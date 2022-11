01 Golden Globe Race: In Nussschalen gegen Monsterwellen

Neun Monate nicht wirklich schlafen. Neun Monate aus Proviantkisten essen und aus Kanistern trinken. Neun Monate kaum Kontakt zur Außenwelt. Durch Stürme und haushohe Wellen, lähmend heiße Flauten, an tückischen Eisbergen vorbei – mutterseelenalleine in gerade mal zehn oder elf Meter kleinen Nussschalen von Segelbooten, deren Konstruktionspläne nicht jünger als 34 Jahre und deren technische Ausstattung (Funk etc.) der des Jahres 1968 entsprechen muss. Und dennoch strahlen Michael Guggenbergers Augen. Wir trafen den einzigen und ersten österreichischen Teilnehmer des „ Golden Globe Race “ vor dem Start der herausforderndsten Weltumseglungsregatta, die die Geschichte der Seefahrt gesehen hat – und versuchen zu verstehen.

Wir alle träumen. Von großen Dingen, die wir tun könnten. Herausragenden Erfahrungen, die wir machen könnten. Wir alle haben „Wenn“ und „Aber“ in unseren Köpfen stehen, die wir als verantwortungsvoll, vernünftig, jedenfalls groß und gewichtig genug betrachten, dass wir unsere großen Träume dann eben doch nicht verwirklichen. Wir arrangieren uns, wir fügen uns, wir wiegen uns in Sicherheit. Wir geben uns zufrieden.

Und dann gibt es Menschen, die sich nicht zufriedengeben. Die über diese Grenzen hinaussteigen, die wissen wollen, was jenseits des Wohlvertrauten zu finden ist. Michael Guggenberger, 44, aus Maria Enzersdorf, tut das bereits sein Leben lang. Der Niederösterreicher war Tischler, Notfallsanitäter, Gastronom, Musiker, beim Film (u.a. „Kottan ermittelt“), Festivalorganisator. Erfolgreich, wohlgemerkt. „Ich habe viele verschiedene Berufe ausgeübt“, sagt er, „und immer dann, wenn ich mir gedacht habe, das geht jetzt, ist es auch ein bisserl fad geworden.“ Und damit an der Zeit, etwas Neues anzugehen, etwas, das ihn herausfordert. „Es war halt einfach so: Ich habe immer gemacht, was mich gereizt hat – ohne viel darüber nachzudenken.“

Nur eines wird Guggenberger nicht und nicht langweilig: Segeln. Seit zehn Jahren (für Michaels Verhältnisse eine geradezu biblische Ewigkeit) widmet der Österreicher sein Leben der Seefahrt. Seit fünf Jahren hauptberuflich als Trainer und Ausbildner.

„Segeln ist die eine Leidenschaft, die sich in meinem Leben entwickelt hat, in der ich mich wirklich daheim fühle. Ich mach das immer noch gerne, obwohl ich schon recht weit gekommen bin in meiner Professionalität.“

Die Route des Golden Globe Race. Start und Ziel ist Les Sables d'Olonne © Adobe Stock

„Recht weit“ – nach zehn Jahren intensiver Beschäftigung mit einem Thema. Das sagt eigentlich alles. Segeln ist ein schier unendliches Lernfeld, ein Arbeitsbereich buchstäblich planetarischer Ausmaße. Es gibt wohl kaum einen Segler, der nicht schon zumindest heimlich den Gedanken gehegt hätte, einmal im Leben unsere Welt zu umsegeln. Warum? Weil es geht. Wer von welchem Seehafen auch immer ablegt mit seinem Boot, die Festmacherleinen löst, schwebt frei zwischen Luft und Wasser – und ist von diesem Augenblick an ein Teil des Meeres und damit aller Meere. Der Wind treibt uns an jede Küste der Erde. Es liegt an uns zu entscheiden, wo wir wieder anlegen wollen. Im nächsten Hafen in der Adria, oder in Australien.

