Flemming Pinck: „Kann ich nicht, gibt’s nicht!“

„Fokussiere dich auf deine Stärken.“ „Gut geplant ist halb gewonnen.“ „Job und Privates gehört getrennt.“ Hätte Flemming Pinck sich an diese (halb-)klugen Karriereweisheiten gehalten, er wäre wohl kaum da, wo er heute ist. Denn im Grunde hat er das genaue Gegenteil dieser Ratschläge beherzigt. Sein Streetwear-Modelabel Inferno Ragazzi gründete er vor zwölf Jahren ohne Plan und Erfahrung, mittlerweile tragen aber sogar Profi-Fußballer seine bunten Designs.

Aus einer (buchstäblichen) Schnapsidee heraus rief er 2016 den Männerchor „ Hamburger Goldkelchen “ ins Leben, in dem lauter Nicht-Sänger die größten Karaoke-Hits zum Besten geben. Das Publikum und die fast 80 Mitglieder lieben es gleichermaßen, zudem unterstützt der Chor mit seinen Einnahmen wohltätige Zwecke wie etwa die Hamburger Tafel. Und ohne jegliche journalistische Ausbildung interviewt Flemming regelmäßig im INNOVATOR Sessions Podcast Größen wie Julian Nagelsmann oder Nico Rosberg . Selbstzweifel? Plagen ihn davor, dazwischen und danach eigentlich nie. Denn was er auch anpackt, sein Ziel bleibt dasselbe: bloß nicht 08/15 sein. Und immer er selbst. Im Interview erzählt der Hamburger, wie ihm all das gelingt.

THE RED BULLETIN INNOVATOR: Wenn man sich mit deinem Schaffen befasst merkt man schnell, dass du viele Bälle auf einmal in der Luft hast. Wie bezeichnest du dich selbst?

FLEMMING PINCK: Eigentlich bin ich sehr gerne Modedesigner, aber der Überbegriff müsste wahrscheinlich mittlerweile doch Unternehmer sein, weil es so unterschiedliche Projekte sind.

Wieviel Kalkül steckt hinter deinen verschiedenen Projekten? Fliegen dir manche Dinge auch einfach zu?

Eigentlich fliegen mir die meisten Ideen zu. Ich habe aber ein gutes Gespür dafür, ob das Momentum passt und ob ich Bock hab, da meine Energie reinzustecken. Mein Bauchgefühl hat bisher immer gut funktioniert. Mein Label Inferno Ragazzi ist auch so entstanden.

Wir wollen ein Lebensgefühl vermitteln. Jeder der unsere Sachen trägt, ist Teil der Crew. Flemming Pinck über sein Modelabel Inferno Ragazzi

Wie kam es dazu?

Ich hatte mit Freunden einen geilen Urlaub und wir wollten eine besondere Erinnerung schaffen. Deshalb ließ ich drei Jacken mit einem Design von mir bedrucken, und plötzlich wollten alle diese Jacken haben. Das ging über zu hunderten T-Shirts, wurde größer und größer. Und jetzt sind wir ein Modelabel, das von Caps bis Socken alles mögliche macht. Wir haben einen eigenen Laden auf der Schanze in Hamburg und Pläne für einen zweiten in Bali. Vor kurzem hat einer der größten Fußballspieler der aktuellen Zeit ein Inferno-T-Shirt getragen, Pierre-Emerick Aubameyang von Arsenal. Es ist krass zu sehen, wie es langsam die Runde macht. Da ist man schon unfassbar stolz. Am Ende geht es uns aber nicht darum, dass jemand ein buntes Shirt für 40 Euro kauft, sondern wir wollen ein Lebensgefühl vermitteln. Jeder der unsere Sachen trägt, ist Teil der Crew.

Also hast du dich nicht irgendwann hingestellt und gesagt: Ich werde jetzt erfolgreicher Designer.

Nein. Ich hatte schon immer Lust, Mode zu machen. Aber das zu studieren, das sah ich nie ein. Ich wollte keine Haute Couture designen, sondern tragbare Streetwear-Mode, und dafür muss ich nicht auf die Uni. Ich weiß auch so, wie ein T-Shirt und ein Hoodie aussehen sollen. Ich bin immer Fan davon gewesen, mir Dinge praktisch selbst beizubringen, statt irgendwelche Bücher zu lesen. Dann bleib ich auch so lange hartnäckig, bis es sich für mich wie ein Erfolg anfühlt. Das war aber nie etwas, was sich monetär messen ließ.

