Red Bull X-Alps – Lass dich nicht überraschen!

01 1. Mach deine Aufgaben, aber mach dich nicht verrückt!

Die mental schwierigste Zeit ist jene der Vorbereitung. Etwa vier Monate vor dem Red Bull X-Alps überlege ich, was dafür alles nötig ist: Wie stelle ich mein Team zusammen, wie sieht die Logistik aus, welches Material will ich vorab probieren? Eine heikle Phase, denn hier ist es ganz einfach, den Fokus zu verlieren. Habe ich nur ein Paar Schuhe zur Verfügung, gibt es nichts nachzudenken. Hast du allerdings zwanzig Paar zur Auswahl, kannst du beim Testen leicht ein paar Wochen verplempern – Zeit, die du vielleicht besser anders genutzt hättest. Einsteiger haben es dabei oftmals sogar leichter als Erfahrene, weil ihre Blauäugigkeit sie vor zu vielen Überlegungen schützt und sie weniger Eventualitäten bedenken.

Christian „Chrigel“ Maurer, gut gelaunt am Start in Salzburg. © Harald Tauderer/Red Bull Content Pool

Ich löse dieses Dilemma so: Habe ich mehr Zeit und weniger Geld, investiere ich Eigenarbeit. Habe ich weniger Zeit und mehr Geld, kann ich delegieren. Natürlich kann man immer noch weiter optimieren, aber irgendwann muss man es auch gut sein lassen. Viele kennen das von früher: Man kann für Klassenarbeiten auch zu viel lernen. Stell dir also folgende Frage: Wo stehe ich, wenn es morgen losgehen würde? Vermutlich kommst du drauf, dass deine Voraussetzungen, das Ziel zu erreichen, gar nicht schlecht sind.

Natürlich kann man immer noch weiter optimieren, aber irgendwann ist es dann auch gut. Christian „Chrigel“ Maurer hat gelernt, latent keimenden Perfektionswahn zu zähmen.

02 2. Ein Korridor ist wichtiger als ein Plan!

Für mich war das Red Bull X-Alps im Jahr 2013 schlicht perfekt. Wetter, Fitness, Gefühl: alles top. Und ich habe das Maximum aus meinen Möglichkeiten herausgeholt. Alles, was ich probiert habe, hat funktioniert. Das war erfreulich, aber es hat mich nicht erstaunt. Wenn ich ein Ziel verfolge, lege ich vorab einen Korridor fest: Best Case – Normalfall – Worst Case. Je weiter du diese Spanne fasst, desto sicherer kannst du sein, dass du auf alles vorbereitet bist, was potenziell eintreten kann. Das Problem bei dieser Strategie: Du bist am Schluss wahrscheinlich nicht zufrieden, weil das Gefühl bleibt, dass noch mehr gegangen wäre.

Chrigel Maurer während des Red Bull X-Alps 2017 in Airole, Italien © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Gegenentwurf: sich verzweifelt an einen Plan zu klammern. Das klappt nämlich nur, wenn du äußere Einflüsse ausschließen kannst. Einen Marathon kannst du vielleicht nach Plan laufen. Du setzt dir eine Kilometerzeit, und wenn du genügend trainiert hast, um sie einzuhalten, wirst du deine Zielzeit erreichen. In der „freien Wildbahn” aber wird fast immer etwas Unvorhergesehenes passieren. Bleib also flexibel und akzeptiere, dass nicht alles nach Plan, aber doch in deinem prognostizierten Korridor laufen wird. Für den seltenen Fall, dass doch einmal alles passt: Nutze dieses Glück rigoros aus – so wie ich bei meinem Sieg 2013.

03 3. Vergeude keine Energie im Team!

Mit dem Begleitfahrzeug darf ich beim Bewerb nicht fahren – keinen Meter –, aber ich darf darin schlafen, und es transportiert das Material. 2011 hat eines meiner Teammitglieder vergessen, die Dachluke zu schließen – prompt kam ein Gewitter, und alles war nass: Bett­wäsche, Papierkarten. Eine Katastrophe? Ich bin los gelaufen und konnte mich ver­lassen, dass das Problem gelöst sein wür­de, wenn ich wieder zum Bus stoße.

Nächtlicher Job für die Crew: die Versorgung von Blasen an Maurers Füssen. © Harald Tauderer/Red Bull Content Pool

Jedes Teammitglied hat bei mir eine vorab festgelegte Reihenfolge seiner Prioritäten. So stelle ich sicher, dass jeder richtig reagiert, wenn die Dinge unüber­sichtlich werden. Das gesamte Projekt ist ein Dürfen, kein Müssen. Dieser positive Geist schwebt über allem. Und es gibt eine vernünftige professionelle Distanz, die Emotionen außen vor lässt, wenn Schwierigkeiten auftreten – und Schwierig­keiten treten immer auf. Manche Athleten haben ihre Partnerinnen im Team, aber das halte ich für gefährlich. Um gewinnen zu können, musst du Menschen jenseits ihrer Komfortzone fordern können. Inten­sive persönliche Nähe macht das schwie­rig.