Golden Globe Race Live Tracker Verfolge unter folgendem Link, wo sich die Segler aktuell befinden: goldengloberace.com/live-tracker

Das ist in der Seefahrt seit Jahrhunderten so. Mit Segelschiffen eroberte der Mensch die Welt. Die alten Routen um unseren Planeten existieren nach wie vor: von den britischen Inseln oder der europäischen Atlantikküste aus in Frankreich, Spanien oder Portugal über einen gigantischen Bogen an Südamerika vorbei nach Südafrika vor das Kap der Guten Hoffnung, weiter um die Antarktis herum, Indien und Australien backbord (links) liegen lassend bis zur Südspitze Südamerikas, Kap Horn, und dann wieder den langen Weg über den Atlantik zurück nach Europa. Das waren die „Highways“ der Frachtensegler vergangener Zeiten, in denen es weder den Ärmel- noch den Panamakanal gab. Schauplätze extremer Herausforderungen, insbesondere im Meer um die Antarktis herum, dem „Southern Ocean“, in dem Wettersysteme, ohne von Landmassen gebremst zu werden, um den Erdball rasen. Eisige Kälte, enorme Stürme, 20 Meter hohe Wellen kennzeichnen dieses Gebiet. Seefahrer tauften die Breitengrade des Southern Ocean „Roaring Fourties“ (Brüllende Vierziger), „Furious Fifties“ (Wütende Fünfziger) und „Screaming Sixties“ (Schreiende Sechziger), und Kap Horn ist berüchtigt, weil es das einzige Stück Land ist, das in diesen ehrfurchtsgebietenden Wettergürtel hineinragt.

Seefahrer tauften die Breitengrade des Southern Ocean ‚Brüllende Vierziger‘, ‚Wütende Fünfziger‘ und ‚Schreiende Sechziger‘ Willkommen im schrecklichsten Seegebiet der Welt

70 km/h Wind und 10-Meter-Wellen gelten im Southern Ocean als Schönwetter. © Adobe Stock

02 Zwischen Siegestänzen und mentalem Zerfall: Die Geschichte der Regatta

Über Jahrhunderte bewältigten Seeleute die Herausforderungen dieser Route auf großen Schiffen mit Hunderten Mann Besatzung. Und dann kam Joshua Slocum.

Der in Kanada geborene US-Amerikaner brach am 24. April 1895 von seinem Heimathafen Boston, Massachusetts, in einem knapp über elf Meter kleinen, von ihm selbst umgebauten Austernfischer-Segelboot auf und umrundete als erster Mensch die Welt im Alleingang. Dafür brauchte er mehr als drei Jahre wegen zahlreicher Zwischenstopps, in denen er sein Boot reparierte und Proviant aufnahm.

Erst 1966 toppte Francis Chichester diesen historischen Rekord. Der Brite bezwang die Distanz ebenfalls in einer Nussschale von Boot, ebenfalls alleine, in netto 226 Tagen, verbuchte allerdings insgesamt 274 Tage, weil er einen ausgedehnten Stopp in Australien für die Reparatur seines Bootes einlegen musste. Bei seiner Rückkehr wurde er für „die schnellste Weltumsegelung in einem kleinen Boot“ als Nationalheld gefeiert und von Queen Elisabeth II. mit dem Originalschwert von Sir Francis Drake zum „Knight Commander“ des „Order of the British Empire“ geschlagen.

Francis Chichesters Boot, die gerade mal 12 Meter kleine „Gipsy Moth IV“ © Getty Images Mit seiner Solo-Weltumseglung wurde Francis Chichester zum Superstar … © Getty Images … und von Queen Elisabeth II. zum Ritter geschlagen. © Getty Images

Nur zwei Jahre danach stachen neun Abenteurer von den britischen Inseln aus in See. Ihr Ziel: die erste Weltumseglung, wieder alleine, wieder in kleinen Booten – diesmal aber ganz ohne Zwischenstopps. Von den neun Teilnehmern des „Sunday Times Golden Globe Race“ beendete nur einer das Rennen: Robin Knox-Johnston . Alle anderen gaben auf, sanken (und wurden gerettet), einer beging Selbstmord im Nordatlantik.

