Davon durfte sich The Red Bulletin beim Lokalaugenschein in der eSports-Area in der Red Bull Arena in Salzburg überzeugen: Zwei Bildschirmwände mit jeweils drei Monitoren – einem großen, zwei kleinen –, dazu vier Gamingstühle sorgen für professionelle Rahmenbedingungen. Für Kara ist diese Zone wie ein zweites Wohnzimmer. Und in seinem Wohnzimmer bestimmt er, wo es langgeht – auch im Duell mit dem Reporter.