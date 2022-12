01 Der Anführer: Thomas Raffl

The Wolf of Volksgarten: Jedes Team braucht einen Leitwolf wie Thomas Raffl © Karlotta Freier

Eine Frage, die sich jede Organisation stellt : Wie identifiziert man echte Leitwölfe? Wir legen zu Saisonbeginn gemeinsam jene Kriterien fest, die wir von unseren Leadern erwarten. Erstens: Arbeitsethos – auf dem Eis und abseits davon. Zweitens Charakter. Leader müssen nämlich Vorbilder sein. Das gilt selbstverständlich für das Sichtbare – das Verhalten auf dem Eis vor den Zuschauern – genauso wie für das Unsichtbare, zum Beispiel für die Zeit in der Kabine, im Alltag oder im Bus zu Auswärtsspielen. Drittens: Kommunikation. Leader müssen nicht notwendigerweise große Reden schwingen, aber ihre Botschaft muss ankommen. Ihr Job ist, die Botschaft von uns Coaches intern zu verstärken – und zwar selbständig. Vierter Punkt: Uneigennützigkeit. Anführer stellen das Team vor den eigenen Erfolg – immer.

Jetzt kommt das Entscheidende: All diese Punkte erwarten wir von sämtlichen unserer Spielern – auf ihre Art. Jeder wird im Lauf der Saison irgendwann Führungsarbeit leisten . Gute Teams zeichnet aus, dass sie eine große Leader-Gruppe haben, in der jeder Verantwortung übernimmt.

Innerhalb dieser Führungsgruppe gibt es im Eishockey drei Spieler, die auch formell die Anführer sind: Der Kapitän und seine zwei Assistenten. Über diese Rollen lassen wir zuerst die Mannschaft intern abstimmen, aber das letzte Wort haben wir als Organisation. So stellen wir sicher, dass unsere Werte jeden Tag gelebt werden. Wir als Coaches sind in ständigem Austausch mit den Spielern, vor allem aber mit unseren Leitwölfen.

Wir sagen immer: Das wichtigste Meeting ist das Meeting nach diesem Meeting: Es geht beständig um Kommunikation. Manchmal ist Demokratie der richtige Weg: Wir Coaches und die Leader finden gemeinsame Lösungen. Manchmal müssen wir Coaches das Team von unseren Ideen überzeugen. Dann ist es Job der Führungsgruppe, unsere Überzeugung ins Team tragen.

02 Der Sniper: Peter Schneider

Goalgetter: Kollegen wie Peter Schneider machen am Ende die Abschlüsse. © Karlotta Freier

Die Rolle eines Snipers oder Goalgetters entspricht in der Businesswelt jenem Typen, der die Abschlüsse macht. Deals unter Dach und Fach bringt. Den Vertrag unterschreibt. Der den letzten Schritt macht, nachdem er von den Kollegen perfekt in Stellung gebracht wurde. Sniper sind Personen mit einer besonderen Begabung: Sie können vollstrecken. Was sie aber besonders macht: Sie sind obendrein fantastische Team-Player.

Sie machen all die unsichtbare, oft undankbare Arbeit wie alle anderen auch – aber sie treffen öfter. Sie laufen zurück, sie werfen sich in Schüsse, sie gehen in die Ecken, kämpfen um jeden einzelnen Puck – und vorn versenken sie das Ding. In der Business-Welt sind das jene Leute, die nach langen Vertragsverhandlungen den letzten, entscheidenden Schritt machen können.

Viele Tore zu schießen ist bloß eine von unzähligen Qualitäten, die helfen, ein Team erfolgreich zu machen. Einer unserer Grundwerte ist Bescheidenheit. Es vergeht fast kein Tag, an dem wir nicht darüber sprechen. Peter Schneider versinnbildlicht diese Einstellung perfekt: Egal wie viele Tore er schießt, wie viele Punkte er abliefert: Er überlegt täglich, wie er sich weiter verbessern kann – aber natürlich auch, wie er erfolgreich bleiben kann, was er richtig macht.

