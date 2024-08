Zukunftsforscher Tristan Horx: Freut euch wütend auf die Zukunft!

Drücken wir es mal vorsichtig aus: Es sind schon junge Menschen mit besseren Aussichten in die ­Zukunft gestartet als wir. Kurzer Lagecheck für Deutschland im Sommer 2024: Vor unserer Haustür tobt ein Krieg, der Klimawandel bedroht unsere Lebensgrundlagen, die Preise etwa für Lebensmittel schießen durch die Decke, viele Unternehmen entlassen eher Mitarbeiter, als neue einzustellen, und während die Boomer sich reihenweise in die Rente verabschieden, steht bereits fest, dass für uns nicht mehr viel Rente übrigbleibt.

Deswegen habe ich mich auf die Suche nach neuen Sichtweisen auf unsere Zeit gemacht und mich dafür mit den Lieblingsgegnern von uns Zukunftsforschern aus­getauscht: den Historikern. Und ich muss sagen, die Begegnungen haben sich gelohnt. Vor allem habe ich erfahren, dass auf fast alle großen Krisen der vergangenen Jahrhunderte, Zeiten des Aufschwungs folgten. Auf den Schwarzen Tod folgte die kulturelle Blüte der ­Renaissance, auf den Kalten Krieg die friedvollsten dreißig Jahre der jüngeren Menschheitsgeschichte. Grund ist eine unserer größten Stärken: Wohl kein Lebewesen ist so gut darin wie der Mensch, aus Krisen zu lernen – und sich an neue Bedingungen anzupassen. Klar, das Motto „Krise als Chance“ ist ein wenig ausgeleiert, aber mir klarzumachen, wie wir Menschen in schweren Zeiten schon über uns hinausgewachsen sind, schenkt mir großen Optimismus.

Wie wir, die junge Generation, jetzt in die Zukunft schauen können? Je länger ich darüber nachdenke, desto sinnvoller erscheint mir eine Kombination beider Per­spektiven: Lasst uns wütend bleiben, denn wir haben allen Grund dazu. Aber lasst uns die Kraft der Wut positiv nutzen, um wirklich Dinge zu ändern – in unserem Sinne und im Sinne des Planeten. Selten war die Gelegenheit günstiger als heute (hallo, Krise!), wir müssen nur daran glauben (hallo, Geschichte!). Es mag seltsam ­klingen, aber meine Empfehlung lautet: Freut euch wütend auf die Zukunft! Lasst uns überlegen, welche Zukunft wir feiern würden, und dann knallhart dafür kämpfen – sei es für bezahlbaren Wohnraum, erfüllende Jobs oder ein Rentensystem, das nicht Jung und Alt gegeneinander ausspielt.

