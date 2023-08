Alles ist erleuchtet

Bereits einen Teil seines Studiums hatte sich der 43-jährige Bayer, ein passionierter Snowboarder, durch diverse Fotojobs in der Boarding-Szene finanziert – und Gefallen an der Szene und den Motiven gefunden. Nun, als frischgebackener Pädagoge, ging er die Action- und Abenteuer­fotografie professionell an. Erdkunde mit der Kamera gewissermaßen. „Ich gehe bei meiner Sportfotografie stets einen Schritt zurück, weil ich das große Ganze zeigen will“, sagt Holder. „Ich will nicht nur festhalten, was in Sachen ­Action möglich ist, sondern vor allem auch wo.“ Die Natur, das Setting, der Rahmen müssten auch ohne den Menschen funktionieren: „Wenn man sich den Athleten wegdenkt, sollte man sich meine Bilder immer noch an die Wand hängen wollen“, wünscht sich Holder. Sein Plan: „Den Menschen als unaufdringlichen Teil der Natur darzustellen.“ Seine Erfolge: Auszeichnung mit dem Overall Red Bull Illume Award 2013 und 2016 und zwei Kategorie-Siege im Jahr 2019.