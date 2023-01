GitLab: So arbeitet das größte all-remote-Unternehmen der Welt

Wenn Jessica Reeder morgens in ihrem Haus in Pennsylvania aufwacht, hat der Wecker nicht geläutet. Sie schläft, solange es ihr Körper braucht. Sie trinkt ihren Kaffee, schreibt in ihr Morgenjournal, macht ihr Workout und setzt sich dann entspannt an ihren Arbeitsplatz im Home Office. Die meisten ihrer Kollegen hat Jessica noch nie im echten Leben gesehen.

Remote Work , das Arbeiten aus der Ferne: Was viele Unternehmen erstmals pandemiebedingt ihren Mitarbeitern ermöglichen mussten, ist bei Jessicas Arbeitgeber GitLab schon seit der Unternehmensgründung im Jahr 2011 Normalzustand. Die DevOps-Plattform GitLab, über die Software-Entwickler und IT-Teams ihre Projekte und ihre Zusammenarbeit verwalten können, beschäftigt 1693 Entwickler und andere Mitarbeiter in 68 Ländern weltweit – und das komplett ohne unternehmenseigenes Büro.

Ob die Mitarbeiter im Home Office, in einem Gemeinschaftsbüro oder Co-Working Space arbeiten, bleibt ihnen überlassen. Das Software-Unternehmen setzt auf volle Transparenz: Ein 8000-seitiges Online-Handbuch beschreibt alle Arbeitsweisen, gibt den Mitarbeitern Tipps im Umgang miteinander und ist öffentlich im Internet einsehbar. So gut wie alle 1693 Team-Mitglieder sind auf der Webseite samt Fotos und Funktion aufgelistet. Warum das Arbeiten in einem reinen remote-Unternehmen alles andere als distanziert ist und wie Dankbarkeit, „kurze Zehen“ und Hundefotos trotz aller virtueller Distanz dabei helfen, eine nahbare Unternehmenskultur herzustellen, erzählt Kampagnen-Managerin Jessica Reeder im Interview.

GitLab ist das größte Unternehmen der Welt, das all-remote, also komplett bürolos, arbeitet. Alle 1693 Mitarbeiter – auch CEO Sid Sijbrandij – arbeiten im Home Office oder mobil.

THE RED BULLETIN INNOVATOR: Jessica, du arbeitest vom Home-Office aus. Wie sieht dein typischer Arbeitstag aus?

JESSICA REEDER: Die Arbeit remote macht so besonders, dass ich mir für den Start in den Tag bewusster Zeit nehme, anstatt in ein Büro zu pendeln. An einem typischen Arbeitstag sitze ich vor dem Bildschirm, den Hund neben mir. Ich bin Senior All-Remote Campaign Manager. Ich manage Kampagnen und Projekte und habe manchmal dafür eigene Teams, manchmal arbeite ich auch mit externen Anbietern zusammen. Ich bin in einer sehr crossfunktionalen Rolle tätig: Das bedeutet, ich arbeite virtuell mit den unterschiedlichsten Leuten aus dem Marketing, der Finanzabteilung und der Rechtsabteilung zusammen. Mit den Kollegen kommuniziere ich meist über das Collaboration-Tool Slack und arbeite in unserem GitLab-System.

Viele Home-Office-Arbeiter fühlen sich einsam und isoliert und freuen sich auf Arbeitstage im Büro. Remote Work so ganz ohne Büro – das klingt auf Dauer sehr unpersönlich. Wie geht es dir damit?

Ich habe immer schon remote gearbeitet, das ist einer der Gründe, warum ich diesen Job habe. GitLab ist das freundlichste und persönlichste Unternehmen, das ich kenne, und was ich besonders liebe: Familie und Freunde stehen an erster Stelle, noch vor der Arbeit. Man sieht auch oft Kinder oder Hunde in den Video-Calls durchs Bild huschen. Wenn du einen Notfall wegen deines Kindes hast und während der Arbeit weg musst, musst du deine Vorgesetzten nur informieren – aber nicht um Erlaubnis fragen. Zeit für Privatleben und Familie zu haben, ist so wichtig für die Motivation. Das Beste ist: Ich kann bei der Arbeit ich selbst sein und mich als Mensch einbringen. Ich fühle mich respektiert und gesehen – trotz Remote Work.