Der Führende der Torschützenliste macht notwendigerweise etwas richtig, und auch darüber muss man nachdenken. Sich seiner Stärken bewusst werden. Einer wie Peter Schneider denkt nicht darüber nach, wie viele Tore er schießt. Er denkt darüber nach, wie er dem Team helfen kann. Genau diese Qualität macht einen Sniper so besonders. Denn treffen wird ein Sniper ohnehin, da ihm das Talent dafür gegeben wurde.

03 Der Troubleshooter: TJ Brennan

Ruhepol: TJ Brennan erkennt sogar mit geschlossenen Augen Lösungswege. © Karlotta Freier

In Stressmomenten braucht es jemanden, der einen kühlen Kopf bewahrt und richtige Entscheidungen trifft – was auch immer die sind und wie unkonventionell oder überraschend sie auch sein mögen. Troubleshooter sind kreative Menschen. Das hat nicht unbedingt etwas mit ihrer Position zu tun. NHL-Superstar Connor McDavid, der im Alleingang durch die Gegner tänzelt und Spiele durch geniale Manöver entscheidet, ist mehr Troubleshooter als Sniper. Er löst Probleme auf seine Art – auf eine Art, mit der niemand rechnet. Unser TJ Brennan hingegen ist Verteidiger, kein spektakulärer Stürmer. Aber er ist ein Troubleshooter mit großer spielerischer Stärke.

Er hat das Zeug, zum Beispiel aus einer Defensiv-Aktion mit einem überraschenden Pass über die Bande den freien Mann zu finden und eine Offensiv-Aktion auszulösen. Wo andere ein Problem sehen, hat der Troubleshooter schon eine – oft überraschende – Lösung parat. Dieser Typ ist kein Gambler, keiner, der viel Risiko nimmt, auch wenn es oft so wirken mag. Er weiß, was er kann und wie hoch die Chancen auf Erfolg seiner unkonventionellen Aktionen sind.

Troubleshooter müssen Probleme schnell lösen, damit die anderen nicht vorab darauf reagieren können. Daher brauchen sie bei uns das, was man hockey sense nennt, in der normalen Welt vielleicht Intelligenz oder die Fähigkeit zum Schnelldenken. Generell kann man sagen, dass Sniper und Troubleshooter innerhalb einer Organisation die längste Leine bekommen. Uns geht es darum, dass Spieler Probleme selbständig lösen. Wenn einer Probleme mehrfach nicht lösen kann, ziehen wir die Leine an, ganz ungeachtet seiner Position, Funktion oder Erfahrung und geben ihm engere Richtlinien.

Im Grunde geht es darum, ein Team-Player zu sein – allerdings jeder mit seinen individuellen Stärken. Die erfolgreichsten Teams sind die, bei denen keiner mehr an sich denkt, aber jeder an alle. Dazu braucht es Werte, an die alle glauben: Respekt vor dem was du machst, dem Gegner und den Regeln. Bescheidenheit und daraus abgeleitet den Willen zur Arbeit und zum Lernen. Verbundenheit: Wir als Individuen sind eine Bruderschaft – und Teil eines Größeren. Einer Organisation, den wir für eine bestimmte Zeit repräsentieren dürfen. Gute Troubleshooter oder Kreative sind keine Egomanen oder Diven.

04 Das Schweizer Taschenmesser: Benjamin Nissner

Multitasker: (Team-)Player wie Benny Nisser sind wahre Alleskönner. © Karlotta Freier

Jede Organisation braucht Menschen, auf die du dich in allen Situationen verlassen kannst, die du immer aufs Eis bringen kannst und sie machen das Beste daraus. Im Eishockey: Benny Nissner ist gut bei Face-Offs, du kannst ihn im Über- oder Unterzahl-Spiel aufstellen. Ein Allround-Performer, dem es egal ist, ob er in der ersten oder der dritten Linie aufläuft. Jemand, der seinen Job einfach immer effizient erledigt.

