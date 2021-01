Die Instagram-Revolution

Preisfrage: Was können Influencer erreichen, wenn sie ihre Millionen Follower nicht zum Kauf von Sneakers oder Diät-Pillen motivieren, sondern sie dazu bewegen, mit mehr Rücksicht auf den Planeten, ihre Mitmenschen und sich selbst zu leben? Genau das will die nächste Influencer-Generation herausfinden.

Inspiriert von Greta Thunbergs „Fridays for Future“-Bewegung, wollen diese Digital Natives die Macht der sozialen Medien einsetzen, um die Welt zu retten. Und so schwärmen sie auf Instagram nicht von Infinity-Pools (oder zumindest nur von nachhaltig beheizten), sondern versehen ihre Fotos mit Tipps, wie wir Plastik vermeiden, fair produzierte Mode erkennen und uns selbst mehr lieben können.

Louisa Dellert sieht die Zeit gekommen, etwas zurückzugeben. © Urban Zintel

Dass soziale Medien wie Instagram, Facebook oder YouTube für die Verbreitung von Ideen perfekt sind, davon ist auch Louisa Dellert überzeugt. Die Dreißigjährige bezeichnet sich als „Aktivistin für das Gute“ und ist Deutschlands Vorreiterin der neuen Influencer-Bewegung. Zum Cover-Shooting für INNOVATOR by The Red Bulletin in einem Studio in Berlin-Kreuzberg erscheint sie bestens gelaunt und legt erst mal ihre Spotify-Playlist auf – inklusive Abba und Backstreet Boys. Sorgenfrei ist Dellert indes nicht: Für ihren Themenwechsel von Fitness zur Weltrettung zahlt sie einen hohen Preis. Große Sport-Brands haben nun mal mehr Budget als Produzenten von nachhaltigem Strom.

Im Sommer startete sie eine Crowdfunding -Kampagne, um ihre Mission weiter verfolgen zu können – was ihr einen kleinen Shitstorm bescherte. Widerstand ist die Braunschweigerin gewohnt, von kleingeistigen Reflexen lässt sie sich nicht von ihrem Weg abbringen. Im Gegenteil: Hier gibt sie sieben Tipps, was wir alle tun können, um die Welt zu retten, und erzählt von ihrem Wandel von der Influencerin zur Sinnfluencerin.

INNOVATOR: Louisa, wie ging das los mit Instagram und dir?

LOUISA DELLERT: Es muss jetzt fünf Jahre her sein. Ich fühlte mich zu dick und wollte Inspirationen zum Abnehmen.

Hast du nach Influencern gesucht – auch wenn du den Begriff noch gar kanntest?

Genau. Irgendwann habe ich dann selbst angefangen, Fortschritte zu posten, und offensichtlich war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es gab auch noch nicht viele Fitness-Accounts auf Deutsch. Die Aufmerksamkeit hat mich zwar überfordert, aber ich fand es cool. Es hat mich gepusht.

Warst du süchtig nach Likes und dem nächsten Kilo weniger?

Ja, das muss ich zugeben. Ich bin zwar auch heute abhängig davon, wie viele Leute meine Bilder auf Instagram liken, aber damals war es krasser. Jedes Like hat mich zusätzlich motiviert abzunehmen, damit die Bilder noch besser laufen. Ein Teufelskreis.

Hattest du eine Essstörung?

Ich war nie beim Arzt deswegen, also wurde auch nie etwas diagnostiziert. Aber ich hatte ein gestörtes Verhältnis zum Essen, ja. Ich habe ausschließlich Salat gemümmelt und geheult, wenn nur Nudeln zu Hause waren.

Das ist auch, was ich bei manchen Influencern kritisiere: einen auf nachhaltig machen, aber dann H&M promoten. Louisa steht für Glaubwürdigkeit.

Dann kam der Schicksalsschlag, eine Herz-OP.

Zu diesem Zeitpunkt wog ich nur noch 46 Kilo. Ich wurde beim Sport bewusstlos und bekam irre Kopf­schmerzen. Ein Kardiologe stellte ein Loch in der Herzklappe fest. Das Loch war schon immer da gewesen, aber so wie ich meinen Körper gefordert habe, hat es sich dramatisch vergrößert. Vier Wo­chen später wurde ich operiert.

Und nichts war wie vorher?

Die OP hat mich zu einem ande­ren Menschen gemacht. Ich bin in eine Depression gefallen, aber als dieses Tief überwunden war, wusste ich, dass die Herz­-OP das Beste war, was mir hatte passieren können. Klingt banal, aber mir wurde klar, dass es Wichtigeres im Leben gibt als Aussehen und Sixpack. Ich guckte in den Spiegel und sagte: Scheiß drauf!

