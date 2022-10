Fleisch ohne Leid

Im Jahr 2020 machte die deutsche Rügenwalder Mühle erstmals mehr Umsatz mit fleischlosen Produkten als mit Wurst; und die Fastfoodkette Burger King dreht – zumindest derzeit in Österreich – den Bestellmodus um: „Normal oder mit Fleisch?“, fragen dort die Mitarbeiter, wenn jemand einen Whopper bestellt. Das entspricht einem langjährigen Trend.

„Die Menschen überlegen sich heute sehr genau, woher die Produkte kommen und welche Auswirkungen das Konsum­verhalten global hat“, sagt Inga Bruns vom Münchner Unterneh­men Planty of Meat , das seit 2019 Pflanzenfleischprodukte in Öster­reich und Deutschland verkauft. Gesunde Ernährung, Planetary Health, Skandale in Schlacht­betrieben und die Auswirkungen der industriellen Tierhaltung auf Boden, Wasser und Landnutzung werden immer stärkere Motive für Fleischverzicht.

01 Megatrend Gesundheit

„Man muss ja nicht unbedingt den dogmatischen Ansatz wählen und sagen: Du darfst kein Fleisch mehr essen“, meint sie. „Aber wir wissen, dass der tägliche Fleisch­konsum nicht gut ist – weder für uns noch für den Planeten.“ Entsprechend wichtig ist die Zielgruppe der „Flexitarier“ ge­worden.

Auch bei Planted in der Schweiz verortet man den größ­ten Kundenstamm bei Konsu­menten, die Fleisch gelegentlich weglassen – aus welchen Grün­den auch immer. „Unsere Kunden sind Familien oder Gruppen, die gemeinsam essen wollen. Und in Gruppen sind immer mehr Leute dabei, die sich teilweise vegeta­risch oder flexitarisch ernähren“, sagt Judith Wemmer, Geschäfts­leiterin bei Planted.

Diesen Trend begleiten wach­sende Regalmeter, bestplatzierte Pflanzenprodukte im Handel und die steigende Zahl an Playern am Markt. Vegini aus Österreich, LikeMeat und Greenforce aus Deutschland, The Vegetarian Butcher aus den Niederlanden, Impossible Foods aus Kalifornien – waren es vor wenigen Jahren erst eine Handvoll, lässt sich die Zahl der Anbieter heute kaum noch eruieren.

„Interessant wird, ob die vielen Player alle am Markt bleiben werden oder ob sich das Wettbewerbsumfeld nach dem gerade stattfindenden Boom lang­fristig wieder ausdünnen wird“, meint Bruns. Aktuell ist aufgrund des gewaltigen Marktpotenzials genug Platz für viele Anbieter.

02 Preis & Zutaten

Die Krisen sorgen aber nicht nur für steigende Nachfrage nach Produkten, die „Planetary Health“ und ein „gesünderes Leben“ versprechen, sondern auch für steigende Preise beim Konsu­menten. Spürbar ist das auch bei tierischen Produkten. Inga Bruns findet „es angemessen, dass der Fleischpreis nach oben geht“.

Wir designen unsere Lebensmittel­produkte so wie andere ein Auto. Judith Wemmer – Planted

Die Preise von konventionellem Billig­fleisch lägen weit unter einem realen Produktionswert. „Bei elf oder zwölf Euro für das Kilo Bio­fleisch rücken die Preise langsam ins richtige Verhältnis“, meint sie. Auch beim Milchpreis ist das bemerkbar: In Deutschland hob Aldi im Juli 2022 die Milchpreise so stark an, dass Pflanzendrinks nun erstmals günstiger sind als tierische Milch – und das, ob­ wohl der Umsatzsteuersatz bei Pflanzenmilch gegenüber der tierischen Milch höher ist.

Prognose für 2040 40% Fleisch von geschlachteten Tieren 25% pflanzliche Fleischalternativen

Textur und Geschmack be­stimmen die olfaktorischen Er­lebnisse der veganen Produkte, die meist auf sehr ähnlichen Basiszutaten beruhen. Planted nahm sich von Beginn an zum Ziel, eine sehr kurze Zutatenliste zu schaffen, deshalb sei die Aus­wahl der Basisprodukte zentrales Thema der inzwischen 50­-köpfi­gen Forschungsabteilung.

