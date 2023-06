ImillaSkate: Rock und Roll

Als Kind einer alleinerziehenden Mutter in der ländlichen Region Ayacucho, knapp 600 Kilometer südöstlich von Lima, waren die frühen Jahre der peruanischen Fotografin Celia D. Luna von Folklore und Tradition der Anden geprägt. Mittlerweile ist Luna 41, lebt in Miami und ist selbst alleinerziehende Mutter. „Ich wollte im­mer schon Frauen fotografieren, die Träumerin­nen sind“, sagt sie. „Kämpferinnen wie meine Mutter, farbenfroh wie mein Land.“

Band of Sisters © Celia D Luna

Das war eines der wichtigsten Fotos meiner gesamten Karriere. In diesem Moment konnte ich all die Kraft und die Einheit spüren, die diese jungen Frauen ausstrahlten. Fotografin Celia D. Luna

Und dann stieß Luna auf Instagram auf eine Gruppe junger Frauen in Cochabamba, Bolivien, die in die bunten Stoffe und bauschigen Spitzenunterröcke gehüllt waren, die sie aus ihrer eigenen Jugend kannte.

Sie hatten die Haare zu langen Zöpfen geflochten und trugen die traditionelle Kleidung indigener Andenfrauen: an breitkrempige Melonen erinnernde Bowler-Hüte, Pollera-Röcke (voluminöse Röcke aus Baumwolle oder Wolle mit bis zu zehn Unterröcken) und Aguayo-­Wickeltücher (aus einem farbenfrohen, handgewebten Stoff). Und – diese Frauen waren allesamt Skateboarderinnen. Mit Kickflips mitten am Gehsteig und Jumps in der Halfpipe. Und fliegenden Polleras samt rüschenverzierten ­Unterröcken, die bei jedem Trick zum Vorschein kamen. Luna wusste sofort – da musste sie hin, die musste sie selbst fotografieren. „Ich konnte etwas von mir selbst in ihnen sehen und war so fasziniert davon, wie selbstverständlich sie ihre traditionelle Kleidung trugen, während sie Sport trieben“, sagt sie.

Elinor Bui­trago rollt durch den Skatepark, ihre Röcke wehen im Fahrtwind. © Celia D Luna Der Anblick von ­Unterröcken kommt in Bolivien dem Anblick von Unterwäsche gleich. Das ist etwas, was ­frühere Generationen nicht gezeigt haben.“ Celia D. Luna

Mit Hilfe von lokalen Führern konnte Luna eine der Skaterinnen ausfindig machen und sich der Gruppe vorstellen. Genauer gesagt der bolivianischen Skatergruppe Imilla­Skate. Imilla bedeutet in den indianischen Sprachen Aymara und Quechua so viel wie „junges Mädchen“, die Gruppe wurde 2019 von der damals 23-jährigen Dani Santiváñez in der 631.000-Einwohner-Stadt Cochabamba, 220 Kilometer südöstlich von La Paz, gegründet. Und alle sieben Mitglieder brettern in der traditionellen Tracht der Hochlandregionen.

Luna und Mutter Celia Victoria auf dem Hexenmarkt in La Paz. © Celia D Luna

Die Ästhetik von ImillaSkate ist ein Symbol des Widerstands gegen die abwertende Verwendung des Begriffs „cholita“ – eine Bezeichnung für indigene Andenfrauen in der damit verbundenen Kleidung. „Als ich in den Anden aufwuchs, war es eine Art Beleidigung, wenn man jemanden ‚cholita‘ oder ‚chola‘ nannte“, sagt Luna. „Es war ein Schimpfwort, mit dem man seinem Gegenüber herabwürdigend sagen wollte: ‚Du sprichst nicht richtig Spanisch, du hast keine richtige Bildung und überhaupt – wie du aussiehst!‘ Aber ich sah, dass diese boli­vianischen Mädchen dem Wort ‚cholita‘ eine ganz andere Bedeutung geben. Sie benutzen es mit so viel Stolz und Freude, und sie wollen diesen Stolz zeigen, indem sie die gleiche traditionelle Kleidung tragen wie früher ihre Mütter und Großmütter. Sie beleben ‚cholita‘ völlig neu, während sie diesen Sport betreiben, der sie in die Zukunft katapultiert.“

Als Luna ihren Foto-Trip nach Bolivien vorbereitete, kam ihr sofort die einzig logische Reisebegleiterin in den Sinn: Celia Victoria Morales, ihre Mutter. „Ich wusste, dass sie einverstanden sein würde, denn sie liebt das Abenteuer“, sagt Luna. „Und sie lebt die Unabhängigkeit.“ Also reisten die beiden Frauen gemeinsam nach Cochabamba, um die neuen „cholitas“ zu treffen und zu fotografieren. Und ihre Botschaft in die Welt jenseits der Anden hinauszutragen: Frauen, seid stolz darauf, wer ihr seid und wie ihr seid. „So wie ich stolz auf meine Mutter bin“, sagt Luna.

Sie rollt voran: Deysi Tacuri Lopez © Celia D Luna Deysi Tacuri Lopez ist die Draufgängerin in der Gruppe. Die Mädchen schauen zu ihr auf. Celia D. Luna

„Kämpferisch wie meine Mutter, farbenfroh wie mein Land – ich fühlte sofort: Da ist eine Verbindung zwischen diesen jungen Frauen und mir", so Fotografin Celia D. Luna über ihr Bedürfnis, den Skaterinnen von Cochabamba ein Denkmal zu setzen.

Belen Fajardo will ein Vorbild für junge Frauen sein, für sich einzustehen. © Celia D Luna Wir skaten als Gruppe weiter, bis wir unser Ziel erreicht haben. Schluss mit der Diskriminierung von uns jungen Frauen! Wir haben Botschaften von Mädchen aus dem ganzen Land erhalten, die uns in den Medien gesehen haben und nun Skaten lernen. Belen Fajardo

Skaterin Susan Mesa © Celia D Luna

„Diese Kleidung zu tragen erfüllt mich mit Stolz, denn meine Großmutter war genau so angezogen. Ich konnte damit nichts anfangen, bis ich selbst die Pollera trug und zu verstehen begann: Die soziale Stigmatisierung, der meine Oma ausgesetzt war, betrifft nun auch mich. Ich skate also nicht nur für mich, sondern auch für meine Großmutter, meine Mutter und alle Frauen, die jemals mit Verachtung behandelt wurden, weil sie diese Kleidung trugen. Skaterin Susan Mesa

Look of Love: Belen feiert so ihre Identität als bolivianische Frau. © Celia D Luna

„Mir geht es um unsere Identität als bolivianische Frauen. In diesem Look fühle ich mich meiner Oma nahe, die traditionelle Kleidung trug und mir einen Teil davon überließ. Sie ist glücklich, wenn sie mich so sieht. Belen Fajardo

Huara macht Grafikdesign und die Web-Inhalte für die Gruppe. © Celia D. Luna

Ein abschließendes Gruppenbild von ImmilaSkate. © Celia D. Luna