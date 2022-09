Wie Coinpanion Krpyto-Wallets „smart” macht

kann man Bitcoin und Ethereum kaufen und verkaufen. Das unterscheidet die App aber nicht von der Konkurrenz. Kern des Produkts sind kuratierte Portfolios, in denen verschiene Kryptowährungen stecken. So kann man in Themen investieren, die gerade heiß sind: Metaverse, Decentralized Finance und so.

Alexander hat mit der Arbeit an Coinpanion als Student an der Wiener WU begonnen. Nach seiner Zeit als Spielzeug-Trader auf Flohmärkten war er als Teenager auf digitale Assets umgestiegen - das war noch vor Krypto. Er ist mit Games aufgewachsen, natürlich. „Ich habe dann Gamekeys gekauft und verkauft. Und wurde via Paypal bezahlt. Später dann auch in Bitcoin.“