Ein Post nach deiner OP zeigt dich auf dem Höhepunkt deiner Körperbesessenheit, daneben hast du ein neueres Foto ge­stellt, das dich mit ein paar Kilo mehr zeigt. Du siehst toll darauf aus. Wie haben deine Follower reagiert, die dich bis dahin fürs Abnehmen feierten?

Zu 99 Prozent waren die Reaktionen positiv. Es gibt immer den einen Kommentar, der ätzend negativ ist, klar, aber die meisten Leute fanden gut, dass ich das Thema nach außen trage.

Von nun an war Body Posi­tivity dein Hauptthema – ein radikaler Wandel.

Mein Brustkorb war aufgeschnitten worden, deswegen durfte ich sechs Monate keinen Sport treiben. Mir fiel es leicht, endlich mal zu entspannen. Dieses Lebensgefühl versuchte ich auf Instagram zu übertragen. Irgendwann habe ich mein erstes Cellulite-Posting hochgeladen – mein Hintern mit Dellen. Ich bekam viele wunderbare Reaktionen. Da wurde mir klar, dass ich Menschen viel sinnvoller inspirieren kann, als jungen Girls zu zeigen, wie sie noch ein Kilo runterkriegen. Nur wer sich selbst liebt, kann auch andere lieben. Das versuche ich zu vermitteln. Ich merkte schnell, dass ich hier viel mehr bewegen kann, dass ich Teil einer großen Kettenreaktion sein könnte, die vielleicht die Welt verändert.

Gemeinsam stark: Daher setzt Louisa Dellert auf gute Verbindungen. © Urban Zintel

Angesichts deines Sinneswandels – haben sich da Marken von dir abgewandt?

Nein, ich habe mich von ihnen abgewandt – durch die klare Entscheidung, keine Firmen zu unterstützen, die für mich ethisch nicht vertretbar sind. Es schreiben mich immer noch solche Unternehmen an, aber da muss ich sagen: Passt nicht mehr in mein Weltbild – ich will euer Geld nicht. Meine Glaubwürdigkeit wäre dahin, würde ich ihnen auch nur den kleinen Finger reichen, und sie wollen ja sowieso die ganze Hand.

Ging dein Sinneswandel mit finanziellen Einbußen einher?

Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nur noch so wenig Geld verdienen würde. Das ist okay, ich will keine Millionärin werden, aber ich möchte auch nicht bei jedem Zugticket zu einer politischen Veranstaltung überlegen müssen, wie es Ende des Monats aussieht.

Ich merkte schnell, dass ich Teil einer Kettenreaktion sein könnte, die vielleicht die Welt verändert. Louisa Dellert weiß um die Macht der Masse.

Du hast in deiner Heimatstadt Braunschweig den Zero-Waste-Laden „Naturalou“ aufgemacht. Ist das ein Schritt, dich zu diversifizieren?

Ja, ich wollte ein eigenes Business haben, um mich von Instagram unabhängiger zu machen – und dennoch etwas Gutes zu tun. Da erschien mir ein Unverpackt-Laden sinnvoll. Die Produkte sollen Menschen helfen, weniger Müll zu produzieren, gerade auf dem Land. Deswegen auch der Online-Shop, der den Großteil des Geschäfts ausmacht. Es läuft so gut, dass ich zwei Freundinnen mit reinnehmen konnte.

Habt ihr Investoren?

Naja, mich. Ich habe alles, was ich in meiner Fitness-Phase verdient habe, in den Laden gesteckt.

Was müsste ein Investor mitbringen, damit du dir eine Beteiligung vorstellen kannst?

Glaubwürdigkeit.

Tut es weh, ständig Schecks abzulehnen?

Ich hätte eine Menge Geld einsacken können. Das ist auch, was ich bei manchen Influencern kritisiere: einen auf nachhaltig machen, aber dann H&M promoten. Ich persönlich möchte da Flagge zeigen. Ich glaube fest daran, dass Gutes zurückkommt, wenn man Gutes tut.

Kannst du dir die Tatsache, dass Giganten wie Amazon und Zalando weiter wachsen, anders erklären als durch Gleichgültigkeit der Konsumenten?

Natürlich gibt es Leute, denen alles scheißegal ist. Ich glaube aber nicht, dass Gleichgültigkeit das Hauptproblem ist, sondern immer noch Unwissenheit. Hier sind Politik und Medien gefordert. Wenn jeder Mensch ein Bewusstsein entwickeln würde für den eigenen Konsum, wäre viel gewonnen. Da sehe ich auch mich in der Pflicht, gerade auf Social Media.

