Die Lehren der Leere: Der Desert Marathon in Eilat

Pater Tobias wiegelt ab: „Jesus“, sagt der Geistliche aus Duisburg, „Jesus war 40 Tage in der Wüste.“ Was, so der Priester, der es unter dem Namen „

“ in der deutschsprachigen Laufwelt mittlerweile zu einer gewissen Berühmtheit gebracht hat, seien dagegen schon die vier oder fünf Stunden, die er gerade durch den Negev gelaufen sei? Moses war noch länger hier draußen als Jesus: 40 Jahre lang führte er die Israeliten am Weg aus Ägypten kreuz und quer durch die unwirtliche, lebensfeindliche Ödnis – erst dann durften sie ins „gelobte Land“. Warum? Weil die Wüste reinigt. Den Kopf entgiftet. Weil sie von Ballast befreit und den Fokus schärft. Und weil sie wahrlich nicht einfach Nichts ist. Denn just weil hier – auf den ersten Blick – nichts ist, nichts passiert und nichts lebt oder leben will, passiert hier viel unheimlich viel. In und mit einem selbst.