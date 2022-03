Homeoffice: Das smarte Terrarium

Dass ein Ausflug in die Natur unsere Gesundheit fördert, ist bekannt. Neue Studien zeigen, dass sogar schon Fotos oder Bilder von Bäumen unser Wohlbefinden steigern. Wie gut wird einem da erst so ein schickes „ biOrb AIR"-Terrarium tun? Damit kann man selbst kleine Tropenpflanzen in seine Wohnung oder sein Büro holen. Das 60 Zentimeter hohe Terrarium lässt die Pflanzen auch in schwach beleuchteten Räumen oder im tiefsten Winter gedeihen.

Das biOrb (siehe Bild oben) verdankt seinen grünen Daumen lauter smarter Technik: Ein Verdampfer mit integriertem Tank reguliert die Luftfeuchtigkeit, ein Belüftungssystem filtert die Luft, und eine LED-Beleuchtung simuliert den natürlichen Sonnenverlauf. Im biOrb wachsen übrigens auch Bonsais sehr gut, und deren positive Wirkung kennt man – auch ohne Wissenschaft – aus den „Karate Kid"-Filmen (oder der „Cobra Kai"-Neuverfilmung).

biOrb AIR, Oase, ca. 420 EUR

Wohnzimmer: Der kunstaffine Fernseher

„Wir haben gar keinen Fernseher mehr" ist ein unter Bildungsbürgern gern gesprochener Satz. Mit der Botschaft: Wir verschandeln unsere Altbauwände doch nicht mit hässlichen Flachbildfernsehern, sondern schmücken sie lieber mit Gemälden. Wer sich aber Samsungs „The Frame " kauft und an die Wand hängt, wird von Kunstsammlern und Designfans gleichermaßen Applaus bekommen. Das Gerät ist zugleich ein 4K-QLED-Fernseher und ein digitaler High-End-Bilderrahmen.

Ein Home-Museum: The Frame ist Fernseher und digitaler Bilderrahmen. © Samsung

Wenn man also gerade keine Filme, Serien oder Nachrichten sieht, fällt The Frame in einen Schlummermodus, „Art Mode" genannt, und wird zum Bilderrahmen. Dann kann man aus bislang schon 1400 Gemälden auswählen (die im Rahmen tatsächlich wie gemalt aussehen) oder auch eigene Fotos zeigen. Mittels smarter Helligkeits- und Bewegungssensoren macht The Frame das Wohnzimmer zum neuen Lieblingsmuseum. Und auch die Farbe des Rahmens kann dank Magneten im Handumdrehen angepasst werden.

The Frame, Samsung, ab 1268 EUR

Arbeitsplatz: Der schlaue CO2-Messer

Es hätte echt keiner globalen Pandemie bedurft, um uns zu beweisen, dass Lüften guttut. Dafür hätten bereits diese Statistiken gereicht: Schlechte Raumluft mindert die Konzentrationsfähigkeit um bis 70 Prozent und erhöht gesundheitsbedingte Ausfälle um mehr als 50 Prozent.

Das Risiko einer Corona-Infektion durch Aerosole kann mit offenen Fenstern merklich gesenkt werden, darum sollte man das richtige Lüften nicht dem Bauchgefühl überlassen oder warten, bis jemand ins Zimmer kommt und „Puuuh, mach doch endlich ein Fenster auf!" fleht.

Die Airica-Box: Alarm bei schlechter Luft © airica.com

Die in der Schweiz hergestellte Airica-Box misst eindeutig und wartungsfrei CO2-Gehalt, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, flüchtige organische Stoffe, Feinstaub – und kann sogar in Bürogebäuden anzeigen, welche Räume wie häufig belegt sind. Stromanschluss oder Wi-Fi sind nicht nötig, die Daten können digital etwa an Slack-Kalender gesendet werden, oder die Box schlägt selbst Alarm bei schlechter Luft.

Indoor Air Quality Solution, Airica, ab 262 EUR

Küche: Der eiskalte Abfalleimer

Man muss schon ein sehr, sehr großer Tierfreund sein, um Fruchtfliegen zu mögen. Und selbst wenn, möchte man sie lieber nicht in Scharen durch die eigene Küche schweben sehen. Das kann aber passieren, wenn der Bioabfall im Sommer in gewöhnlichen Mülleimern landet. Und den entsprechenden Geruch dazu hat man obendrein in der Wohnung.

Darum kamen Schweizer Entwickler auf die Idee zum Freezyboy. Deren Trick: Wer keine Fruchtfliegen will, braucht ewigen Winter. Alle Speiseabfälle werden im Behälter auf minus fünf Grad Celsius runtergekühlt – damit ist der Verfaulungs- oder Verwesungsprozess gestoppt, notfalls für Wochen und selbst bei Fisch- und Fleischresten. Der Freezyboy passt in gängige Mülltrennungssysteme oder lässt sich auch einzeln aufstellen und hat dabei eher die Anmutung eines technischen Gadgets denn eines herkömmlichen Abfalleimers.

