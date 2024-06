Imke Salander: Das darfst du in Kapstadt nicht verpassen

Sport an der frischen Luft ist für mich überlebenswichtig. Im Berliner Januar durch den Schneematsch laufen muss aber doch nicht sein. Deswegen verbringe ich im Winter so viel Zeit wie möglich in Kapstadt, wo dann Sommer ist und man eine Symbiose aus Bergen und Meer hat. Okay, das Wasser ist selten wärmer als 15 Grad. Zum Baden we­niger geeignet, dafür zur Re­generation nach dem Sport.