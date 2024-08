Haydo Caglar: Berlins Cornflakes-König

Knallorangene Reese’s Puffs, feuerwehrrote Froot Loops, braune Cocoa Pebbles, himmelblaue Oreo O’s: Wer den Laden von Ali Haydar Caglar, genannt Haydo, in Berlin-Neukölln betritt, entert eine bunte Welt. In den Regalen, an der Kasse, selbst an der Decke reihen sich die Cornflakes-Packungen ­aneinander. Haydo, der als kleiner Junge in den Neunzigerjahren Kellogg’s und Co liebte, verkauft heute in seinem Shop Neuköllner:innen Cereals aus aller Welt, vor allem aus den USA. Das begeistert nicht nur die Kinder im Kiez und mittlerweile viele Touristen, sondern zieht auch eine sehr spezielle Zielgruppe an: Rapperinnen und Rapper.