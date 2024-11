Mach’s dir schwer!

Heftiges Ausdauertraining hat unter uns Biohackern keinen allzu guten Ruf. Der Fachbegriff „chronic cardio“ beschreibt eine zu lange zu hohe Belastung, die aufgrund hoher Cortisol-Ausschüttung mehr Probleme ver­ursacht als gesundheitlichen Nutzen bringt. Wenn du dich also mit Dauerpuls an die 180 durch die Landschaft quälst, bis du aus dem Rennradsattel plumpst, wirst du vielleicht ein besserer Radfahrer. Aber deiner Langlebig­keit hast du einen Bärendienst erwiesen. (Und ich sage das als ehemaliger Spinning-Instruktor und Marathonläufer.)

Was wir allerdings seit einiger Zeit besonders gerne tun: uns im sogenannten Zone-2-Cardiobereich bewegen. Du kannst diese Zone genau errechnen, durch Puls und Laktatwert, aber es reicht auch die simple Definition: so schnell gehen, laufen oder Rad fahren, dass du dich dabei gerade noch unterhalten kannst.

