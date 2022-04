Eishockey-Star Frederik Tiffels: „Wir wollen die WM gewinnen"

Frederik Tiffels hat bereits einige Höhen und Tiefen im Eishockey hinter sich: Als Jugendlicher ging er in die USA und wurde vom NHL-Team Pittsburgh Pinguins gedraftet. Dort konnte sich der heute 26-Jährige aber nicht durchsetzen, er kehrte nach Deutschland zurück. Seit 2021 steht Tiffels bei Red Bull München unter Vertrag – und wurde gleich in seiner ersten Saison zum „MVP“ (Most Valuable Player/wertvollster Spieler) gewählt und war Torschützenkönig in der Champions League.

THE RED BULLETIN : Sieht so aus, als wärst du angekommen. Die Red Bulls sind dein zwölftes Team. Warum waren es so viele?

FREDERICK TIFFELS : Ich habe schon als Jugendlicher in Krefeld, Köln und Mannheim und in den Jugend-Nationalmannschaften gespielt. Mit sechzehn bekam ich dann die Möglichkeit, nach Amerika zu gehen . Und in den USA kannst du auch schnell zwischen Teams getauscht werden, allein im zweiten Jahr habe ich in drei verschiedenen Clubs gespielt.

Wie fügt man sich immer wieder in neue Gruppen ein?

Ich kann nur sagen, wie ich das gemacht habe: Du bist höflich, tust, was von dir verlangt wird, und machst das, so gut du kannst. Ich rede nur, wenn ich gefragt werde, und versuche, mit guten Leistungen zu überzeugen. Alles andere entwickelt sich mit der Zeit von selbst.

In den USA lief es aber nicht wie erhofft. Du hast den Sprung in die Profi-Mannschaft nicht geschafft. Wie bist du mit der Enttäuschung umgegangen?

Ich habe mir gedacht: Es wird einen Grund geben, warum ich nicht spiele, also muss ich besser werden. Ich habe mich darauf fokussiert, alles zu machen, was möglich ist. Aber irgendwann habe ich mir schon die Frage gestellt: Muss es wirklich die NHL sein, damit ich glücklich bin? Will ich mich wirklich weiter quälen, ohne Spaß zu haben? Warum habe ich überhaupt mit Eishockey angefangen? Es hat mir doch früher so viel Spaß gemacht. Dann habe ich den Entschluss getroffen, wieder zurück nach Deutschland zu gehen.

War das auch der Abschied von einem Traum?

Ja – wobei ich finde: Am Ende setzt sich Qualität immer durch. Wenn ich wirklich so gut bin, dann werde ich auch irgendwann noch einmal die Chance bekommen.

Das klingt sehr rational. Man könnte auch mit dem Trainer hadern oder den schwierigen Umständen – so jung im Ausland ...

Natürlich habe ich auch darüber nachgedacht, ob es wirklich an mir liegt. Aber grundsätzlich möchte ich so viel Kontrolle haben wie möglich. Und wenn ich anderen die Schuld an meiner Situation in die Schuhe schiebe, dann gebe ich die Verantwortung komplett ab. Wenn ich Sidney Crosby (kanadischer NHL-Superstar; Anm.) wäre, würde ich in der NHL spielen, ob der Trainer mich mag oder nicht. Also gibt es keine Ausreden: Es liegt an mir.

Hast du nach den Erfahrungen in den USA etwas anders gemacht?

Ich war immer dafür bekannt, dass ich superhart arbeite. Aber in den letzten zwei Jahren gab es ein Umdenken. Ich habe mich gefragt: Arbeite ich wirklich nicht hart genug? Oder muss ich schlauer arbeiten? Vielleicht setze ich den Fokus ja auf die falschen Sachen.

Was hast du also geändert?

Ich mache etwa mehr Schusstraining nach dem eigentlichen Training. Und ich bin reifer geworden. Wenn ich mich fünfmal umdrehe, sieht das vielleicht geil aus, aber effektiv ist das nicht. Ich spiele jetzt viel effizienter.

Was ist wichtiger für den Erfolg: Arbeit oder Talent?

Harte, aber richtige Arbeit. Ich würde nicht sagen, dass ich der Talentierteste bin.

Am 13. Mai startet die Eishockey-WM in Finnland. Was traust du der deutschen Mannschaft zu?

Olympia lief natürlich nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben (Platz zehn; Anm.). Dabei hatten wir davor gesagt, wir wollen Olympiasieger werden. Manche Kritiker fanden das zu hoch gesteckt, aber ich finde diesen Anspruch geil. Früher war das doch so: Oh, wir spielen gegen Kanada, lass uns bloß nicht zweistellig auf den Sack bekommen. Jetzt gehen wir die Spiele ganz anders an. Ich finde es positiv, dass wir uns das zutrauen. Deshalb sollten wir auch bei der Eishockey-WM mit dieser Haltung reingehen und sagen: Wir wollen gewinnen.