Grenzt dich das von anderen Unternehmen ab? In der Regel sind die meisten ja nach einem einfachen Prinzip aufgebaut: Profit.

Ich habe noch nie ein Unternehmen nach Profitaussicht gegründet, sondern weil ich eine Vision habe. Aber ich habe gelernt, dass alles seine gewisse Zeit braucht, bis es fruchtet. Inferno Ragazzi mache ich jetzt seit zwölf Jahren und langsam hebt es so ab, wie man sich das damals erträumt hatte. Dass alles Zeit braucht, ist ein großes Learning. Bei den Goldkehlchen, dem Männerchor, war es wiederum anders. Da ging es sofort Vollgas los und alles hat direkt funktioniert, auch das ist cool.

Ist es für jemanden wie dich, der sich offensichtlich schnell langweilt, nicht umso schwieriger, mal abzuwarten?

Es geht, weil ich mache nichts, das sich täglich wiederholt. Ich versuche meinen Alltag so kreativ auszuschmücken, dass jeder Tag anders aussieht oder meinen Horizont erweitert. Was zugegebenermaßen auch nicht immer gut ist, weil man dann viel aufmacht, statt eine Sache richtig gut und fertig abzuschließen.

Wo holst du dir die Inspiration? Was hilft dir dabei, kreativ zu sein?

Zum einen Reisen, was gerade schwer ist. Oder etwas allgemeiner: Neues sehen, was von anderen Kulturen mitnehmen, da so tief wie möglich eintauchen. Natürlich holt man sich heute auch viel Inspiration über Instagram, Pinterest oder irgendwelche Magazine, das mach ich schon auch. Ich hab Phasen, wo ich fünf Artworks oder eine ganze Kollektion am Tag ausspucke und dann mal wieder drei Wochen, wo ich gar nichts gebacken kriege. Aber manchmal hab ich einfach Bock, was zu zeichnen, und dann fließt der Stift auch ganz anders, als wenn ich mich dazu zwinge.

Ich habe Bock, Sachen zu lernen, aber ich habe auch die Einstellung: Ich will mich nicht verstellen. Flemming Pinck darüber, seine Eigenarten als Erfolgsgarant zu sehen.

Stresst dich das nicht oder hast du einfach immer die Zuversicht, dass die nächste kreative Phase schon wieder kommen wird?

Das stresst mich tatsächlich nicht, weil wir auch kein Unternehmen sind, das sagt, das ist jetzt unsere Frühjahrs-/Sommerkollektion, das Herbst/Winter und bis dahin muss man das abgeben. Wir machen die Klamotte, die wir passend finden zu Zeitpunkt X, und wenn wir sie droppen können, dann droppen wir sie. Dieser saisonale Plan ist einfach nicht mehr zeitgemäß.

Gibt es bestimmte Prinzipien, nach denen du Mode entwirfst?

Nein, ich lasse mich inspirieren und setze dann meinen eigenen Fingerabdruck drauf. Ich hab schon meine zwei, drei Vorbilder, die ich verfolge. Aber sonst will ich eigentlich meine eigenen Ideen und meinen Stil selbst entwickeln und am Puls der Zeit sein.

Wer sind diese Vorbilder?

Zum einen KITH aus Amerika, ziemlich clean, aber mega Streetwear, krasse Qualitäten, derbe gehypted. Ich trage selbst neben Inferno Ragazzi eigentlich nichts außer KITH. Dann gibt es Chinatown Market aus L.A., die pfeifen auf Trends, machen worauf sie Bock haben und alle finden‘s geil. Und BSTN aus München. Coole Jungs, authentisch, kommen aus der Basketball-Ecke und haben sich da was richtig Gutes aufgebaut.

Was hilft dir, wenn du doch mal einen Knoten im Hirn hast?

Ich versuche jeden zweiten Tag joggen zu gehen und dabei Podcasts zu hören, da kann ich echt abschalten. Und natürlich auch, wenn ich Feierabend mache und mit meiner Frau und meinen bald zwei Kids Zeit verbringe. Aber Sport allgemein ist bei mir so ein Birne-aus-Moment.

Hörst du dann auch deinen eigenen, den INNOVATOR Podcast?

Tatsächlich ja, um einfach nochmal reinzuhören, wie man sich selbst verhalten hat, und um auch das Interview Revue passieren zu lassen. Hauptsächlich höre ich aber den OMR-Podcast, ich habe eine enge Verbindung zum Host Philipp Westermeyer und den Podcast sogar selbst ins Leben gerufen, als ich dort gearbeitet habe. Und ich finde das ganze Marketing-Thema extrem spannend.

