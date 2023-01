Die besten Biohacking-Labs in Österreich

Tu felix Austria! Während es in Deutschland tatsächlich nur mein Biohacking Lab gibt, haben sich in Österreich zum heutigen Zeitpunkt bereits eine gute Hand voll Lokalitäten mehr oder minder dem Biohacking verschrieben. Hier stelle ich ein paar der Institutionen genauer vor:

01 Stoffwechselinstitut Innsbruck – Mekka für Ausdauersportler

Biohacking und Ausdauersport: Auch wenn es eigentlich ein Widerspruch in sich ist, im schönen Innsbruck bietet das Stoffwechselinstitut Innsbruck tatsächlich Biohacking mit Fokus auf Ausdauersportler an. Dabei richtet sich das Spektrum, wer hätte es bei dem Namen vermutet, von der Stoffwechselanalyse über IHHT (Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Therapie; ein spezielles Sauerstoff-Training) bis hin zu einem Besuch in der Kryokammer . Fazit: Auch wenn noch einige Modalitäten fehlen, lohnt sich der Besuch gerade für Ausdauer-interessierte Biohackende.

Wo: Amraser-See-Straße 56, Menardi-Center II 4.OG, 6020 Innsbruck

Webseite: stoffwechsel-innsbruck.at

02 Re-Gen – Der Goldstandard

Offen zugegeben, betrachte ich den Gerätepark, den Inhaberin Olga Winkler in meiner österreichischen Lieblingsstadt Salzburg bzw. in Elsbethen zusammengetragen hat, könnte ich glatt blass werden vor Neid: ob Fokus auf Kälte, Wärme, (Rot-)Licht, Lymphdrainage, EWOT (Exercise with Oxygen Training) oder PEMF (Pulsierende Elektromagnetfeldtherapie) – alles State of the Art. Hinzukommt, dass sich Olga und ihr Team selbst nicht allzu wichtig nehmen, sondern gezielt und professionell auf Kundenwünsche eingehen.

Wo: F.-W.-Raiffeisen-Strasse 1B, 5061 Elsbethen

Webseite: re-gen.at

Immer mehr Einrichtungen bieten Services wie eine Kryotherapie (Bild) an. © Getty Images

03 Malu Fitness – Der Quereinsteiger

Richard Staudner blickt auf eine höchst erfolgreiche Karriere als (Kampfsport-)Coach zurück und nimmt sich seit nunmehr knapp über zwei Jahren verstärkt auch Themen des Biohackings an. Seine Nähe zur Mixed Martial Arts -Elite, sein umfangreicher Wissenspool und seine „Out of the box“-Herangehensweise machen Malu Fitness für Biohacker höchst interessant. Geheimtipp: versucht auf alle Fälle eine Ausdauereinheit in Verbindung mit den legendären Kühlhandschuhen Coolmitts zu absolvieren.

Wo: Neutorgasse 16, 1010 Wien

Webseite: Malu.at

04 New Energy Medical Center – Alles wird gut

Zugegeben, auf den ersten Blick mutet das New Energy Medical Network mit Locations in Klagenfurt und Wien und Dienstleistungen wie Angst- und Trauma-Therapie, Unterstützung bei Burnout etc. ziemlich psychotherapeutisch an. Allerdings gibt es hier auch Möglichkeiten zur Ketamin-Therapie (für einen Reset des zentralen Nervensystems), Inuspherese (besondere Form der hochtechnologischen Blutplasmareinigung) und vor allem Dr. Diana Schaffer , die sich in Kürze einen Namen im Biohacking-Biotop machen wird. Und der Link – siehe unten – ist Programm.

Wo: Wienergasse 8 und Hausergasse 11, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Wo noch: Florianigasse 21, 1080 Wien

Webseite: alleswirdgut.io