «Künftiger Schutz bei Unfällen? Secure-Foam!»