Das ist der Grund, warum ich manche meiner Helfer überhaupt erst ein paar Monate vor dem Red Bull X-­Alps kennen­lerne. Mein Supporter, der den nassen Bus zu verantworten hatte, stand abends übrigens wieder vor mir – mit trockener Bettwäsche und intakten Karten. Wie er das geschafft hatte? Völlig egal. Alles richtig gemacht! (Dass er die Laken in einer Wäscherei in den Tumbler gesteckt und die Karten stundenlang geföhnt hatte, hat er mir erst nach der Siegerehrung erzählt. Während des Bewerbs hätte es mich auch nicht interessiert.)

In der ‹freien Wildbahn› wird fast immer etwas Unvorhergesehenes passieren. Solange du das einkalkuliert hast, bist du auf der guten Seite.

04 4. Steh zu deinen Entscheidungen!

In Abwandlung eines alten Sprichworts: The grass is never greener on the other side. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann zieh sie durch und schau nicht, was die anderen machen oder was du noch schnell ändern könntest. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass du deine ursprüng­liche Entscheidung fundiert und im besten Wissen getroffen hast. Ein Beispiel: Ich weiß, dass ich auch unter schwierigen Bedingungen gut fliegen kann. Das ist sicher meine größte Stärke. Daher werde ich in der Planung stets versuchen, möglichst viel auf Berge zu gehen und danach weite Strecken zu fliegen, anstatt lange Distanzen in der Ebene laufend zu absolvieren.

Gute Aussichten: Maurer ist dieses Jahr auf dem Weg zu seinem siebten Sieg. © Harald Tauderer/Red Bull Content Pool

Manchmal geht das aber auch schief. Einmal habe ich in Italien acht Stunden und 3600 Meter Aufstieg für eine Strecke investiert, die ich in der Ebene in vier Stunden geschafft hätte. Wie konnte das passieren? Ganz einfach: Ich hatte mich für die mutige Variante entschieden – und die hat sich als falsch herausgestellt. Pech gehabt, so was kommt vor. Aber besser in zehn Situa­tionen zweimal scheitern und achtmal ab­solut richtig liegen, als alles halb­halb zu machen und mit ständigen Kompromissen. Fehler­vermeidung ist vernünftig, bringt aber keine Siege. Also verlass dich auf dein Gefühl und steh mutig zu dem, was du dir vorgenommen hast. Und hab gute Gründe dafür, einmal getroffene Be­schlüsse ausnahmsweise umzuwerfen!

Meine Stärke ist ganz sicher das Fliegen. Chrigel Maurer ist bedacht, lange Geh-Stücke zu vermeiden.

05 5. Denk drei Schritte voraus!

Ich will, dass klar ist, was ich als Über­nächstes tun werde. Und ich will, dass das jeder in meinem Team für seinen Be­reich ebenfalls weiß. Ich vergleiche es mit Schach: Wer Erfolg will, muss weiter voraus denken als die anderen. Damit holst du im Team mehr Vorsprung heraus, als ich es durch Laufen oder Fliegen allein könnte. Ein Beispiel: Wenn in zwei Stunden eine Marsch­strecke kommt, muss der Verantwort­liche in meiner Crew bereits alle nötigen Nahrungsmittel gekauft und mit dem Kochen begonnen haben, damit ich da­nach während des Gehens Kalorien auf­nehmen kann und nicht warten muss, bis die Nudeln endlich gar sind. Wenn ich den Schirm vor dem Start auslege, muss die neue Trinkflasche bereits gefüllt neben mir liegen, damit ich in der Luft trinken kann. Mit peniblem, klug geplantem Vorausdenken schaffst du pro Tag 20 bis 30 Kilometer mehr als Teams, die sich überraschen lassen.

Je weiter du vorausdenkst, desto einfacher ist es, richtige Entscheidungen zu treffen. Eine Checklist hilft, selbst unter verschärften Bedingungen rational zu bleiben.

Aber das ist noch nicht alles: Dieser Vorsprung gibt dir den Puffer für mutige Entscheidungen, die dich im besten Fall noch weiter nach vorn bringen. Je weiter du vorausdenkst, desto einfacher ist es, richtige Entscheidungen zu treffen. Ich weiß zum Beispiel, dass meine größte Schwäche ist, unter großer körperlicher Anstrengung Ansagen zu machen – und im Bewerb kommt noch die mentale Anspannung dazu. Was also mache ich? Ich antizipiere die Situation und lege mir schon vorab eine Checklist zurecht: Was spricht dafür, auf den Berg zu gehen und zu fliegen, was dafür, rundherum zu marschieren? Dann zähle ich zusammen und entscheide mich ohne emotionalen Druck für A oder B.

