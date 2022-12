Training 1: Nimm dir drei- bis viermal täglich zehn Minuten Zeit für eine einfache Atemübung im Liegen, wie am Bild vorgeführt: hinlegen, Hände auf den Bauch legen, atmen. Ziel ist es, durch den Druck der Hände die Atem­bewegung zu reduzieren und daher so wenig und so leicht wie möglich zu atmen – man sollte gar nicht sehen, dass du atmest. Also beim Einatmen den Bauch sanft nach außen wölben. Beim Ausatmen den Bauch einziehen und mit dem Händen leicht Druck ausüben. Dabei entsteht das, was man «Lufthunger» nennt. Ich muss den Begriff nicht erklären, du wirst ihn verstehen.