Call to Action: Wie das Smartphone ethisch vertretbar wurde

Hinzu kommt, dass diese Materialien teilweise unter unsicheren Arbeitsbedingungen und mittels Methoden abgebaut werden, die die Umwelt schwer belasten. Die Komponenten werden anschließend oft in Fabriken montiert, in denen Arbeiter weniger als das Existenzminimum verdienen. Und um das Gerät dünner zu machen, werden die Akkus mit dem Gehäuse verklebt, was das Telefon am Ende seiner Lebensdauer unbrauchbar macht.