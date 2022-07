Hightech aus Österreich für die digitale Zukunft

Glasfaser für die Welt

Knill Gruppe

Glasfaser überträgt Daten bis zu 100 Mal schneller als Kupfer. © Denny Müller / Unsplash

Mittels Glasfaser werden Daten optisch übertragen, und das Internet wird damit schneller. Weltweit führender Anbieter von Glasfaser-Produktionssystemen ist Rosendahl Nextrom , eine Tochterfirma der steirischen Knill Gruppe .

Das 1712 gegründete Familienunternehmen aus Weiz wird in 12. Generation von den Brüdern Christian und Georg Knill geführt. Und zwar traditionell ohne Hast.

Wir denken und handeln in Generationen und stellen langfristige Zukunftssicherung vor kurzfristige Ergebnismaximierung. Christian & Georg Knill

Glasfaser Herstellung Bei der Herstellung von Glasfasern werden aus einer Glasschmelze dünne Fäden gezogen und weiterverarbeitet. Wie funktioniert’s? In Faserrichtung kann sich Licht in Glasfasern nahezu ungehindert ausbreiten, weshalb sie als Datenleitungen ideal sind.

Ein Batterie dünn wie ein Blatt

SinusPro

Die Bionik lässt sich von der Natur inspirieren. © Annie Spratt / Unsplash Bei diesem Projekt ging es um die Optimierung eines E-Autoantriebs. © SinusPro

Bionik Was ist Bionik? Die Bionik beschäftigt sich mit dem Übertragen von Phänomenen der Natur auf die Technik. Von da Vinci ... Ein bekanntes Beispiel dafür ist Leonardo da Vincis Idee, den Vogelflug auf Flugmaschinen zu übertragen.

„Die Natur versteht seit Jahrmillionen, produktiv mit Herausforderungen umzugehen“, sagt Joachim Vetter, CEO von SinusPro , einem Grazer Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen Bauteilen spezialisiert hat. Bionik nennt sich die Technologie, die sich Anregungen im Pflanzen und Tierreich holt.

Aktuell wird eine Batterie entwickelt, die der Unterseite des Seerosenblatts der riesigen Victoria Amazonica nachempfunden ist. In den Blättern sind Hohlräume, dadurch entsteht Auftrieb. Auf E-Autos umgelegt, entspräche das einem enorm leichten, aber trotzdem stabilen Akku. Und in den Kanälen liefe Kühlflüssigkeit.

Hightech im Taschentuch

Andritz

Moderne Maschinen zur Herstellung von Hygienepapier sind 65 Meter lang. © PrimeLine / Andritz

Oft sind es die scheinbar einfachen Dinge, für deren Herstellung ein besonders großer Aufwand betrieben werden muss: Papiertaschentücher, Küchenrollen, Toilettenpapier und Servietten zählen dazu. Für ihre Herstellung sind komplexe Produktionsanlagen mit Maschinen von bis zu 65 Meter Länge und der Einsatz von Energie und Rohstoffen erforderlich.

Die Mission besteht nicht nur darin, Lösungen zur Ressourceneinsparung bei der Maschine anzubieten, sondern auch Lösungen, die dazu beitragen, Emissionen aus vorgelagerten Quellen (Fasern, Strom, Wasser, Chemikalien) zu verringern oder zu ersetzen. Die österreichische Firma Andritz setzt hierbei auf einen ganzheitlichen Ansatz und schreckt auch nicht vor Neuem zurück.

In Zusammenarbeit mit dem Produzenten Sofidel wird etwa erstmalig Bio-Synthesegas für die Papiertrocknung verwendet. So können CO²-Emissionen deutlich reduziert werden. Dies ist ein signifikanter Schritt für die gesamte Industrie, um nachhaltiger zu werden. Die Anlagen zur Hygienepapier- Herstellung sind weltweit gefragt, wie jüngste Inbetriebnahmen und Aufträge aus Europa (ICT, MG Tec), den USA (Essity) und Asien (Hengan, Liansheng, Sun Paper) zeigen.

Der international tätige Konzern liefert nicht nur innovative Anlagen für die Zellstoff- und Papierindustrie, sondern auch für den Bereich Wasserkraft und die metallverarbeitende Industrie.

Eiin digitales Ohr für einen schwingenden Draht

Voestalpine

Bei der Herstellung von Draht weisen akustische Signale auf Fehler hin. © Voestalpine

Wie klingt ein Draht? In der Produktion ist es wichtig, dass sich keine Fehler einschleichen, die man erst später bemerkt. Deshalb bringen Kontrollsysteme bei der Voestalpine Drähte zum Vibrieren. Ein digitales Ohr schlägt Alarm, wenn sich akustische Abweichungen bilden.

Der menschliche Prüfer bekommt diese Daten direkt aufs Tablet geliefert und kann so der Artificial Intelligence detektivisch zur Seite stehen, um das Problem zu finden und zu beseitigen.

In der Voestalpine arbeiten menschliche und künstliche Intelligenz schon längt harmonisch zusammen. voestalpine.com

Was das Smartphone zum Leuchten bringt

AT & S

Leiterplatten sind essenziell für moderne elektronische Geräte. © AT & S

Über Geld und Erfolg spricht man nicht. Doch es gilt als offenes Geheimnis in der milliardenschweren Hightech-Branche, dass praktisch in allen modernen Geräten Leiterplatten aus dem Hause AT & S stecken.

Diese hauchdünnen Leiterplatten gelten als das Nervensystem digitaler Technologien – egal ob im Mobiltelefon, im Auto und im Flugzeug oder in medizinischen Geräten. Auf ihnen werden Mikrochips und andere elektronische Bauteile angebracht. Da der Trend zu immer kleineren, aber gleichzeitig leistungsstärkeren Geräten anhält, spielt die stetige Verbesserung der Leiterplatten eine entscheidende Rolle am Weg in die Zukunft.

AT & S, kurz für Austria Technologie & Systemtechnik, wurde 1987 in Leoben gegründet und beschäftigt heute mehr als 13.000 Mitarbeiter. Um als Vorzeige-Zulieferer auch weiterhin den notwendigen Vorsprung gegenüber Mitbewerbern zu haben, investiert die AT & S Gruppe nun bis 2025 in Leoben 500 Millionen Euro unter anderem in ein neues Research & Development Center – und schafft damit 700 neue Arbeitsplätze.

AT & S forscht und arbeitet diskret, Namen prominenter Kunden werden offiziell nicht genannt. Dass acht der zehn Produzenten von Smartphones auf Komponenten aus der Steiermark – und einem der eigenen Leiterplattenwerke in China, Indien oder Südkorea – vertrauen, wird jedoch nicht bestritten. Und surft man ein bisschen im Internet – was auch nur dank AT & S-Leiterplatten funktioniert –, findet man recht schnell Hinweise, etwa auf eine Kooperation mit Apple bei dessen schicken iPhones.

Doch nicht nur Handys, sondern auch die zur Datenübertragung notwendige Infrastruktur benötigt Leiterplatten. Und die liefert AT & S – als Technologieführer – zum Beispiel für die Funkzellen, aus denen das moderne 5G-Netz gewoben wird.

Bei AT & S ist der Blick längst auf die Zukunft gerichtet. Während das 5G-Netz in Österreich im Jahr 2025 flächendeckend verfügbar sein soll, stellt man sich in Leoben längst die Frage: Was kommt danach? Die Antwort, so Erich Schlaffer, bei AT & S Projektleiter und Programmmanager für den Bereich Hochfrequenz und High Speed, könnte „Waveguides“ heißen.

Waveguides sind hohle Metallstrukturen, die elektromagnetische Signale praktisch ohne Verluste leiten. AT & S kann Waveguides für die Datenübertragung mit sehr hohen Frequenzen direkt in Leiterplatten integrieren. Erich Schlaffer, AT & S Projektleiter