„Beim Chicken starteten wir mit Erbsen­protein, Erbsenfaser, Wasser und Rapsöl“, so Judith Wemmer. „Für die marinierte Variante kamen noch Kräuter und Gewürze hin­zu.“ Erbsenfasern und ­-proteine, Sonnenblumen­, Weizen­ oder Haferproteine liest man am häu­figsten auf den Verpackungen der veganen Schnitzel, Fischstäbchen und Nuggets. Sonnenblumen­proteine sorgen für die dunklere Farbe des Produkts und eignen sich daher für den Ersatz von Rindfleisch. „Mit diesen Zutaten werden die Lebensmittel so de­signt“, erklärt Judith Wemmer, „wie andere ein Auto designen.“

03 Naheliegende Herkunft

Das Sonnenblumenprotein be­zieht Planted über einen Nebenproduktstrom der Sonnenblumen­ölproduktion, bei der ein sogenannter Presskuchen übrig bleibt. Dieser wird normalerweise an Schweine verfüttert oder als Düngemittel verwendet. Auch Erbsenfasern und ­-proteine könnten als Nebenprodukte der Land­wirtschaft einen zusätzlichen wirtschaftlichen Nutzen haben:

Leguminosen, also Pflanzen wie Gelberbsen, Soja, Lupinen, aber auch Klee, binden den notwen­digen Pflanzennährstoff Stick­stoff im Boden. Stark zehrende Pflanzen wie Mais oder Raps, die im Jahr darauf auf denselben Feldern angebaut werden, kön­nen auf diesen Nährstoff dann in der Folge zurückgreifen.

Derzeit werden diese Schwei­zer Erbsen allerdings nicht für die Pflanzenfleischproduktion verwendet, sondern enden ausnahmslos als Tierfutter. Die Schweizer Förderstruktur finan­ziert ausschließlich für die Tier­nahrung angebaute Leguminosen – ein Schweizer Bauer bekommt also nur dann Subventionen für den Anbau von Körnerlegumi­nosen, wenn er sie in der Tier­nahrung verwertet. Aus diesem Grund bezieht Planted dieses Rohprodukt beispielsweise aus Westeuropa. „Das sind historisch gewachsene Strukturen, die sich jetzt verändern müssen“, fordert Wemmer.

Jährlicher Konsum von Kuhmilch pro Person in Österreich 1995: 72kg 2006: 80kg

Planted hat aus diesem Grund in der Schweiz den Verband für alternative Proteine mitgegründet, in dem auch zwei der größten Schweizer Fleischverarbeiter Mitglied sind. „Wir beschäftigen uns da gemeinsam mit dem Wandel und wie dieser auf einer politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ebene nach­haltig zustande kommen kann“, so Wemmer.

04 Fleisch aus dem Labor

Während pflanzliche Fleisch­alternativen bereits auf den Tellern einer wachsenden Kon­sumentenschicht landen, klingt Fleisch aus dem Labor noch wie Science­-Fiction. Dabei bewertet die Marktforschung das Potenzial als riesig. Die Unternehmens­beratung AT Kearney rechnet damit, dass im Jahr 2040 bis zu 35 % alles verzehrten Fleischs zellbasiert sein wird (also in Bioreaktoren gewachsen), ver­glichen mit einem Anteil von 25 % für pflanzenbasiertes Fleisch und 40 % für Fleisch von geschlachteten Tieren.

Als 2013 das erste „lab-grown“ Steak von Forschenden an der Universität Maastricht präsentiert wurde, lag der Preis des einen vorgestellten Burgerpattys noch bei stolzen 250.000 Euro. Im Jahr 2022 kostet die gleiche Menge zellbasiertes Fleisch etwa zehn Euro. Außerdem hat die Vielfalt enorm zugenommen.