Wie geht ihr intern mit dem Sozialleben unter Kollegen um? Der Kaffeetratsch in der Küche fällt ja weg.

Ich chatte viel mit Kollegen, nicht nur beruflich auf Slack, sondern auch privat. Wir haben dort eigene private Gruppen eingerichtet, zum Beispiel eine Hundegruppe, in der wir süße Hundefotos posten. Fast jeden Tag habe ich einen virtuellen Kaffeetratsch mit Kollegen. Wir nutzen dazu unseren Donut-Bot auf Slack. Er matcht uns nach Zufallsprinzip mit Kollegen zum virtuellen Kaffee. Wir reden dabei auch über die Kinder, Hobbies und Persönliches. Man lernt so Leute besser kennen. Auf Slack haben wir auch einen Kanal namens „Thanks“ – dort können wir uns bei Kollegen bedanken und alle können es lesen. So teilen wir unsere Dankbarkeit mit anderen. Wir kommunizieren auch in den Teams sehr offen und für alle sichtbar in den Gruppenchats. Die Leute antworten asynchron, also dann, wenn sie Zeit dafür haben – man muss sich dabei auch mal in Geduld üben und auf eine Antwort warten können.

In einer reinen remote-Firma können doch nur Geeks, Nerds und Tekkies arbeiten, die menschlichen Kontakt meiden und sich am liebsten in ihrer Höhle verkriechen. Stimmt dieses Klischée oder braucht man – ganz im Gegenteil – umso bessere soziale und kommunikative Fähigkeiten?

Vor der Pandemie war dieses Klischée sicher weit verbreitet, mittlerweile wissen wir aber alle, wie Remote Work funktioniert. Und es stimmt: Man braucht bestimmte Fähigkeiten, um remote zu arbeiten. Wir fördern bei uns intern eine Fähigkeit namens „short toes“. Wenn jemand unhöflich ist oder übergriffig in deinen Raum eindringt, dann tritt er dir damit womöglich auf die Zehen. „Short toes“ bedeutet, dass man sich von anderen nicht ärgern lässt und versucht, Kritik nicht persönlich zu nehmen. Ein Beispiel: Ich bin sehr begeistert von meinem Projekt, doch dann mischt sich ein Kollege ein und kritisiert es. Statt mich zu ärgern, bedanke ich mich für den Hinweis und versuche ihn vielleicht sogar zu berücksichtigen. Man muss den Menschen einfach offen mit Freundlichkeit und viel Empathie begegnen. Ich denke, das ist eine hilfreiche Haltung für bessere Kommunikation.

Vermutlich war es pandemiebedingt in den letzten Jahren schwierig, aber hattet ihr bisher auch physische Treffen?

Vor der Pandemie hatten wir ein jährliches globales Teamtreffen namens „Contribute“ – so viele wie möglich treffen sich für mehrere Tage und wir haben gemeinsame Workshops, machen jede Menge gemeinsamer Ausflüge und feiern. Das ist sehr teambildend und wichtig für den Zusammenhalt. Wir haben auch jedes Quartal ein Treffen für Führungskräfte veranstaltet. Während der Pandemie fanden diese dann virtuell statt – sogar samt virtueller DJ-Party. Wir hoffen aber natürlich, dass diese Team-Events fortan wieder mit persönlichem Kontakt über die Bühne gehen können.

Auf eurer Webseite steht: „At GitLab, everyone can contribute.“ Auch die User können mit Feedback und Codes etwas beitragen. Wird von den Mitarbeitern erwartet, dass sie sich selbst mit Verbesserungsvorschlägen und Ideen einbringen?

Jeder kann etwas beitragen – das ist ein zentraler Gedanke des Open-Source-Konzepts. Jeder, der etwas im Unternehmen verbessern möchte, soll das mit entsprechenden Hilfsmitteln auch tun können. Wir achten schon im Recruiting darauf, dass die Leute auch wirklich selbstbestimmt und remote arbeiten wollen und fördern das auch mit Schulungen.

