Bulletproof Coffee: Das Frühstück für Biohacker-Champions

01 Was ist Bulletproof Coffee?

Bulletproof oder Biohacker Coffee ist ein schaumgekröntes, koffeinhaltiges Heißgetränk, das es von den Nährwerten her vermutlich mit einer Sachertorte aufnehmen kann, aber über eine deutlich bessere Energiebilanz verfügt. Der klassische Biohacker Coffee (wir sagen lieber Biohacker Coffee als Bulletproof Coffee, weil Bulletproof ein eingetragenes Markenzeichen ist) besteht aus Kaffee aus ökologischem Anbau (wie beispielsweise von Afro Coffee ), angereichert mit Heumilchbutter aus Freilandhaltung (aufgrund der besseren Fettsäurebilanz bei Freilandhaltung, Grasfütterung und weil Tierwohl-Karma sowieso echt wichtig ist) und „Öl“ aus einer mittelkettigen Fettsäure (MCT-Öl) oder noch besser C8 Öl aus reiner Caprylsäure. Das Ganze wird im Mixer oder mit dem Zauberstab ein paar Minuten verquirlt, bis es eine schöne Fett-Crema gibt, und dann sinnvollerweise als Mahlzeitenersatz konsumiert.

02 Bulletproof oder Biohacker Coffee: Hintergründe, Wirkung und Rezepte

Der klassische Biohacker Coffee geht auf Dave Asprey, den US-amerikanischen Biohacker der ersten Stunde zurück, der auf einer Tibet-Reise die Gelegenheit bekam, den tibetanischen Yakbutter-Tee zu probieren. Dieses Lieblingsgetränk der Sherpas wird im Himalaya gerne als fettreiche Alternative zu Energydrinks und fester Nahrung verzehrt. Gerüchte besagen, der Yakbutter-Tee hätte einen höheren Nährwert als alle in Nepal gängigen festen Mahlzeiten. Die Kombination aus Fett und Koffein beziehungsweise Teein hat sich dort seit langer Zeit bewährt. Wie gerne die Tibetaner das Getränk haben, erkennt man daran, dass viele Sherpas einen Mixer mit auf dem Esel transportieren… Der Grund für die Beliebtheit ist leicht erklärt: das Fett verlangsamt die Freisetzung des Koffeins/Teeins und macht das Getränk zu einer konstanten Energiequelle.

Doch zurück zu Dave Asprey. Der war von dem Getränk und dem Effekt so begeistert, dass er nach seiner Rückkehr in die USA begann, mit Kaffee, Butter und verschiedene Fetten zu experimentieren. Dabei griff er neben Butter zu einem Öl aus mittelkettigen Fettsäuren (MCT), das in Bodybuilding-Kreisen seit Ende der 90er für Furore sorgt, da die Energie aus diesen MCTs nur sehr schwer in Depotfett umgewandelt werden kann. Ein weiterer Effekt der MCTs ist übrigens mindestens genauso legendär und hat dem schönen, amerikanischen Begriff „Disaster Pants“ seine Existenzberechtigung verliehen. Ab einer gewissen Menge (die Grenze ist individuell trainierbar, aber ich vermute ab 150 ml) löst MCT nämlich ad hoc und unvermeidlich eine ziemlich spontane Darmentleerung aus. Wie so oft grüßt da Paracelsus den Biohacker und erinnert uns daran, dass die Dosis das Gift macht…

Wie lange Dave probieren musste, ist mir nicht bekannt, und auch sonst sind kaum Anekdoten zum Thema überliefert. Sicher hingegen ist, dass er mit einem Esslöffel MCT-Öl, 20 Gramm Weidebutter und 0,2 Liter Biokaffee den Sweetspot fand. Und Dave Asprey wäre nicht Dave Asprey, hätte er nicht flugs das Gemisch auf seinem damaligen Blog Bulletproof-Exec beschrieben und damit den Grundstein für eine Menge der Dinge gelegt, die bis heute Biohacker in aller Welt betreiben. Klar, die Aussage Biohacker Coffee sei fastenkonform ist falsch, jedoch ist der Kaffee als Frühstücksersatz sicherlich in den meisten Fällen gesünder als zwei Kipferl mit Butter und Marmelade, einem Cappuccino und Orangensaft dazu. Der Biohacker-Kaffee wirkt nämlich in vielen Fällen nicht auf den Insulin-Spiegel, schickt also unseren Blutzucker nicht auf eine Achterbahnfahrt wie Kipferl und Co., und gilt in der Regel als ketokonform. Vor allem wenn statt Butter Ghee zum Einsatz kommt, haben selbst extreme Ketarier da kein Problem. Dementsprechend ist der Biohacker Coffee am Morgen allein schon deswegen interessant, weil er neben der Wirkung des Koffeins auf die Adenosinrezeptoren eine morgendliche Ketose unterstützt und daher zu einem klareren Geist beitragen kann.

Kleiner Ausflug, auch wenn es nicht alle Biohacking-Kollegen so klar kommunizieren: Keto (fettreiche, kohlenhydratarme Ernährung) ist genial, um Gewicht zu verlieren, Entzündungen zu bekämpfen uvm., sollte aber kein Dauerzustand sein. Viele der kognitiven Benefits der Ketose sind die Folgen einer verstärkten Freisetzung von Stresshormonen, weil der Körper feststellt, dass ihm Kohlenhydrate fehlen. Das ist per se auch nichts Schlimmes, sollte aber nicht zur Gewohnheit werden. Auch wenn die Chancen, dass uns irgendwann das Cortisol ausgeht, gegen Null gehen, befürworte ich regelmäßige Refeeds für Körper und Geist.

