. Und Profis wie Megan Rapinoe stehen im Rampenlicht wie männliche Spieler bei uns. Während meiner vier Jahre dort (u. a. bei Washington Spirit; Anm.) hat es mich sehr motiviert, zu sehen, welchen Stellenwert Frauenfußball haben kann. In Österreich ist das noch anders. Ich habe von der U7 bis zur U14 nur mit Burschen gespielt, weil es einfach keine Mädchenmannschaften gab. Dass ich mich in dem Umfeld noch mehr durchsetzen und beweisen musste, war für meine Karriere bestimmt kein Nachteil. Trotzdem wünsche ich mir mehr Support für den weiblichen Nachwuchs.“

„Ich glaube, dass Frauen sogar schmerzresistenter sind. Bei der EM 2017 habe ich mir im ersten Spiel gegen die Schweiz das Syndesmoseband fast durchgerissen, dann eine Partie pausiert und die restlichen mit Tape gespielt. Im Anschluss musste ich mehrere Monate zur Reha, doch das war es mir wert. Generell spielen Frauen einen sehr ehrlichen Fußball. Am Platz gibt es wenig Wehleidigkeit, wenig Drama. Uns ist es wichtiger, die Freude am Sport zu vermitteln, als zu schauspielern.“

„Ich glaube, dass Frauen sogar schmerzresistenter sind. Bei der EM 2017 habe ich mir im ersten Spiel gegen die Schweiz das Syndesmoseband fast durchgerissen, dann eine Partie pausiert und die restlichen mit Tape gespielt. Im Anschluss musste ich mehrere Monate zur Reha, doch das war es mir wert. Generell spielen Frauen einen sehr ehrlichen Fußball. Am Platz gibt es wenig Wehleidigkeit, wenig Drama. Uns ist es wichtiger, die Freude am Sport zu vermitteln, als zu schauspielern.“

„Ich glaube, dass Frauen sogar schmerzresistenter sind. Bei der EM 2017 habe ich mir im ersten Spiel gegen die Schweiz das Syndesmoseband fast durchgerissen, dann eine Partie pausiert und die restlichen mit Tape gespielt. Im Anschluss musste ich mehrere Monate zur Reha, doch das war es mir wert. Generell spielen Frauen einen sehr ehrlichen Fußball. Am Platz gibt es wenig Wehleidigkeit, wenig Drama. Uns ist es wichtiger, die Freude am Sport zu vermitteln, als zu schauspielern.“

, ist sowieso unrealistisch. Aber beim FC Bayern merkt man, dass man mit unserem Team erfolgreich sein will und dafür in unsere Mannschaft investiert. Das Betreuerteam ist top aufgestellt, wir haben eine richtig gute Anlage, und unser Champions-League-Spiel durften wir in der Allianz Arena absolvieren. Auch das ist ein Zeichen der Wertschätzung von Seiten des Vereins.“