Ein Credo Louisas: "Bewusstsein ist ein guter Anfang" © Urban Zintel

Hast du auf deinem Weg Instagram neu entdeckt?

Ja, ich habe zunächst mein Verhalten umgestellt. Sportabos oder Reise- und Beautykram bin ich entfolgt. Dafür habe ich mir Kanäle gesucht, die mir echten Mehrwert bieten. Die Tagesschau macht Instagram übrigens super. Ich informiere mich aber vor allem abseits von Social Media. Ich habe ein regelrechtes Ritual.

Wie sieht dieses Ritual aus?

Das Thema Klima liegt mir am Herzen, also besuche ich täglich die Seite klimareporter.de, die unabhängig berichtet. Dann gucke ich die Videos aus der Bundespressekonferenz von Tilo Jung. Und ich höre jeden Morgen den Podcast von Gabor Steingart.

Steingart redet einer Umwelt­aktivistin wahrlich nicht nach dem Mund. Setzt du dich be­wusst konträren Meinungen aus?

Natürlich! Und ich kann auch jedem nur empfehlen, über den Tellerrand hinauszublicken.

Wichtiger Tipp einfach verdeutlicht: "Schau über den Tellerrand" © Urban Zintel

Irgendwann bekamst du ja den Titel Sinnfluencerin verpasst. Dann stifte bitte etwas Sinn: Was kann jeder sofort tun?

Ich schreibe niemandem etwas vor, aber wer mich fragt: Weniger Fleisch zu essen ist der größte Hebel. Wie wäre es für den An­fang mit einem Meatless Monday?

Zweiter Tipp?

Plastik vermeiden. Und wegge­worfenes Plastik aufheben. Wenn man das macht, kriegen andere Menschen es mit – eine Ketten­reaktion. Wenn Greta Thunberg nicht vor einem Regierungs­gebäude demonstriert hätte, gäbe es heute keine Protestbewegung.

Mir wurde klar, dass es Wich­tigeres gibt als einen Sixpack. Ich schaute in den Spiegel und sagte: Scheiß drauf! Louisa heute unterscheidet sich sehr von der alten Louisa.

Du triffst immer häufiger Spitzenpolitiker wie SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil zum Interview. Wie kam es dazu?

Wer Politik und die Zusammen­hänge auf der Welt nicht versteht, versteht gar nichts. Wenn am einen Ende der Welt etwas passiert – Überfischung ist ein gutes Bei­spiel –, dann kann es am anderen Ende katastrophale Auswirkungen haben. Deshalb wollte ich wissen, wie Politiker aktuelle Probleme sehen. Irgendwann kam ein Ge­spräch mit FDP­ Chef Christian Lindner zustande. Das war für mich eine Herausforderung, aber auch eine spannende Erfahrung – und meine Follower hat es auch interessiert. Sie geben mir nun immer Fragen mit, die ich den Politikern stelle.

Musst du aufpassen, von Politikern nicht ausgenutzt zu werden?

Das habe ich immer im Hinter­kopf, ja. Mir wird auch eine zu große Nähe zu den Grünen vor­ geworfen, obwohl ich bei der Europawahl nicht mal grün ge­wählt habe. Aber sie geben mir nun mal Zugänge. Bei der CDU dauert es wochenlang, bis man mal einen Termin bekommt – mit Philipp Amthor! Dieses Game spielen die Grünen besser.

Überfordern die Parteien mit manchen ihrer Ansprüche andererseits viele Menschen?

Zunächst mal finde ich wider­sprüchlich, bei einem Vorschlag, wie Retouren nicht mehr zu schreddern, sofort von Verbots­politik zu sprechen. Was kann daran schlecht sein? Dieses Gekeife sollten die demokratischen Parteien überwinden, denn kein junger Mensch kann das noch nachvollziehen. Ich glaube übri­gens, ein gewisser Konsens unter den demokratischen Parteien würde den Zulauf zur AfD deutlich verringern.

Kannst du dir einen Bundeskanzler Harbeck vorstellen?

Robert Harbeck hat noch nie so viel Verantwortung getragen. Die Grünen sind damit auf vielen Ebenen überfordert. Aber frischen Wind würde es reinbringen.

Du wirst online teilweise beschimpft. Als „grüne Schlampe“ oder „Öko-Nutte“. Wie hältst du das aus?

Es gibt Abende, an denen ich ein­fach nur heule. Aber das ist okay. Ich will etwas zurückgeben und, wenn ich etwas begreife, den Menschen auch davon erzählen. Das ist es wert.

Immer?