Knox-Johnston bewältigte die Herausforderung in 312 Tagen Einsamkeit und Kampf auf hoher See. Der zwischenzeitlich Zweitplatzierte, der Franzose Bernard Moitessier, ließ die berechtigten Chancen auf den Sieg fahren, weil er sich der Begegnung mit Menschen nicht mehr gewachsen fühlte. Anstatt ins Ziel weiterzufahren, bog er mitten auf dem Atlantik ab und segelte weiter um die Welt, um etliche Monate später auf Tahiti an Land zu gehen. Seine Memoiren „Der verschenkte Sieg“ wurden zum Kultbuch der Seglercommunity.

Donald Crowhurst galt ebenfalls als Favorit, weil er mit seinem damals gänzlich neuartigen Trimaran Speedrekorde aufstellte. Was zunächst jedoch niemand wusste: Crowhursts Boot begann sich bereits im Atlantik zu zerlegen, wäre den Bedingungen des Southern Ocean nicht gewachsen gewesen, unweigerlich gesunken. Der Brite brach jeden Funkverkehr ab und wartete vor Südamerika, um sich später für die Rückfahrt durch den Atlantik heimlich unter die anderen Teilnehmer zu mischen. Sein Trimaran wurde gefunden. Von Crowhurst jedoch fehlte jede Spur. Seine Logbucheintragungen zeichnen das Bild eines mental zerfallenden und letztlich zerstörten Menschen.

Weltumseglungen gehören seit dem ersten „Golden Globe Race“ zum regulären Rennkalender der internationalen Szene. Die berühmteste moderne „Einhand“-Regatta, also mit nur einer Person Besatzung, ist die „Vendée Globe“, ein Hightech-Fight der Sonderklasse. Ausgefuchste Materialien beim Bootsbau für minimales Gewicht und maximalen Speed auf Tragflügeln („Foils“), garniert mit Sensoren und modernster Rechenleistung, Satellitenverbindungen und Flatscreens für Wetterinformationen, Boots- und Kursoptimierung. Unter diesen Bedingungen (und Millionen schwerem Budgetaufwand) schaffen Vendée-Globe-Racer Weltumrundungen innerhalb von 80 Tagen. Und starren einen Gutteil dieser Zeit – so wie wir alle – auf Bildschirme.

Das wollte Don McIntyre so nicht stehen lassen. Der australische Segler sehnte sich nach einer unmittelbaren Begegnung mit den Elementen, nach Seemannschaft ohne die Armee digitaler Helfer, nach einer Regatta im Geiste und Stil der Seeleute früherer Zeiten, mit Sextant, Seekarten aus Papier und Funk statt Satellitenlinks. Der Mann (oder die Frau), das Boot, das Meer und sonst nichts. McIntyre feierte das Revival des „Golden Globe Race“ exakt zu dessen 50 Jahre Jubiläum.

Der Kerl drischt mit 74 einen Vorsprung von 4.000 Kilometern raus, steigt im Ziel aus dem Boot, klettert auf die Siegerbühne, lächelt dreimal und geht dann mit seinen Leuten die ganze Nacht tanzen. Michael Guggenberger über Jean-Luc Van Den Heede

18 Segler starteten am 1. Juli 2018 von Les Sables d’Olonne in der französischen Bretagne. Nur fünf von ihnen schlossen das Rennen ab. Bei einer Eskimorolle im Southern Ocean wurde das Boot von Susie Goodall entmastet. Die britische Seglerin trieb zwei Tage und Nächte im Sturm, bevor sie von einem chinesischen Frachter 3.700 Kilometer westlich des Kaps der Guten Hoffnung gerettet wurde. Sieger wurde der Franzose Jean-Luc Van Den Heede, obwohl auch der Mast seines Schiffes bei über 120 km/h Windgeschwindigkeit und 15 Meter hohen Wellen westlich von Kap Horn Schaden erlitt. Der damals 74-jährige Segler lehnte einen Reparaturstopp ab, sicherte seinen Mast so gut es ging und segelte damit den gesamten Atlantik hinauf bis ins Ziel.