Mittlerweile kann Fleisch von Hühnern, Schweinen, Lämmern, Kängurus und Pferden im Labor gezüchtet werden. Start-ups wie Orbillion , gegründet von einer Österreicherin im Silicon Valley, fokussieren sich auf seltene Fleischsorten. Statt auf Angus zu setzen, eine Rinderrasse, die sich für die Zucht in der konventionellen Landwirtschaft eignet, kann sich Orbillion ganz auf den Geschmack konzentrieren.

Gründe, mehr pflanzliche Produkte zu konsumieren 15% finanzielle Motive 41% erschwerte Produktverfügbarkeit

„Ziel ist es, dass die Leute unser Produkt wirklich gegenüber dem klassischen Rindfleisch bevorzugen“, erklärt Patricia Bubner, Gründerin von Orbillion. „Dazu müssen wir etwas schaffen, das besser schmeckt, das klimafreundlicher und idealerweise gesünder ist, sprich: das einfach das bessere Produkt ist.“

05 Auf den Tisch

Aber schmeckt das denn wie Fleisch? Das kommt auf das Verhältnis von Muskelmasse und Fett an. Wird dieses richtig getroffen, steht dem Fleischerlebnis nichts im Wege. Am Geschmack und an der Machbarkeit tüfteln jedenfalls gerade zahlreiche Unternehmen weltweit. Die einen, etwa Bluu Seafood aus Berlin, arbeiten an der Herstellung von Lachs.

In einem Restaurant in Singapur werden seit 2020 Nuggets aus Laborhühnchen von Eat Just, Inc. aus den USA serviert, und neben Aleph Farms aus Israel gibt es dutzende Firmen, die sich der Königsdisziplin, der Herstellung von Rindfleisch, widmen.

Fleisch aus dem Labor ist bisher meist „unstrukturiert“ und wird daher in weiterer Folge gewolft und zu Burger-Pattys oder Nuggets verarbeitet. Filets oder Steaks herzustellen ist derzeit das Ziel der Forschung.

06 Fleisch brauen?

Und wie genau funktioniert das? Zellbasiertes Fleisch, Laborfleisch, kultiviertes Fleisch oder auch clean meat – die Begriffe zeigen, wie neu die Technik noch für viele ist. Dabei ist die Idee simpel: Tierische Zellen werden in einem Bioreaktor künstlich vermehrt, bis auf einer Trägerschicht jene Muskelfaser gewachsen ist, die der Mensch so gerne als Steak, Schnitzel oder Filet genießt.

Bubner vergleicht die Methode mit Bierbrauen, wo auch in großen Stahltanks unter kontrollierten Bedingungen bestimmte Zellen vermehrt werden. Basis für die Technik ist die Stammzellenforschung. Dabei werden aus dem Gewebe eines Tieres mittels Biopsie Stammzellen entnommen und mit wachstumsfördernden Stoffen in eine Nährlösung gelegt.

Dort vervielfacht sich die Zelle und entwickelt Muskelfasern. Dabei entsteht Fleisch, dessen Zellen sich nicht von den Zellen eines geschlachteten Tieres unterscheiden lassen. Je nach Zelle dauert dieser Prozess unterschiedlich lang.

07 Moderne Ingenieurskunst

Die Zellzüchtung ist eine zeit- und kostenintensive Technologie, denn genau wie jedes unter natürlichen Bedingungen wachsende Lebewesen müssen auch im Bioreaktor Zellen warm gehalten, gepflegt und gefüttert werden. Außerdem muss alles, was mit diesen Zellen in Berührung kommt, steril gehalten werden. Das in größere Maßstäbe zu skalieren sei moderne Ingenieurskunst, wie Silvia Woll, Philosophin und Forscherin am Karlsruher Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, zu bedenken gibt: „Der Aspekt, der bei der In-vitro-Produktion oft unterm Tisch gehalten wird, ist der Energieverbrauch.“

Und wie groß der sein wird, sei aus heutiger Sicht nicht abzuschätzen, „weil wir diese großen Bioreak­toren noch gar nicht kennen“. Demgegenüber steht der enorme Verbrauch an Land und Energie, den die konventionelle Landwirtschaft aktuell für die Tierhaltung benötigt.

