fragt, wer Biohacking erfunden hat, sagt der auf Vancouver Island lebende Amerikaner vermutlich „Moi“ oder „Me, myself and I“ – und was den Begriff angeht, ist es vermutlich so. Schließlich war Dave, früher Betreiber der ersten Server von Google, ein „Hacker“, der – von Gesundheitsproblemen verfolgt, krank und übergewichtig – den Versuch unternommen hat, seine eigene Biologie zu verstehen und mithilfe des Wissens etwas gegen seinen desolaten Zustand zu tun. Sein Blog „Bulletproof Exec“ gilt als Ursprung der Biohacking-Bewegung, seine Biohacking Conference dürfte das wichtigste Zusammentreffen von Biohackern (zumindest) in den USA sein und viele der Firmen, die er (mit-)begründet hat, sind top. Sein „Bulletproof-Coffee“ mit Weidebutter und MCT-Öl macht den Geist klar (und bei Überdosierung den Darm nervös) und sein Podcast „Bulletproof-Radio“ ist immer noch gut.

noch nicht gelesen hat, dem sei dazu geraten, für die anderen zur Auffrischung: Ben Greenfield hat so ziemlich alles ausprobiert und auf seiner Farm in Spokane im US-Bundesstaat Washington vermutlich mehr Technologie als jeder Formel-1-Rennstall. Dennoch oder auch deswegen ist ein fester Glaube und ein Platz in der Gemeinschaft sein Biohack Nummer eins. In jedem Fall ist sein Podcast die beste Quelle für Informationen rund um Fitness, Performance und Glücklichsein – seit über zehn Jahren, zwei Mal die Woche, und das ist gut so. Auch wenn Ben Greenfield heute an der Spitze eines riesigen Imperiums rund um die beste Version des eigenen Ichs steht und unter dem Markennamen „Kion“ eigene Supplemente zusammenmixt und vertreibt, ist der Mann stets authentisch geblieben.