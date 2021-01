Arbeiten wie im Formel-1-Team: Profi-Tools fürs Home Office

in 22 verschiedenen Ländern; über eine Million Teile müssen für die Boliden geliefert werden; 30.000 neue Designs entstehen. Allein diese Zahlen beweisen, dass die Arbeit nicht alltäglich ist. Dennoch, oder gerade wegen dieser extremen Anforderungen, kann der britisch-österreichische Rennstall für alle Business-Anwendungen außerhalb des Büros als Vorbild dienen, natürlich auch für das in letzter Zeit so oft strapazierte Home Office.

„Es geht darum, die richtigen Informationen zu den richtigen Leuten zur richtigen Zeit zu bekommen“, sagt Zoe Chilton, „und dafür braucht man die richtigen Werkzeuge." Die Britin verknüpft bei Red Bull Racing als Head of Technology Partnerships High-End-Expertise im Motorsport mit innovativen technologischen Lösungen ausgewählter Partner. Hier erklärt sie, worauf es bei der Arbeit in der Formel 1 ankommt. Und was für eine Rolle der richtige Software-Partner dabei spielt.

1. Hinter einem erfolgreichen Piloten steht ein erfolgreiches Team – und dahinter ein noch viel größeres