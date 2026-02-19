Carmen Possnig: Die Ärztin, die mit einem Bein im All steht

On point Geboren in Klagenfurt, lebt in Innsbruck Alter 36

Dinosaurier wiederauferstehen lassen oder Astronautin werden? Diese Frage stellte sich Carmen Possnig, als sie sieben Jahre alt war. „Ich habe mich dann für die realistischere Variante entschieden“, sagt die heute 36 Jahre alte Allgemein­medizinerin, die an der Uni Innsbruck ­erforscht, wie der Körper auf lange Liegezeiten oder Schwerelosigkeit reagiert.

Mehr als 22.000 Konkurrenten und Konkurrentinnen hat Possnig in mehre-ren Ausleseverfahren auf dem Weg zum Mitglied der Europäischen Weltraum­organisation ESA ausgestochen. „Da wurde alles ­gecheckt. Psychologisch, geistig, aber auch körperlich. Jeden Abend standen wir in einer Gruppe beisammen, mit einer dumpfen Ahnung, wegen einer Kleinigkeit rausgeflogen zu sein.“

Minusgrade, ein Fallschirm und ein Messer, sonst nichts: So etwas taugt mir! Mit Notfallübungen bereitet sich Carmen Possnig auf mögliche Einsätze im Weltraum vor.

8 Monate statt 8 Tage

1 zu 22.000: Da gibt es Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, zum Beispiel die Dicke des Sehnervs oder die Länge des Augapfels. In der Schwerelosigkeit neigt das Auge dazu, sich in die Länge zu ziehen. Die Folge: Weitsichtigkeit. Brillenträgerin Possnig ist kurzsichtig. Noch mehr als körperliche Details zählen mentale Stabilität und Teamfähigkeit. „Bei den Apollo-Flügen der 1960er-Jahre ­waren andere Typen gefragt als heute. Damals dauerte eine Mission ein paar Tage, heute Monate – oder, wenn wir zum Mars fliegen, Jahre.“

Da kann man keinen Testosteron-­Junkie an Bord brauchen und ­niemanden, der Heim- oder Fernweh kriegt wie David Bowies „Major Tom“. Es kann vorkommen, dass der Aufenthalt in der Interna­tionalen Raumstation wegen technischer Probleme acht Monate dauert statt der geplanten acht Tage, wie erst unlängst passiert. Das Ausleseverfahren stellt sicher, dass sich keine Typen in der Umlaufbahn ­befinden, die schon im Stau zu hupen ­beginnen. „Bei den Tests wurde größter Wert auf psychische Stabilität ­gelegt. Die Herausforderungen im All ­haben sich komplett gewandelt.“

Carmen Possnigs Weg in den Weltraum begann an der Medizinischen Universität Graz, „weil es mich interessiert hat und ich mir eine Hintertür ins All ­offenhalten wollte: Es gab damals einen Arzt unter den aktiven ESA-Astronauten.“ Ihr Berufswunsch: Weltraummedizinerin. Wichtiger Schritt: ein 13 Monate langer Abstecher in die Antarktis zu Forschungszwecken – wie ­reagieren Körper und Geist auf die Isolation?

Auf der Station Concordia, gelegen auf über 3.000 Meter Seehöhe im Polarplateau des ostantarktischen Wilkeslands, erreichten die Temperaturen bis zu minus 80 Grad. Weil es dort – ähnlich wie in ­einem Raumschiff – für das Immunsystem keine neuen Reize gibt, geht es quasi in den Standby-Modus. Das hat den Effekt, dass im Körper schlummernde Viren – Possnig nennt das Herpesvirus als Beispiel – aus dem Nichts aktiviert werden, fast als ob dem Körper fad wäre.

Carmen Possnig kann mit Begeisterung und sehr empathisch vom Leben in der Extremzone erzählen. Ihre Erlebnisse hat sie in ihrem Buch „Südlich vom Ende der Welt“ festgehalten. „Schreiben hat mir immer schon Spaß gemacht“, sagt sie. „Wenn ich das Gefühl habe, etwas gut zu können, beginne ich etwas Neues.“

Wenn Carmen Possnig in der Antarktis in den stockdunklen Himmel schaute, sah sie mehr Sterne, als wir jemals sehen ­können. Eine Steigerung wäre nur im All möglich. Und da war sie wieder, die Magie des Unendlichen, die Romantik des Weltraums. Zu sehen, wie fragil unser Planet ist, mit seiner hauchdünnen Schutzschicht namens Atmosphäre, ohne die unser aller Leben nicht möglich wäre.

Die Antarktis bereitete Possnig gut auf mögliche Einsätze im Weltraum vor, war aber natürlich nur der Start. Gerade kommt sie von einer zweimonatigen Ausbildung bei der ESA in Köln und in den Pyrenäen zurück, wo sie neben Laborjobs und Arbeiten an einem ISS-Modul unter Wasser (um die Schwerelosigkeit zu simu­lieren) lernte, bei Minusgraden mit nichts als ihrem Fallschirm und einem Messer zu überleben. „Das hat mir getaugt“, sagt sie, die in ihrer derzeitigen Heimat Innsbruck gern in den Bergen ­unterwegs ist und auch klettert.

24 Stunden Ewigkeit

Wozu die Übung gut war? „Wer auf einen Berg steigt, muss auch sicher wieder zurückkommen. Eine Mission ist erst dann zu Ende, wenn alle Teilnehmer in die ­Zivilisation zurückgekommen sind.“ ­Einmal sei eine Raumkapsel in einem gefrore­nen See gelandet, und es habe mehr als 24 Stunden gedauert, bis sich die Retter auf Skiern zu ihnen durch­geschlagen hatten.

Man muss sich Carmen Possnig als kluge, warmherzige Abenteurerin vorstellen, belastbar und bestens ausgebildet. Eine Frau, die mitreißt. Eine, mit der man bis zu den Sternen fliegen möchte. Mit einem Bein ist sie bereits im Weltraum. Sie hat ihren Teil dafür getan. Ob das zweite auch nachkommen darf, liegt in der immens teuren Weltraumforschung daran, wie viel dem offiziellen Österreich eine Pionierin wert ist: Possnig könnte die erste Österreicherin im All sein und mit ihrer Forschung dazu beitragen, dass die Menschheit bald einen Fuß auf den Mars setzen kann – ohne sich auf dem Weg dorthin zu zerfleischen.