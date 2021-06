Hannah Reid: „#MeToo war ein Riesenschritt nach vorn”

Als wir Hannah Reid daheim in West London erreichen, erzählt sie uns, wie sie und ihre Band das Beste aus dem Lockdown gemacht haben: „Statt auf Tour zu gehen, haben wir neue Songs geschrieben und an einem vierten Album gearbeitet.“

ist zum Zeit­punkt des Interviews gerade erst erschienen. „Californian Soil“ ist eine Sammlung aus geschickt gemachten Tracks, die toxische Frauenfeindlich­keit, das Ende des American Dream und Reids persönliche Entwicklung behandeln. Und es stieg sofort auf Nummer eins der Charts ein. Was auffällt: Die Lieder sind selbstbe­wusster als die Songs auf früheren Alben der Band. Dieses neue Selbst­bewusstsein schreibt die 31­-Jährige der Inspiration durch eine jüngere Generation von Künstlerinnen zu.

THE RED BULLETIN: Sie wurden ziemlich jung bekannt. Wie hat Sie das persönlich beeinflusst?

HANNAH REID: Wir haben unseren ersten Plattenvertrag bekommen, als ich 21 war – was mich als Mensch verändert hat. Die Musikindustrie ist ein hartes Pflaster. Sie ist komplett von Männern dominiert, und der Wechsel in dieses Umfeld war eine krasse Umstellung. Wenn du erfolg­reich wirst, haben plötzlich viele Leute, die du gar nicht kennst, eine Meinung zu dir und deiner Arbeit. Du riskierst, dein Gefühl dafür zu ver­lieren, wer du bist. Aber ich glaube, dass ich mir dieses Gefühl auf dem dritten Album wieder zurückhole. Ich habe mich als Mensch verändert, und auch hinter meiner Musik und meinen Texten steckt eine andere Energie. Das Album klingt ziemlich poppig, aber die Texte sind teilweise dunkel und aggressiver als sonst.

