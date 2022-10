Jugend ohne Schrott

Gemeinsam mit den Österreichern Jürgen Riedl und Peter Windischhofer gründete der gebürtige Hamburger 2017 in Wien das Start­up Refurbed. Das Ziel: Europas größten Online­ Marktplatz für erneuerte elektroni­sche Geräte aufzubauen. „Wir wollen der One-­Stop­-Shop für nachhaltigen Konsum in Europa sein – und eines Tages auch global“, gibt sich Kaminski selbstbewusst.

Seit der Gründung hat Refurbed mit seinen 140 Mitarbeiter:innen über eine Million elektronische Ge­räte erneuert und an Kunden in ganz Europa verkauft. Allein im Jahr 2020 verdreifachte sich der Umsatz im Ver­ gleich zum Vorjahr auf 100 Millionen Euro, Tendenz: steigend. Wie genau aber funktioniert dieses Business?

Der Kauf eines erneuerten Elektronik­produkts spart im Schnitt 70 Prozent an CO2-­Emissionen im Vergleich zu einem Neukauf. Refurbed geht noch einen Schritt weiter und möchte seine Verkäufe zu 100 Pro­zent klimaneutral machen – mittels Aufforstungsprogrammen wie dem „Eden Reforestation Project“, bei dem in Madagaskar, Haiti, Mosam­bik, Nepal und Kenia Bäume ge­pflanzt werden.

Die Menge an wiederverwendeten und damit eingesparten Ressourcen ist noch beeindruckender. Ein erneu­ertes Smartphone zu kaufen spart global 258 Kilogramm an Rohstoffen, 68.400 Liter Wasser und 175 Gramm Elektroschrott. Noch dazu ist es um 15 bis 20 Prozent günstiger.

Dabei ist das österreichische Unternehmen nicht der einzige Player auf diesem Markt. In der Schweiz gibt es bereits seit 1998 das Internet­Auktionshaus Ricardo, in Österreich seit 2006 Willhaben. In Deutschland wurde 2009 das Re­-Commerce­-Unternehmen Rebuy gegründet. Back Market, eine 2014 gegründete französische Onlineplattform für elektronische Geräte, ist gerade dabei, stark im deutschsprachigen Raum zu expandieren. Und erst 2021 gründete ein junges Team aus Tirol

in Deutschland, überzeugt. Die ursprünglich französische Platt­form sieht sich als der größte Markt­platz für „refurbished“ (also erneuer­te) Elektronik in Europa. Neben dem Fokus auf die Umwelt zählen dabei vor allem „Qualität, Sicherheit, Ver­trauen, Leistung“, betont Hügli.

Für Plattformen wie Refurbed und Back Market ist das so wichtig, weil sie als Vermittler agieren. Zahlreiche Reparaturservices bieten ihre Waren über die neu entstandenen Plattfor­men an, die wiederum ihrerseits den Kunden Qualität garantieren. Dabei werden verlässliche Händler belohnt und andere dabei unterstützt, noch besser zu werden. Dieses Geschäftsmodell unterscheidet sich von dem des deutschen Unternehmens Rebuy, wo man selbst Produkte repariert und diese online verkauft, wie es auch etablierte Elektrohändler tun.

Gleichwohl sieht Hügli den Trend zum „smarten Konsum“, wie er es nennt, erst am Anfang. „Bei Autos bieten bereits jetzt 70 Prozent aller Händler Gebrauchtwaren an, bei Elektronik stehen wir aktuell gerade einmal bei 12 bis 15 Prozent“, sagt Hügli. Seiner Meinung nach wird sich der Elektronikmarkt in den nächsten fünf bis zehn Jahren ähnlich entwickeln wie der Automarkt.

Ein Beispiel für so eine Entwick­lung ist die 2004 in Deutschland gegründete Firma AfB. Sie über­ nimmt oder kauft gebrauchte elektronische Geräte von Firmen und anderen Großverbrauchern. Die Daten werden gelöscht, die Geräte getestet, gereinigt und repariert. Schließlich werden die Geräte er­neuert, mit zwölf Monaten Garantie angeboten und weiterverkauft. Die Kunden kommen vor allem über Plattformen wie Refurbed an die Elektrogeräte.

„Die Zusammenarbeit funktioniert großartig“, erzählt Kurt Essler, Geschäftsführer der AfB in Österreich. „Behinderte Menschen haben oft einen Vorteil, wenn es um stark re­petitive und monotone Tätigkeiten geht – eben das, was die Reparatur vieler Elektrogeräte oft beinhaltet.

Sie zeigen unglaublichen Stolz, wenn sie sehen, wie sehr ihre Fähigkeiten geschätzt und gebraucht werden.“ Essler legt Wert darauf, zu betonen, dass die AfB ein Unternehmen ist, das sich am Markt behauptet – und mit diesem Erfolg in den nächsten Jahren auf über tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz Euro­pa anwachsen möchte.

Dabei gibt es aber noch rechtliche Hürden. So kann gebrauchte Elektronik beispielsweise nur unter gewissen Bedingungen über Grenzen gehan­delt werden, sonst gilt sie als Elektro­schrott und unterliegt strengeren Be­dingungen. Zudem ist das Verhalten in den Ländern unterschiedlich:

