Greta Gerwig: Mund auf, Ellbogen rein

Guten Morgen! Und gute Nacht? Zum Interview tritt Greta Gerwig in einem Outfit an, das wie ein Schlafanzug aussieht. Immerhin von Gucci, wie sie auf Nachfrage ausführt. Die preisgekrönte Schauspielerin und Filmemacherin betrachtet Textilien als Stoff der Freiheit. „Ich ziehe mich so an, weil ich niemandem außer mir selbst gefallen muss. Und diese Klamotten fühlen sich gerade richtig an.“

Nein, Gerwig, 39, hat nicht die geringste Lust, festgefahrene Erwartungen an ihr Aus­sehen zu erfüllen. Auch in ihren Filmen „Greenberg“ oder „Frances Ha“ porträtiert sie als Darstellerin Frauen, die sich nicht über die Optik definieren. Gleiches gilt für ihre jüngste Literaturverfilmung „Weißes Rauschen“ (derzeit auf Netflix) , wo sie als Mutter einer Patchwork-Familie gegen ihre innere Todesangst kämpft: „Ich mag es, wenn ich die Nische der Rollen, die nicht sexy sind, ausfüllen kann.“

Doch längst ist die New Yorkerin mehr als nur eine Nischenfüllerin. Sie zählt zur Riege junger Regisseurinnen, die nach Jahrzehnten männlicher Übermacht das Filmbusiness endlich weiblicher machen: Als sie 2017 in „Ladybird“ ihr Regiedebüt gab, erhielt sie prompt Oscar-Nominierungen für Regie und Drehbuch. An diesen Erfolg knüpfte sie zwei Jahre später mit „Little Women“ an; der Film war für einen Oscar für das beste adaptierte Drehbuch nominiert. Und heuer startet ihr bereits vorab hoch gehyptes Movie „Barbie“ mit Margot Robbie und Ryan Gosling.

Doch Gerwig, die Anti-Barbie vom Dienst, hatte stets zu kämpfen. Schon als sie am College eigene Filme drehen wollte, standen immer wieder männliche Kommilitonen im Weg: „Wenn ich mir eine Kamera ausleihen wollte, war nie etwas verfügbar, weil die Jungs die Geräte in Beschlag genommen hatten. Als Mädchen warst du ausgegrenzt, wenn es um technischere Berufe ging. Die männlichen Studenten nahmen immer an, dass mich das doch gar nicht interessieren könne.“

Klare Worte statt harter Bandagen

Zugegebenermaßen war es dann aber dennoch ein Mann, der Greta Gerwigs Karriere entscheidend beeinflusste: Regisseur Noah Baumbach, der auch zu ihrem Lebenspartner wurde, verhalf ihr mit Rollen wie in „Greenberg“ zum Durchbruch als Darstellerin – doch sie forderte diese Hilfe auch stets proaktiv ein. „Ich hatte zwar schon vorher geschrieben, aber dann Drehbücher mit ihm gemeinsam verfasst. Und ich habe ihn dabei ständig gefragt, wenn ich etwas Regietechnisches wissen wollte. So habe ich mich weitergebildet.“

Vielleicht ist das auch der wichtigste Faktor ihres Erfolgs: Greta Gerwig musste keine Ellbogen einsetzen, sie hat einfach ihren Mund aufgemacht. Wenn sich Baumbach im Wochen­rhythmus mit bekannten Regiekollegen wie Wes Anderson oder Brian De Palma zum Abendessen traf, sagte sie: „Ich komme mit, ich will hören, worüber ihr euch unterhaltet.“

Und prompt war sie Teil eines exklusiven Dinnerzirkels. „Wenn du kreativ sein willst, musst du dich im Umfeld der Kreativen be­wegen. Dieser Austausch ist ganz wichtig.“ Auch ihre Hauptrolle in „Weißes Rauschen“, bei dem Noah Baumbach Regie führte, bekam sie, indem sie klipp und klar ihre Wünsche äußerte: „Bei der Lektüre des Romans (von Don DeLillo; Anm.) fragte mich Noah, wer denn die Mutterrolle übernehmen könnte, und ich sagte: ‚Ich!‘“

Bei der Oscar-Verleihung 2020 kam es dann zu einem offiziellen Aufeinandertreffen zwischen Greta und Noah, da ihre Filme „Little Women“ (sie) und „Marriage Story“ (er) für jeweils sechs Auszeichnungen nominiert waren. Doch Gerwig bestreitet jedes Konkurrenz­denken, und sie wirkt in ihrer sanften Ausstrahlung glaubwürdig. „Ich hätte mich auch nicht von Noah getrennt, wenn er mich nicht für ‚Weißes Rauschen‘ besetzt hätte.“

Ja, diese Greta Gerwig wirkt sanft. Doch ihre Marschrichtung ist klar und unverrückbar. Das zeigt sich, wenn sie über junge Filmstudentinnen, die Generation eins nach Greta, spricht: Wenn sie da eine sehe, die beim Dreh „Nein, das passt so nicht“ sagt, gehe ihr das Herz auf.

„Yeah, zeig’s ihnen!“, sagt sie dann.