Winter auch im Sommer: Der Freezyboy kühlt Abfälle auf -5 Grad. © freezyboy.com

Freezyboy, ab 1064 EUR

Schlafzimmer: Die stilvolle Beleuchtung

Es gibt Designer, die möchte man einmal am Tag auf den Schultern um sein Haus tragen – aus Dankbarkeit, weil sie etwas so Schönes wie die Nanoleaf Elements geschaffen haben.

Sieben kleine sechsecki­ge Lichtpaneele in Holz­maserungsfurnier, die sich schon ausgeschaltet ohne Strom sehen lassen können – und erleuchtet dann ihre ganze Eleganz aufbieten. Die Nanoleafs werden an die Wand ge­klebt, wobei man selber entscheiden kann, ob man daraus eine große runde Wabe baut oder doch lieber eine gezackte Linie.

Die Wabe an der Wand: Nanoleafs lassen sich ausrichten, wie man möchte. © nanoleaf.me

Die Nanoleafs sind vorrangig Lampe, also erst einmal Lichtspender, aber zugleich geben sie die Stimmung des Raums vor – von warmen bis kühlen Beleuchtungs­tönen, die man per App oder durch bloße Berührung steuern kann. Selbst Lichtsequenzen lassen sich abspielen.

Hexagon Starter Kit, Nanoleaf Elements, ca. 234 EUR

Bad: Die intelligente Handbrause

Wie smart ein Gerät ist, erkennt man am Detail: Die digitale Duschbrause von Amphiro funktioniert ohne externe Stromversorgung – weil sie die nötige Energie aus dem Wasserfluss mithilfe einer winzigen Turbine gewinnt. Hier denkt je­mand mit. Ressourcen sparen und damit die Umwelt schonen – das wird bei Amphiro ernst­haft großgeschrieben:

Die digitale Brause zeigt nicht nur die exakte Wassertemperatur an, ... © amphiro.com ... sondern auch die verbrauchte Warm­wassermenge - beides in Echtzeit. © amphiro.com

Das alles funktioniert dank einer farbigen LED. Die zugehörige Smartphone­ App zeigt Verbrauchs­trends an und unter­stützt so das gezielte Senken des Wasser-­ und Energieverbrauchs langfristig. Studien zei­gen, dass das Echtzeit­-Feedback zum eigenen Verbrauch dabei hilft, sparsamer zu sein. Und für die jüngeren Nutzer kriegt das Energiesparen durch die Eisbär­-Anima­tion auf dem LC-­Display sogar noch einen spiele­rischen Charakter.

digitale Handbrause, Amphiro, 125 EUR

Hauseingang: Das leise Türschloss

Schon einmal voll­bepackt mit Einkaufs­tüten nach Hause gekom­men und dann versucht, den Hausschlüssel aus der hinteren Hosen­tasche zu kriegen und trotz übervoller Hände aufzusperren? Das endet gerne mit zerplatzten Eiern, Milchflaschen oder Tomaten auf dem Fußboden. Oder: Man kauft sich ein Nuki Smart Lock 3.0 Pro. Das elek­tronische Türschloss rettet einen nicht nur vor Tollpatschigkeit - es hilft auch bei Vergesslichkeit und spart viel Geld, weil man keine Schlüsseldienste mehr rufen muss.

Nie wieder Schlüsseldienst: Das Nuki-Schloss öffnest du mit einer App. © nuki.io

Die Familie oder andere Mitbewoh­ner können einem die Tür digital aus der Ferne öffnen. Die neueste Nuki­-Version 3.0 Pro kann die Tür kontaktlos per Handyortung öffnen oder verschließen, ist noch leiser geworden, und man kann zeitlich begrenzte Zutrittsgenehmigungen an Besucher vergeben. Auch smart: Für die Mon­tage am bestehenden Türschloss braucht man nur drei Minuten – ohne Bohren.

Smart Lock 3.0 Pro, Nuki, ca. 195 EUR

Küche: Der coole Assistent

Wenn man zu seinem Kühlschrank sprach, war das früher kein gutes Zeichen, Stichwort „plemplem". Auch Sätze wie „Das Kochen hat mir mein Kühlschrank beigebracht" oder „Ich schau jetzt im Kühlschrank nach, wie das Wetter morgen wird" oder gar „Es klingelt an der Haustür – geh doch zum Kühlschrank und mach auf" hätten noch vor wenigen Jahren mit einem Arztbesuch geendet.