Zurück zum Biohacker-Kaffee:

Wie in einer Studie von Professor Gerald Pollack von der Universität Washington festgestellt wurde, wird das Wasser im Biohacker-Kaffee so rekonstituiert, dass es den Molekularzustand von Exclusion Zone-Wasser annimmt. Dem Wasser also, welches in unseren Zellen zu finden ist und welches mit verbesserter Proteinfaltung und einer Reihe anderer, positiver Effekte im Körper in Zusammenhang gebracht wird. Dementsprechend wäre das erste Fazit, Biohacker-Kaffee ist in Maßen für die meisten ziemlich gesund, kann beim Denken helfen und Mahlzeiten ersetzen. Zudem hilft er bei der Regeneration und ist ein Antioxidans. Summa summarum ist Biohacker Coffee ein guter Energielieferant, kommt im Vergleich mit anderen flüssigen Mahlzeiten mit recht wenigen Grundzutaten aus und ist, in geringen Mengen, gut verträglich.

03 Biohacker-Kaffee-Variationen

Wer hätte es gedacht, die Grundlage bildet immer Kaffee, am besten biologisch angebaut und fairtrade. Die Strong & Earthy Bio Variante von Afro Coffee ist in Verbindung mit Butter und Öl absolut genial. Apropos Öl: es gibt im Handel MCT (billiger) und C8 (besser) als Öl oder Pulver, ich benutze wechselweise Flowgrade, Ketosource und Braineffect, vermute aber, dass alle denselben Abfüller verwenden. Bei der Butter darf es alles sein, was Weidebutter, bio und ungesalzen ist.

gängige Varianten beinhalten Kollagen (bio, Weiderind), das Zeug ist reich an der nützlichen Aminosäure Glycin , hat keine Auswirkung auf den Blutzucker und kann Regeneration und Hautstraffheit verbessern. Gängige Quellen sind flowgarde.de und ergomax.com .

eine andere Variante verfeinert den Biohacker-Kaffee mit Vanillegeschmack aus der Tonkabohne und/oder Kakaopulver (ohne Zusätze, bio).

gern genommen wird auch Ceylon-Zimt , der auch eine stabilisierende Wirkung auf den Blutzucker hat.

apropos Blutzucker : wenn du deinen Biohacker Coffee zusätzlich süßen möchtest, nimm die Amniosäure Glycin als Einzelsubstanz.

manchmal kommt auch Whey Protein zum Einsatz, aber davon rate ich, ob der Auswirkung auf den Blutzucker, ab.

adaptogene Pilz-/Kaffeemischungen : inzwischen gibt es ja auch schon Kaffeevarianten, die mit adaptogenen Pilzen wie Chaga oder Lions Mane sowie Reishi angereichert sind. Und tatsächlich kann man auch die Kaffee-Pilz-Mischungen gut als Ausgangsbasis für einen Biohacker-Kaffee nutzen. Besonders schmackhaft sind die Mischungen von Four Sigmatic , die auch besonders viel von Adaptogenen verstehen.

Ganz wichtig, egal ob Klassiker oder Variante: Wenn du dir regelmäßig Biohacker-Kaffee machst, investiere in einen Standmixer mit Glasoberteil oder einen Stabmixer mit Metallschüssel: Hitze (Kaffee) und Fett (MCT & Butter) lösen nämlich alle Weichmacher, die du nicht im Körper haben möchtest, aus den Plastikaufsätzen.

04 Was man sonst noch zu Biohacker Coffee wissen sollte

Wirkung: Die Wirkung von Kaffee allein auf den menschlichen Blutzucker ist wirklich beeindruckend. Die Insulin-Ausschüttung variiert auf das heftigste, wenn vor der Mahlzeit (Frühstück) Kaffee auf den Tisch kommt. Zwar nimmt das Fett dem Kaffee das Schnelle, Aggressive im Koffein und führt zu einer verlangsamten Koffein-Abgabe an den Körper, aber trotzdem halte ich immer rund drei Stunden Sicherheitsabstand zwischen dem Bulletproof Kaffee und der nächsten Mahlzeit, schließlich möchte ich vermeiden, dass ein Insulin-Spike die Fettbombe direkt in Hüftgold verwandelt, MCT hin oder her…

Schimmelfreier Kaffee: Wenn du den amerikanischen Biohackern folgst, die selbst Kaffee verkaufen – Beispiele wären Dave Asprey und Ben Greenfield – begegnet dir oft der Claim „mold free" – schimmelfrei. Als Zentraleuropäer kannst du das Thema getrost ignorieren. Aus Gründen, die keiner so genau versteht, ist das Durchschnittsniveau der Kaffeebohnen in den USA aber weit schlechter als bei uns. Dementsprechend sind Bio und Fairtrade relevante Gütesiegel, zusätzliche Laboruntersuchungen sind häufig unnötig, da vieles, was in Amerika angeboten wird (verschimmelt, drübergeröstet), bei uns nicht einmal verkehrsfähig ist.

Koffeinfreier Kaffee: Tatsächlich kann es sinnvoll sein, ab und zu 2 Wochen ohne Kaffee auszukommen. Das hilft den Adenosin-Rezeptoren bei der Erholung, und hinterher empfinden wir eine bessere Wirkung. Wenn du aufgrund der positiven Vorzüge nicht auf einen warmes Getränk am Morgen verzichten möchtest (häufige Argumente sind Ritual und verdauungsfördernde Wirkung), ist das eine gute Alternative zu anderen Heißgetränken.