Food-Startups: 10 genussvolle Ideen aus der Schweiz

ist einfach in der Anwendung und hat unseren Restaurants in drei Monaten geholfen, 34 Prozent der Tellerreste zu reduzieren.“

Die Hard­ware ist schnell installiert und robust genug fürs Hand­ling in Großküchen. Das finden auch viele Küchen­chefs, Hoteleinkäufer und Restaurantmanager. So zum Beispiel Dörte Bachmann, zuständig für Sustainability bei der Gastronomie­ und Hotelmanagement­-Gruppe SV Group: „

Nach dem Genuss wird der Code des Bechers eingescannt und dessen Wert (1 CHF) dem Depot-Guthaben deiner App-Wallet zugerechnet. Auch für die Rückgabe-Infrastruktur sorgt das Schweizer Start-up: Die nächste Kooky-Box ist näher, als du denkst. In Zürich und Basel gibt es Kooky schon in vielen Cafés und Bars. Für Gastronomen rechnet sich das System ab 15 verkauften Einheiten im Vergleich zu Einwegbechern – und die Abfallgebühr sinkt ebenfalls.

Erfunden in Asien. Verbessert in Deutschland und der Schweiz. Ein Glückskeks nach dem Essen beim Lieblingsasiaten ist für viele nicht wegzudenken. Gespannt lässt man sich seine Zukunft prophezeien, aber isst den geschmacklich nicht gerade aufregenden Keks auch jemand? Michael Rohrdrommel hat sich dem angenommen und nach 25 Jahren im Event- und Talent-Management einen völlig neuen Berufsweg eingeschlagen.

Ein Glückskeks, der richtig schokoladig schmeckt und in dem sinnvolle Sprüche stecken, dazu spezielle Kekse für Kinder, die Witze und Wissen beinhalten – damit möchte Rohrdrommel Restaurants und Privatkunden überzeugen. Inspiriert wurde er dafür auch von seiner Tochter Lina, die die Sprüche in klassischen Glückskeksen oft schlicht nicht verstanden hat. Mit den

Der Grill wird einfach aus der Transportbox genommen, zusammengesteckt und angeheizt. 10 Minuten später kann die Grillerei starten. Und nach dem Essen kurz auskühlen lassen, die Restkohle entsorgen und den Taschengrill zuhause einfach in den Geschirrspüler stecken. Wieso jedem klar ist, dass es ein Schweizer Produkt ist? An der Unterseite kann ein Raclette-Modul angebracht werden.

der Insekten­nahrung nun zum Durch­bruch auf breiter Front verhelfen: Er hat Fertig­produkte für Supermärkte entwickelt. Angefangen hat Bärtsch 2016 mit einem Insekten­-Kochbuch, danach wurde es kompliziert. „Wir mussten zu­nächst Politiker überzeugen, Insekten in der Schweiz als Nahrungsmittel zuzulassen“, erinnert er sich an die schwie­rige Anfangszeit. Die Vorzüge der neuartigen Nahrungsmittel lägen auf der Hand, meint der Essento­-Gründer: „Mehlwürmer pro­duzieren

Der Proteingehalt von Insekten ist mit Fisch oder Fleisch vergleichbar, zudem liefern sie gesunde ungesättigte Fettsäuren, wich­tige Mineralstoffe und die Vitamine A, B und B12. Und: „Man ist überrascht, wie gut sie schmecken: Mehlwürmer erinnern an Haselnüsse, Heu­schrecken an Geflügel und Grillen an Popcorn.“

Die Erde hat ein Protein-Problem. Das liegt einerseits am Wachstum der Weltbevölkerung (bis 2050 kommen zwei Milliarden Menschen dazu), anderseits aber auch an der Produktion der Proteine. Denn tierisches Eiweiß ist nicht nachhaltig, und pflanzliches braucht nicht nur viel Wasser, sondern zieht auf Dauer auch Nährstoffe aus dem Boden. Die Lösung – und hier kommt

. Und sie gewährt schon heute einen Blick auf den Einkauf der Zukunft: Nutzer in Berlin und München können ihre Liste ab sofort direkt bei Edeka-Supermärkten in Auftrag geben und ersparen sich dank Lieferfunktion den Weg ins Geschäft.

so. Mit der App aus Zürich lassen sich Einkaufslisten erstellen, auf die mehrere Personen zugreifen können – das macht sie ideal für Paare, WGs oder Büros. Eine Mitteilungsfunktion ermöglicht kurzfristige Änderungen, und wer möchte, kann kuratierte Rezepte in seine Liste übernehmen. Die App für iOS und Android gibt es auch als Web-Applikation sowie als Variante für

liefert frisch gekochte Gerichte der besten Schweizer Köche direkt an den Arbeitsplatz. Genauer in den dort aufgestellten Kühlschrank, aus dem man sich bedienen (und mit Kreditkarte zahlen) kann.