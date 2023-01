Tatsächlich war der Erste, der den Begriff Biohacking in die Massenmedien transportierte, ein US-Amerikaner mit Wohnsitz in Kanada namens

Asprey brachte es durch Tätigkeiten in der IT – er betrieb u.a. die ersten Google-Server – zu einer ansehnlichen Summe Geld, das er hauptsächlich zur Beseitigung seiner Gesundheits- und Performance-Probleme verwendete. Für ihn und viele andere war dabei die Analogie zum Computerhacker offensichtlich: erst muss ich die Funktion eines (Betriebs-)Systems verstehen, damit ich es dann kontrollieren oder optimieren kann. Durch Nahrung, Bewegung, Atmung, Mindset, Umwelteinflüsse und noch viel mehr kann ich also meinen Körper hacken.

Doch der Asprey'sche Ansatz ist eben nicht alles, was so unter Biohacking verstanden wird. Rein chronologisch gesehen, ist die Fraktion der Bodyhacker bzw. Grinder vermutlich ein paar Jahre älter. Und die werden eben auch als Biohacker bezeichnet.

zehrt von dieser DNA. Doch während Musk tatsächlich versucht, ins Gehirn einzugreifen, und beispielsweise Störungen im Bewegungszentrum zu umgehen, waren die ersten Grinder, die sich mit Implantaten schmückten, eher digitale Briefkästen oder wandelnde Fernbedienungen. Zu ihren persönlichen Highlights zählten: Türen ohne Schlüssel aufsperren oder bargeldlos an der Bar am FKK-Strand zahlen zu können – dank eines im Unterarm implantierten Chips.

Zugegeben, das kann mittlerweile jedes Smartphone. Doch auch wenn einige der Ansätze sogenannter Transhumanisten bzw. Bodyhacker nur mäßig sinnvoll wirken, könnte ihr Einsatz in der Medizintechnik Wunder in die Wege leiten, vor allem, wenn es um den Bewegungsapparat geht.

, der bekannteste Bodyhacker mit einer Handvoll Implantaten im Körper. Nachdem er sich zusätzlich auch als Biohacker im Sinn von Dave Asprey versteht, deckt er so eigentlich alles ab, was unter dem Begriff Biohacking zu erwarten wäre.

Was mich persönlich angeht, so terrorisiere ich lieber meine Umwelt mit der Frage „Wo ist mein Schlüssel“, als dass ich mir einen Microchip in den Körper implantiere, oder lerne lieber Zaubertricks, um die Aufmerksamkeit bei einer Dinner-Party auf mich zu lenken ...

Auch in derartigen Initiativen steckt im Sinne der Medizinforschung viel Potenzial, Versuche mit den erhältlichen Editing-Kits an der eigenen DNA halte ich jedoch für verfrüht. Im Zweifel lohnt sich immer ein Blick auf die Website der