Hast du dir bei deinem Podcast im Vorfeld irgendwelche Sorgen gemacht, neben einer gelernten Journalistin wie Laura Lewandowski aufzutreten?

Ehrlich gesagt nein. Ich wusste, dass ich dafür angefragt wurde, weil ich bin, wie ich eben bin. Ich hatte schon Erfahrung als Podcast-Gast oder in anderen Formaten, im Fernsehen, ein bisschen Bühnenerfahrung, hab Events moderiert. Ich habe immer Bock, Sachen zu lernen, aber ich habe auch immer die Einstellung: Ich will mich nicht verstellen.

Ich bin niemand, der Daten analysiert. Am Ende ist es mein Bauchgefühl plus eine Prise Flemming Pinck. Der Unternehmer darüber, wie er neue Projekte angeht.

Du meintest mal, dass für dich Spaß der Kern deiner Arbeit sei.

Absolut. Spaß und Gemeinschaft stehen bei mir bei allen Projekten an erster Stelle. Wenn man keinen Spaß an einer Tätigkeit hat, ist man damit auch langfristig nicht happy. Und für mich soll es sich nicht wie Arbeit anfühlen, sondern eher wie ein richtig geiles Hobby, das ich jeden Tag machen will.

Man hat ja schon häufig gehört, dass Freundschaften durch Geschäftsbeziehungen in die Brüche gegangen sind. Bei dir scheint das Gegenteil der Fall zu sein, es festigt dich total.

Freundschaft hatte bei mir immer Prio. Wenn ich zwischen Business und Freundschaft entscheiden musste, da war mir das Geschäftliche immer egal. Ich melde lieber Insolvenz an und habe meinen Freundeskreis, als dass ich 10 Millionen mache und alle Freunde sind weg.

Auch eine eher unkonventionelle Herangehensweise. Ist das dein Erfolgsrezept, anders zu sein?

Auf jeden Fall. Das habe ich aber auch erst über die Jahre gelernt, dass man einfach ein gewisses Eigenmerkmal braucht, um sich abzuheben. Und es kitzelt mich auch viel mehr, einen Männerchor mit Typen zu machen, von denen keiner singen kann, als den dritten Shanty-Chor in Hamburg zu gründen. Ich habe immer das gemacht, wo ich mir dachte: So gibt’s das noch nicht.

Wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, einen Männerchor zu gründen?

Wir hatten einen lustigen Karaoke-Abend in Hamburg, und man kennt das ja – jeder hat genug getrunken, singt schief und krumm und alle haben Spaß. Und am nächsten Tag hatten wir einfach den Gedanken: Warum gibt es eigentlich nicht so einen Chor, wo man diese typischen Karaoke-Lieder singt und bei jedem Song mitgrölt. Und nachdem wir nichts Entsprechendes gefunden hatten, haben wir gesagt: Gut, dann machen wir das eben selbst. Nach nur einem Facebook-Post hatten wir schon über 140 Anfragen und sechs Chorleiter, die das übernehmen wollten. Heute sind wir fast 80 Typen und durften schon vor tausenden Leuten singen, in der NDR Talkshow und beim Deutschen Radiopreis auftreten, haben Songs aufgenommen. Damit hatten wir nie gerechnet.

Du prüfst also schon nochmal, wie die Konkurrenz aussieht?

Ich recherchiere ehrlicherweise maximal fünf Minuten. Und wenn ich dann nichts finde und eine Idee im Kopf habe, bin ich direkt heiß und will das umsetzen. Ich bin also niemand, der Umfragen macht oder Daten analysiert, eher im Gegenteil (lacht). Auch da ist es am Ende mein Bauchgefühl plus eine Prise Flemming Pinck.

Was steht noch auf deiner To-Do-Liste?

Ich gründe gerade wieder ein weiteres Unternehmen, das meiner Meinung nach viel Potenzial hat, weil es eine Idee ist, die ich so noch nicht im Markt sehe. Da kann ich aber noch nichts verraten. Inferno haben wir so umstrukturiert, dass es nicht nur mit mir funktioniert, sondern auch eigenständig als Marke für sich steht. Heißt nicht, dass ich raus bin, aber dass einfach der Fokus auf noch eine dritte Sache dazukommt. Und wir wollen die Marke noch internationaler machen. Eines ist klar: Es wird ein richtig wildes Jahr.