Aber wir le­ben ja im Zeitalter des Smart Home und der Sprachassistenten. Samsungs „Family Hub»"-Kühlschrank hat all das integriert – und jede Menge mehr. Der Kühl­schrank kann auf einem großen Display das ganze Zuhause steuern: Haustüren öffnen, Licht anschalten, Musik ab­ spielen. Er ist aber auch bei seinen eigentlichen Kernkompetenzen stark: Kameras filmen das In­nere und zeigen, was an Lebensmitteln noch vor­rätig ist oder fehlt. Und dass er Kochvideos ab­spielen kann, überrascht einen dann eigentlich gar nicht mehr. Nur: Essen muss man noch selber. Noch.

Ein Kühlschrank für alles: Der Family Hub kann sogar die Haustür öffnen. © samsung.com

Kühlschrank Family Hub, Samsung, ab 2 830 EUR

Schlafzimmer: Die helfende Lichtquelle

Wer spätnachts schon einmal im Dunkeln bar­fuß auf einen Legostein seiner Kinder gestiegen oder über den schlafen­den Hund gefallen ist oder sich mit dem ge­schätzten Abstand von Kopf und Türrahmen grob verschätzt hat, der dürfte ein großer Fan von Paulmanns YourLED Night Comfort Set mit Bewegungsmelder werden. Denn das kann man diskret unterm Bett befestigen.

Licht im Dunkeln: YourLED hilft bei nächtlichen Erkundungstouren. © paulmann.com

Und wenn man dann mitten in der Nacht aufwacht, muss man nicht wie früher zum Lichtschalter grei­fen und sich und seinen Bettpartner grausam grell blenden – sondern findet mit sanft dosierter Bodenbeleuchtung den richtigen Weg und bewahrt obendrein seine Müdigkeit für ein rasches Wiedereinschlafen. Ob man dabei die günstigste Lösung nimmt für nicht einmal 30 Franken oder den Bewegungssensor mit etwas bunteren YourLED­-Stripes ver­bindet, ist jedem selbst überlassen – wobei man bei allzu kreativen Disko­-Licht-­Effekten eventuelle Mitschläfer im Raum vielleicht warnen sollte.

YourLED, Paulmann, 28.95 EUR

Wohnzimmer: Der clevere Übermittler

Mit Käuferbewertungen im Internet sollte man vorsichtig sein, da liest man viel Quatsch – aber in manchen Fällen kön­nen Kunden in zwei Sät­zen ein Produkt besser erklären als Marketing­abteilungen in ganzen Broschüren. Ein gewisser Carsten Z. schreibt über den Google Chromecast: „Ich habe einen Fern­seher, der ist 7 Jahre alt, steht im Schlafzimmer und ist von Smart TV ganz weit entfernt. Die Lösung ist Chromecast – und schon ist der alte TV ein Smart TV, alles ganz einfach."

Mit Chromecast wird jeder Fernseher zum Smart-TV. © google.com/chromecast

Stimmt! Der Chromecast über­ trägt nämlich Filme oder Serien oder alles andere, was das kleine Display von Smartphone, Laptop oder Tablet anzeigt, auf den großen Fernsehbild­ schirm. Wer also genug davon hat, cineastische Meisterwerke, die Oscars für die beste Kamera ge­wonnen haben, auf einem Handybildschirm in Zigarettenschachtelgröße zu sehen, der kann hier für wenig Geld viel Bild­schirm kriegen.

Chromecast, Google, 38 EUR

Küche: Der autonome Minigarten

Wie sehr uns das Basilikum hassen muss! All die vertrockneten oder bis zur Unkenntlichkeit abgezupften Töpfe, die in unseren Küchen traurig vor sich hin vegetieren. Weil wir zu wenig gießen oder zu viel oder es sogar ganz vergessen. Irgendwie geht das ständig schief mit uns und den Küchenkräutern – aber die Rettung ist nah:

Der „ Smart Garden 3 " lässt Kräuter, Obst und Gemüse fast von allein wachsen, das ganze Jahr über. Der Minigarten erinnert entfernt an eine Kapselkaffeemaschine: Abbaubare Pflanzenkapseln mit Samen und Nährstoffen werden eingesetzt, der „Smart Garden" sorgt dann für perfekt kalibrierte, automatisierte Bewässerung und Licht. Das Starter-Set kommt mit drei Basilikum-Kapseln, darüber hinaus gibt es mehr als 75 Pflanzensorten zur Auswahl – und man kann auch seine eigenen Sorten ausprobieren.

Smart Garden 3, Click & Grow, ca. 141 EUR

Der Selbstversorger: Der «Smart Garden 3» bewässert sich selbst. © clickandgrow.com