„Ich habe eigentlich nicht das eine Idol“, sagt Michael Guggenberger, „sondern viele Vorbilder. Aber wenn ich mich für eine Person entscheiden müsste, wäre das eindeutig Jean-Luc Van Den Heede . Das muss man sich mal vorstellen: Der Kerl geht mit 74 in das härteste Weltumseglungsrennen rein, drischt den anderen einen Vorsprung von fast 4.000 Kilometern raus, steigt im Ziel mit gebügeltem Hemd und einem Glas Rotwein in der Hand aus dem Boot, klettert auf die Siegerbühne, lächelt dreimal und geht dann mit seinen Leuten die ganze Nacht tanzen. Ich hätte gern ein Viertel von der Energie, wenn ich selbst mal so alt bin wie der.“

Von den 15 Teilnehmern des aktuellen Rennens, der 2022er-Ausgabe des „Golden Globe Race“, findet Michael die Südafrikanerin Kirsten Neuschäfer , 39, „interessant. Nicht weil sie eine Frau ist, sondern weil sie als Job mit einer, keine Ahnung, 20 Meter Alu Yacht Filmteams von Kap Horn runter in die Antarktis segelt, die dort im Eis absetzt, eine Woche wartet und dann wieder zurücksegelt. Kerstin ist ein tough Cookie. Die weiß, was sie tut.“

Alltag im Southern Ocean: Das einzige, was hier vorbeikommt, sind Eisberge. © Adobe Stock

03 „Ich weiß, dass ich leiden werde": Michael Guggenberger im Interview

Wettergegerbt außen und Sonne im Inneren: Michael Guggenberger © Clara Schemmel

THE RED BULLETIN: Das „Golden Globe Race“ geht über acht bis zehn Monate. Michael, wie lang war dein bisher längster Segeltörn?

Ein Monat.

Kann man diesen einen Monat hinaufdenken, auf das, was es heißt, neun oder zehn Monate unterwegs zu sein?

Glaub ich schon, weil das einzelne Abschnitte sind. Ich sehe nicht das Ganze, ich sehe Wochen. Mein Essen ist in Kisten für Wochen, es gibt Monate, es gibt diese Wegpunkte entlang der Route. Man muss diese Dinge in kleine Teile aufbrechen, um nicht daran zu verzweifeln. Das hab ich einen Monat lang gemacht. Und nach dem Monat hab ich mir gedacht: das mal acht – easy!

Neun, zehn Monate non-stop in einer Nussschale mutterseelenallein auf hoher See nennst du „easy“.

Naja, du musst das in drei Phasen verstehen.

Guggenbergers Boot, die „Nuri“: hart wie ein Panzer, fit für jedes Wetter © Julia Eder/Clara Schemmel

Inwiefern?

Da ist einmal das Wegfahren. Diese Phase dauert drei, vier Tage. Da bist noch nervös, in der ersten Nacht schlafst fast nicht, bist noch in der Nähe der Küste, hast viel Verkehr auf dem Wasser, musst ständig aufpassen, dass du nicht in einen Fischer oder einen Frachter presst. Wie gesagt, das dauert so drei bis vier Tage. Danach kommst du mehr und mehr in die Routine. Und die rennt dann so dahin und rennt weiter – für mich ist das so eine Mischung aus Meditation und Trance, sag ich mal. Man macht einfach sein Ding. Irgendwie ist man schon in der Realität, aber man ist eben auch in einer Art Bubble drin. Das kann über Wochen so laufen. Ich glaub, dass es irgendwie wurscht ist, wie lange man dieses Mittelstück aufbläst. Scheiße sind dann die letzten Tage vor der Rückkehr.

Wieso?

Weil du da schon Land siehst und gedanklich bereits ein kühles Bier in der Hand hast und den Burger riechst, irgendwie … und alles in dir schreit: Ich will jetzt bitte endlich ankommen!

Das „Golden Globe Race“ wird ohne Zwischenstopps gefahren. Außerdem alleine, also keiner da, mit dem du dich beim Wacheschieben abwechseln kannst. Wie checkst du das mit dem Schlafen?

Kommt darauf an, wieviel Verkehr auf dem Wasser ist. In Küstennähe gibt’s wenig Schlaf. Weiter draußen kann man auch länger schlafen.

Länger schlafen heißt aber nicht acht Stunden wie zu Hause im Bett, oder?

Naja, ich sag jetzt mal, am Anfang werden es eher 10- oder 12-Minuten-Slots sein.

