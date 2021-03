Erik Fedko: Locker ist leicht

Erik Fedko erkennt man im Wett­kampf in aller Regel an der präzisesten Landung, an der größten Höhe, an der exaktesten Ausführung. Es sieht leicht aus, was er macht, weil er nämlich be­reits viel weiter ist in seiner Entwicklung. Er macht das, womit er sich wohlfühlt, selbst wenn es für den Rest nicht im An­satz kopierbar ist. Manager Rasouli: „Erik versucht keine verrückten Sachen, von denen er nicht weiß, ob er sie schafft. Er weiß, was er kann, und darum schafft er es auch, innerlich ruhig zu bleiben, wenn es zählt.“ Vielleicht ist es das, was man sich von ihm abschauen kann: Dass man das Limit zuerst für sich selbst verschiebt und sei­ne Karten erst offenlegt, wenn es wirk­lich sein muss. Dass man seine Gäste erst dann mit einem Soufflé zu verblüffen versucht, wenn man sicher ist, dass es gelingt. Wenn es bis dann Bratäpfel zum Dessert gibt – auch gut. Die lieben alle.