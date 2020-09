Wie man zu Leben versteht

Die ersten 42 Jahre im Leben von Andreas Breitfeld sind kaum anders zu erzählen als im Fast Forward: Journalist ab 14, Jura-Student, Fitness-Redakteur eines großen deutschen Titels, Ausbilder für Spinning-Trainer in den USA und Europa, Gründer einer PR-Agentur mit internationalen Kunden im Fashion-, Sport- und Lifestylebereich, zweifacher Familienvater, Marathonläufer (Bestzeit 2:48 Stunden).

Dann kam der Mann mit dem Hammer, „es war das Jahr mit den 228.000 Flugmeilen, und eines Tages brach alles in mir zusammen, wie ein Kartenhaus in einem Taifun. Ob man es Burnout nennt, Systemkollaps, egal, ich hatte das Energieniveau einer verstaubten Topfpfanze in einem Büro der 1980er.“ Aus dem unkaputtbaren High-Performer war eine Universaldiagnose geworden. Ausgebrannte Nebennieren, durchgeknallte Hormon und entgleiste Entzündungswerte, „leaky gut“ (undichter Darm; Anm.), Schwermetallvergiftungen. „Ich war am Ende. Nullpunkt.“

Was Breitfelds Leben rettete, waren seine Erfahrungen als Journalist („ich wusste, wie man an Informationen kommt, ich begann, mich in wissenschaftliche, medizinische Unterlagen zu vertiefen, sobald ich wieder genug Kraft hatte, um einen Computer aufzuklappen“), seine Erfahrungen als Fitnesstrainer („ich wusste ein bisschen, worum es im menschlichen Körper geht“) und ein Hausarzt, „der offen genug war, sich Dinge genauer anzuschauen und gemeinsam mit mir auch ungewöhnlichere Dinge zu probieren“.

„Wer mich außerdem rettete“, sagt Breitfeld, „war Tim Ferriss. Sein Buch ‚Der 4-Stunden-Körper‘ hat mir eine völlig neue Welt eröffnet. 70 Prozent dessen, was Ferriss da geschrieben hat, ist heute längst überholt. Aber mir hat es damals eine Idee davon gegeben, was möglich ist, wenn man die Verantwortung für seine eigene Gesundheit übernimmt. Er hat mich unglaublich inspiriert.“

Nur ein Dreivierteljahr nach dem Kollaps hatte sich Breitfeld „so halbwegs gefangen“, erzählt er. „Ich hatte mir mein Leben zurückerobert. Das war ein wirklicher Schlüsselmoment für mich, zu sehen, welche unglaublichen Fortschritte in so kurzer Zeit mit vergleichsweise einfachen Maßnahmen zu erreichen sind. Ernährungsumstellung, richtiger Sport, ein bisschen auf Schlaf und Licht achten. Wenn du so was erlebst, kriegst du Lust, zu schauen, was denn vielleicht alles noch möglich ist.“

Heute, vier Jahre nach dem Zusammenbruch, kriegt man eine ungefähre Ahnung davon, was denn vielleicht möglich ist: Da sitzt ein Schrank von einem Mann, 90 Kilo bei 1,78 Körpergröße, zuletzt gemessener Körperfettanteil irgendwo um sechs Prozent, Energie eines Kleinkraftwerks. Wenn er sagt: „Ich bin mittlerweile wieder auf 80, 85 Prozent von vorher“, dann beginnt man sich vor dem „Vorher“ fast zu fürchten.

Breitfeld, mittlerweile 47, ist Deutschlands Mann in der Weltklasse des Biohacking, dieser – je nach Perspektive – Kunst, Wissenschaft oder Absurdität des Optimierens der eigenen Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Dave Asprey, der amerikanische Godfather des Biohacking, verkauft die Elektrosmog-Schutzkleidung, die Breitfeld gemeinsam mit chinesischen und österreichischen Partnern entwickelte, die großen Biohacking-Namen wie Luke Storey, Ben Pakulski und Ben Greenfeld sprechen von Breitfeld als „the crazy german guy“, und „crazy“ ist in diesen Kreisen ein Adelsprädikat.

Breitfeld bringt sich in Russland in einem auf KGB-Grund gebauten Forschungszentrum auf den aktuellen Stand im experimentelleren Teil der Erforschung von Peptiden. „Peptide sind ein extrem spannendes Thema“, sagt er und erzählt wie als Beleg davon, wie er seine vom jahrelangen Lauftraining schulmedizinisch rettungslos entzündeten Achillessehnen reparierte, indem er sich einen selbst zusammenrecherchierten Peptid Cocktail injizierte. Breitfeld hat in den vergangenen Jahren nicht nur seinen Schlaf, seine Ernährung, sein Training und seine Laborwerte auf Levels gebracht, die kaum ein Dreißigjähriger schafft.

Er hat das Spiel/das Vergnügen/die Sucht der Optimierung seines Körpers und seines Geistes auch zum Beruf gemacht, er hat alle wesentlichen Biohacking-Konferenzen von Toronto bis Helsinki und von Reykjavík bis Los Angeles besucht, die relevanten Studien und Bücher gelernt, die wirklich spannenden Leute getroffen, die genialsten und verrücktesten Technologien probiert. In seinem Lab in München stehen Geräte im Wert von rund 80.000 Euro herum.

Breitfelds Lab ist übrigens gegen Voranmeldung für jedermann kostenlos zugänglich – Personal Trainings können gebucht werden. „Ich hatte meinen Tim Ferriss als Initialzündung, andere haben vielleicht ihren Andreas Breitfeld“, sagt er. „Ich möchte, dass die Leute selbst erleben, was möglich ist, wenn man die Verantwortung für die eigene Gesundheit übernimmt.“

Man könnte Andreas Breitfeld noch einige Zeit darüber philosophieren lassen, wie viel Spaß das Spiel des Ausbalancierens von oxidativen und antioxidativen Prozessen im Körper macht, das Spiel von Rot- und Blaulicht, Kälte und Hitze, aber dann interessieren uns einfach irgendwann diese argen Geräte, die da rumstehen.

Wie sieht die Morgenroutine im Leben eines professionellen Biohackers aus? „Morgens fünf Minuten Eisbad, dann zwölf Minuten Rotlicht, was deswegen gut passt, weil die Haut nach der Kälte die Lichtreize besser aufnimmt. Währenddessen Magnetfeldtherapie, gezielte Atemmeditation mit binauralen Beats und dem Muse Headband, das mittels EEG meine Hirnwellen trackt. Dazu Atmen am NanoVi. Und weil das Rotlicht die Durchblutung sehr verbessert, kann man gleich nachher wunderbar Krafttraining machen.“

Was isst ein Biohacker? Ich esse OMAD, also ,one meal a day‘, abends. Wann immer irgendwie möglich, kaufe ich selbst ein und koche selbst, und selbstverständlich in höchster Bio-Qualität.

Im Mittelpunkt: die Kraft