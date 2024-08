6 richtig gute News aus der Zukunft.

Aktuell finden sich einer Studie zufolge im Sortiment eines Discounters 52 (!) verschiedene Kunststoffsorten. Kein Wunder, dass man das nicht effizient sammeln, sortieren und recyceln kann. „Es geht nicht darum, die Müllmenge zu verringern, sondern wir müssen alle Produkte von vornherein so denken, dass sie nach Gebrauch biologisch nützlich sind oder verlustfrei in technische Systeme zurückgeführt werden können“, sagt der deutsche Chemiker Michael Braungart, der das sogenannte Cradle-to-Cradle-Prinzip erfunden hat. Auch diese Vorgabe erfüllt das CO₂-Plastik. Das amerikanische Start-up Loop CO₂ stellt eine Vielzahl von Kunststoffen her, die vollständig bio­logisch abbaubar sind und in ­wiederverwendbares CO₂ um­gewandelt werden können. Ein kunstvoller Kunststoffkreislauf.