Jamule: Beats für Jeeps, Filme für die Ohren

Seine ersten Beats baute Jamule am ­eigenen Rechner, da war er gerade mal 11 Jahre alt. Mit 15 dann rappte er dazu, ermutigt durch seine Cousins. Seine nächsten Förderer: das Produzentenduo Miksu & Macloud aus seiner Heimatstadt Essen, durch die wiederum Rap-Größe PA Sports auf ihn aufmerksam wurde und ihn 2018 bei seinem Label Life is Pain unter Vertrag nahm. Seither drückt Jamule der hiesigen Hip-Hop-Szene seinen ganz eigenen Stempel auf. Seine einzigartig lässige Mischung aus Rap und Gesang dröhnt quer durch die Republik aus den Bluetooth-Boxen. Aktuell arbeitet er im Studio an seinem sechsten Album. Zwischendrin hat er uns vier Songs zusammengestellt, die ihn und seine Musik besonders geprägt haben.