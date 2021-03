Gazelle & the Bear: Songs, die die Welt umarmen

Heute sind sie nicht nur künstlerisch, sondern auch privat verbandelt – und teilen ihre Gefühle mit der ganzen Welt. Und wer sie in ihrem Studio in Wien besucht, erlebt zwei Musiker, zwei Menschen, die eins sind. Auch ohne große Gesten, ohne sich immer wieder zu berühren. Was spürbar ist, ist gegenseitige Bewunderung, Respekt und eine fürsorgliche Sanftheit. All das fließt auch in ihre Musik ein.

JULIAN: Wir haben nach dem Konzert noch ein schönes Gespräch gehabt. Unsere Verbindung hat mit Musik angefangen. Wir haben uns sehr viel Musik hin- und hergeschickt. Ich war in diesem Jahr wenig in Österreich, viel auf Tour. Wir haben uns also nicht so oft gesehen, aber der Austausch war immer da. Im Endeffekt haben wir uns durch Musik kennengelernt.

INES KOLLERITSCH: Mah, voll schön! Dich zum ersten Mal live zu sehen war auch ein so schöner Moment. Wenn man eine Person auf so vielen Ebenen versteht, an ihr so viel aufregend findet und man diese Person dann als Musiker erlebt, ist das woooow. Du bist aber auch ein Sonnenschein auf der Bühne!

Aus der Auftragskomposition, also der ersten Zusammenarbeit der beiden, ist die Band Gazelle & the Bear entstanden. Vielleicht weil beide von Musik besessen sind? Mit gerade einmal 16 Jahren war Julian bereits Percussionist am Burgtheater in Wien. Vor der Corona-Pause hat er als Schlagzeuger mehr als 150 Konzerte gespielt – pro Jahr.