24 Stunden in einer Dauerschleife zehnminütiger Schlafslots? Wie viele Wecker hast du an Bord?

Viele, Wecker und Eieruhren.

Und alle zehn Minuten machen diese Dinger einen Wirbel, du schreckst auf und bist schnell mal auf Posten?

Ja, genau.

Und dann schaust du, was los ist. Und wenn nix ist, haust du dich wieder aufs Ohr und schläfst wieder für zehn Minuten.

Genau. Die Kunst ist eben, dass man nicht wirklich aufwacht beziehungsweise nur so weit aufwacht, wie man braucht, um etwas zu checken.

Das ist dann diese Trance, von der du redest. Wie können wir uns die vorstellen?

Alles erscheint dir grundsätzlich langsamer, du bist müde und gleichzeitig vorsichtig, in einer Routineschleife. Viele Handgriffe an Bord, viel von dem, was man tut und denkt, ist vorgegeben. Das läuft irgendwie von selber ab.

Michael Guggenbergers Arbeitsplatz für neun Monate © Julia Eder/Clara Schemmel

Warum tust du dir das an? Was ist für dich das Besondere an diesem Rennen?

Wir segeln im Stil von 1968. Kein Navi, keine Satelliten, keine Wetterprogramme, außer klassischem Funk kein Kontakt nach außen. Das ist eine ganz eigene Art von Seemannschaft, weil man eben nicht auf den Meter genau immer weiß, wo man ist, und daher ständig vorsichtig sein muss. Und, ganz ehrlich, einmal kein Display haben für acht oder neun Monate, auf das man schauen muss, wird eine super Sache, glaub ich.

Das Thema Einsamkeit macht dir jetzt keine Sorgen …?

Nein, nicht wirklich. Ich weiß, dass ich darunter leiden werde, das ist eine ganz klare Geschichte. Aber es ist nix, wo ich jetzt Angst hätte davor.

Hast du Familie und so?

Ich bin nicht verheiratet und hab keine Kinder, aber ich habe trotzdem Familie und viele Freunde.

Alte Bauweise, aber oho: Guggenbergers Schiff hält die Spur von alleine. © Julia Eder

Wie gehst du damit um, dass die nicht da sind? Und wie geht’s denen, was sagen die?

Natürlich reden wir viel, überhaupt in den letzten Wochen vor dem Start. Es finden alle cool, dass ich beschlossen hab, das durchzuziehen, und jetzt da bin, wo ich bin. Dieser Rückhalt und auch die Liebe, die ich spüre, tragen ganz viel dazu bei, dass ich daran glaube, dass ich dieses Abenteuer schaffen kann.

Weshalb?

Weil ich deshalb gerne zurückkomme.

Ready to rumble: Michael Guggenberger winken Sturm und Kälte. © Julia Eder/Clara Schemmel

Die Baupläne der Boote, mit denen ihr unterwegs seid, dürfen nicht jünger als aus 1988 sein, sagt das Reglement. Das ist schon ziemlich alt, oder? Außerdem sind die winzig für dieses Abenteuer. Deines ist knapp elf Meter lang. Da sind ja sogar die Schiffe, mit denen Leute im Urlaub über die Adria segeln, größer. Hast du da keinen Schiss? Ich meine, ihr segelt durch die extremste Wetterregion unseres Planeten.

Der große Benefit von unseren Booten ist: Zu der Zeit, wo die entworfen worden sind, wussten die Leute noch nicht, wie wenig Plastik reichen würde, um ein stabiles Boot zu bauen. Das sind alles Panzer.

Beim „Golden Globe Race“ geht’s ja ums Durchkommen an sich. Ich frag dich trotzdem: Willst du gewinnen?

Ja, bevor ich mich hauen lass, gewinn ich’s auch. Aber zuerst mal muss man‘s fertig fahren. Und ich möchte deshalb gern schnell sein, weil ich glaub, dass 220 oder 240 Tage wirklich reichen. Es müssen ja nicht 300 sein, oder?

Na dann, guten Wind, viel Glück und schau, dass du dich und dein Schiff wieder heil nach Hause bringst.

Okay (grinst), mach ich.