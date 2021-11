Benedict Cumberbatch: Kastrieren und meditieren

Ein Hubschrauber donnert vorbei, im Hintergrund klimpert ein Pianist, aber Benedict Cumberbatch bleibt beim Interview auf der Terrasse des venezianischen Hotels Excelsior cool und spricht konzentriert und mit unerschütterlicher Ruhe. Das mag daran liegen, dass der 45-Jährige in seinen Rollen schon wesentlich intensivere Herausforderungen gemeistert hat. Auch in dem Cowboy-Drama „The Power of the Dog“ (auf Netflix) lässt er sich auf physische Strapazen und aufreibende Psychoduelle ein. Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass er für seine mentale Ruhe eine ganze Menge unternimmt.

THE RED BULLETIN: Herr Cumber­batch, Ihre Rolle in „The Power of the Dog“ scheint nicht gerade gemütlich gewesen zu sein.

Ich verstehe das als Kompliment. Ich will Jobs, die mir das Ungewohnte bieten. Nur so kann ich dabei Spaß haben. Das dürfte auch für das Publikum interessanter sein, als wenn ich immer das Gleiche mache.

Sie müssen in dem Film den Job eines Cowboys erledigen: reiten, Rinder zusammentreiben und kastrieren. Haben Sie dabei etwas gelernt, was Sie im Alltag brau­chen können?

Wir leben in anderen Zeiten als früher. Heute willst du mit anderen Menschen mitfühlen, ihren Blickwinkel verstehen. Es ist doch so viel schöner, wenn du die Gemeinsamkeit mit anderen Menschen spüren kannst. Dazu gehört auch, dass du diese toxische Männlichkeit bekämpfst. Wann immer dir Chauvinismus begegnet, solltest du ihn beim Namen nennen und dagegen auftreten.