Getreidenutzung in Europa 2019 1% Industrie (davon 4 % Bioethanol/Energie) 62% Tierfutter

Über 77 % aller landwirtschaftlichen Flächen werden aktuell für die Produktion von Fleisch aus Tie­ren oder von Milchprodukten genutzt, entweder als Weideland oder um Tierfutter anzubauen – das ist mehr als die Fläche aller Wälder unserer Erde. Dabei ste­hen Fleisch­ und Milchprodukte nur für 18 % des globalen Kalo­rienverbrauchs.

08 Und das Tierwohl?

Auch die Frage des Tierwohls sei beim clean meat noch nicht ausreichend geklärt. Zwar wer­den für die Produktion keine Tiere mehr geschlachtet, für die Entnahme der Stammzellen mit­tels Biopsie müssen aber immer noch lebende Spendertiere ge­halten werden.

Die Biopsie selbst fühle sich lediglich wie ein „Pikser“ an und sei für die Tiere unproblematisch. Skaliere man die Technologie allerdings in globalem Maßstab, müssten in den Laboren immer noch eine Anzahl an Tieren in unklarem Ausmaß gehalten wer­den – wofür derzeit noch jegliche Regeln fehlen.

Tatsächlich könnte die Tech­nologie dafür sorgen, dass deut­lich weniger Tiere gehalten und geschlachtet werden müssten, womit auch deutlich geringerer Landverbrauch und reduzierter Methanausstoß einhergingen. Der Zeitpunkt der Markt­einführung von Fleisch aus dem Labor wurde in der Vergangen­heit allerdings immer wieder verschoben. Immer wieder hieß es, „in zwei bis fünf Jahren“ wolle man die Marktreife erlangt haben.

Wir wissen, dass der tägliche Fleischkonsum nicht gut ist – weder für uns noch für den Planeten. Inga Bruns – Planty of Meat

Aktuell sieht es nach größeren Schritten in der Forschung aus, betrachtet man die veröffentlich­ten Zahlen zu diversen Start­-up­-Investments und zur Forschungs­förderung. Zu erreichen war dazu leider kein einziges Unterneh­men, Anfragen blieben unbeant­wortet oder wurden aufgrund der „heißen Fundingphase“, die Interviewtermine „kapazitär nicht abbilden“ ließe, abgelehnt.

09 Höhere Umsätze

Parallel dazu verzeichnen Pflan­zenfleischhersteller bereits heute einen deutlichen Wachstums­trend: Waren es bei Planted An­fang 2020 erst 15 Mitarbeiter, die im Labor, in der Produktion und im Vertrieb an allen Schrauben gleichzeitig drehten, wuchs das junge Unternehmen auf eine Mitarbeiterzahl von mehr als 200 mit einer eigenen Innovations­abteilung mit 50 Forschenden im Bereich Food Technology, Bio­technologie, Tissue Engineering, Data Science und Maschinenbau.

Der Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch sinkt Österreich -7,4%: Von 65,3kg (2011) auf 60,5kg (2020) Deutschland -12,5%: Von 62,83kg (2011) auf 54,99kg (2021)

Planty of Meat konnte seine Produktionsmenge in den ers­ten drei Jahren ihres Bestehens jährlich verdoppeln. Trotz aller Euphorie für das Pflanzenfleisch: Die veganen Ersatzprodukte neh­men im Vergleich zu tierischem Fleisch noch einen kleinen Anteil in der Ernährung der Menschen ein. Fleisch oder Fisch, Milch und Eier aus dem Labor stehen großteils noch vor dem Markt­eintritt. Der Wandel im Konsum von Fleisch ist jedoch bereits voll in Fahrt.

Pro Kopf ist der Fleischkonsum in Mitteleuropa in den letzten zehn Jahren bereits merklich gefallen, wenn auch in absoluten Zahlen immer noch auf hohem Niveau. Glaubt man den Prognosen, werden sich diese Trends weiter fortsetzen – und im kommenden Jahrzehnt Pflanzen­fleisch und Laborfleisch noch viel öfter ganz selbstverständlich auf unseren Tellern landen.