Auch im Büro gibt es jene Kollegen, die immer für andere da sind und ihnen bei ihrer Arbeit helfen, wenn es not tut. Die Erfahrung auf vielen Feldern haben und sich nicht scheuen, dieses Wissen in anderen Bereichen anzuwenden: Der Marketing-Mann, der plötzlich wie ein Vertriebs-Mensch denkt. Der Tischler, der auch Lampen anschließen kann. Einfach jemand, der sich viele Hüte aufsetzen kann uns will.

Menschliche Schweizermesser brauchen Intelligenz – und ein gesundes Selbstvertrauen. Einen Sniper kann man an seinen Punkten messen, einen Goalie an seiner Fangstatistik. Einer, der heute dies und morgen das macht? Deutlich schwieriger. Das muss ein Team-Player sein, der zuerst an das große Ganze denkt statt an sich. Wir als Red Bulls wollen viele Schweizermesser im Team haben – aber jeder davon mit speziellen individuellen Stärken. So kann man sich gegenseitig ideal unterstützen.

05 Das Arbeitstier: Mario Huber

Vorbild: Mario Huber sorgt dafür, dass keine Arbeit liegenbleibt. © Karlotta Freier

Der erste im Office und der letzte, der das Licht abdreht – oder der erste am Eis und der letzte in der Kabine. Einer, der Energie verströmt, der jeden Meter sprintet, der immer parat ist. Physisch und bereit, seinen Körper einzusetzen. Immer am Gas, ob am Eis oder abseits. Ein Vorbild für die anderen, ob im Gym oder auf der Bank. Einer, der die Arbeit der Kapitäne leichter macht, weil er als Musterprofi vorlebt, wie man sich als Profi verhält.

Um es ins Büroleben zu übersetzen: Mario Huber ist jener Kollege, der auf die Kaffeepause verzichtet und stattdessen alles daransetzt, dass die Arbeit effizient, gründlich und zur Zufriedenheit aller erledigt wird. Dass keine Arbeit liegenbleibt. Einer, dem Details wichtig sind und der sich niemals bei Schlampereien erwischen lassen würde – weil er sie schlicht nicht macht. Ganz wichtig: Arbeitstiere sind nicht das Gegenteil von Genies. Im Idealfall sind gute Team-Player beides, und auch dafür lassen sich in unserer Organisation etliche Beispiele finden: fleißige, unermüdliche Arbeiter mit viel Talent. Hart zu arbeiten signalisiert kein Mangel an Talent, sondern ist ein Talent für sich.

06 Der Youngster: Danjo Leonhard

Jungspund: Leute wie Leonhard bringen frischen Wind in verstaubte Büros. © Karlotta Freier

Jede Organisation braucht Junge, die frisch reinkommen und von den Arrivierten lernen. Ein Eishockey-Team ist da nicht anders. Danjo hat eine große Zukunft vor sich, und er bekommt die Chance, all den anderen Charakteren zuzusehen und täglich mitzukriegen, was sie machen, wie sie an Dinge herangehen – und daraus zu lernen. Was macht einen Sniper aus, ein Schweizermesser, ein Arbeitstier? Gleichzeitig bringt er seine Talente ins Team ein, seinen Biss und Enthusiasmus, der die Alten daran erinnert, welches Feuer in ihnen gebrannt hat, um es in die Kampfmannschaft zu bringen.

Für uns ist es essentiell, Junge heranzuführen. In dieser Saison haben wir nicht weniger als 14 Spieler unter 23 Jahren in kritischen Situationen eingesetzt. Nicht alibihalber, wenn wir komfortabel in Führung lagen, sondern dann, wenn es um etwas ging. In der Red Bull Akademie bringen wir den Kids bei, Verantwortung zu übernehmen. Auch das gilt für alle Organisationen: Wer die Jungen gut entwickelt, stärkt seine Firma ganz erheblich – und es macht auch als Business Sinn. Was du selbst entwickelt hast, musst du nicht teuer am freien Markt zukaufen – und gleichzeitig macht es dich als Organisation interessant. Wo Schwalben sind fliegen Schwalben zu, sagt man.