Viele klagen im Home-Office über Probleme mit der Selbstdisziplin und Motivation. Welche Erfahrungen hast du bei GitLab damit gemacht?

Ich glaube mein größtes Learning war, die Motivation in mir selbst zu finden. Letztlich muss man die Arbeit einfach tun. Ich glaube, wir alle haben durch die Pandemie gemerkt, dass wir die Arbeit auch im Home Office schaffen können. Remote Work bei GitLab ist aber etwas anderes als das durch eine Pandemie erzwungene Arbeiten im Home Office: Es ist bewusst intendiert. Wir wählen die Job-Kandidaten nach ihrer Fähigkeit aus, unabhängig und selbstständig arbeiten zu können . Wir sprechen mit unseren Bewerbern darüber, wie sie über selbstgesteuertes Arbeiten denken. Anfangs fällt es den Leuten manchmal schwer, aber in der Regel haben sie bereits die Einstellung, dass dies die Art von Arbeit ist, die sie machen wollen, und dann bekommen sie Werkzeuge und Unterstützung von uns – etwa mit dem Handbuch. Es klappt also.

Wie geht ihr mit Ablenkungen durch Online-Meetings, Social Media und aufpoppende Nachrichten via Mail und Slack um?

Das ist bei Remote Work natürlich ein großes Thema. Der Kalender füllt sich sehr rasch mit virtuellen Meetings. Wir haben daher 2020 als Pilotprojekt die „async weeks“, die asynchronen Wochen für ausgewählte Teams, eingeführt. Alle sechs Wochen entfernen wir eine Woche lang unnötige oder nicht wichtige Meetings aus unseren Kalendern und besprechen die Dinge stattdessen asynchron via Chat. Jeder kann also dann antworten, wenn er gerade Zeit hat. Das Ziel war, dadurch mehr Raum für Fokusarbeit zu schaffen – ein großer Erfolg. Wenn man am Montagmorgen in seinen Kalender schaut und sieht, dass man die gesamte Woche keine Meetings hat – das ist herrlich, wie Urlaub. Man kann endlich die Arbeit machen, die man sonst nicht schafft . Auch andere Unternehmen wie Dropbox und Twitter haben damit begonnen. Wir haben die async weeks in den Folgejahren auf weitere Teams ausgerollt und werden sie auch weiterhin testen. Wir hoffen, dass sie sich durchsetzen.

Ihr habt euer Handbuch für alle einsehbar online gestellt. Warum?

In unserem GitLab-Handbuch steht einfach alles, was man braucht, um bei uns gut zu arbeiten. Die Inhalte werden ständig von unseren Mitarbeitern ergänzt. Natürlich muss man nicht das gesamte Handbuch lesen, aber es ist hilfreich. Wenn ein Kollege eine Frage hat, schickt man ihm einfach den Link zum Kapitel im Buch und er kann die Antwort selbst finden. Das erspart viel Zeit, macht unsere Zusammenarbeit effizienter, selbstverantwortlicher und unabhängiger. Mit dem Handbuch wollen wir auch anderen zeigen, wie wir arbeiten. Ich finde, wir alle sollten so offen wie möglich miteinander umgehen. Das erschafft eine bessere Welt.

Welchen ultimativen Tipp hast du für Arbeitende im Home Office?

Der wichtigste Tipp ist, denke ich: Seid selbst die Herrscher über eure Zeit. Teilt sie euch gut ein. Wenn man seine Zeit über Arbeit und Pausen selbst im Griff hat und die Arbeit nach dem eigenen Energielevel abstimmen kann, ist man viel zufriedener. Mein zweiter Tipp ist: Geht das Risiko ein, auch während der Arbeit ihr selbst zu sein. Nehmt euch wirklich Zeit für soziale Kontakte und baut Freundschaften und gute Beziehungen mit den Kollegen auf. Lasst euch die Gelegenheit, im Job ihr selbst zu sein, nicht entgehen. Das geht auch remote – meiner Meinung nach sogar besser.