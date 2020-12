Mit Filmen wie «Vielen Dank für nichts» ist Joel Basman zu einem der wichtigsten jungen Schweizer Schauspieler aufgestiegen. Er spielte in dem für den Oscar nominierten Streifen «Unter dem Sand» und ­feierte mit «Wolkenbruch» einen grossen Kinoerfolg. Jetzt verkörpert der Dreissigjährige im Film «Stürm» den legendären Berufskriminellen und Ausbrecherkönig Walter Stürm (1942–1999), der in den Siebziger- und Achtzigerjahren des vorigen Jahrhunderts als eine Art Robin Hood gefeiert wurde.

Das könnte man so sagen. Ich war ­ge­wissermassen in der grossen weiten Welt, hatte tausend Erwartungen und keine Ahnung, was kommt.

Es ist eine Gewohnheit geworden. Für mich ist es inzwischen normal, dass ich viel Zeit allein in Hotel­zimmern verbringe, wenn nicht gerade Corona ist. Wenn ich für mich bin, dann lese ich zum Beispiel. Und ich versuche, mich in dem Ort einzugrooven. Ich richte mich ein, sodass ich mich wohlfühle, gehe auf Erkundungstouren, um die Stadt besser kennenzulernen.

Sport hilft auf jeden Fall. Du kannst dich auch ohne Gym fit halten. Und ganz wichtig ist der Austausch mit Familie oder Freunden. Es hört sich kitschig an, aber in Zeiten wie diesen merkt man das. Das hilft entscheidend, solche Sachen zu überstehen. Du musst dir aber auch selbst sagen: Ey, nicht verrückt werden! – zum Beispiel, wenn dir jemand irgendwelche Fake News schickt. Halte einen gesunden Dialog mit dir selbst und gib dich nicht der Absurdität hin. Dann verlierst du nicht die ­Fassung.

Man muss sie halt kontrolliert zulassen. Es ist okay, Angst zu haben. Ein ganz banales Beispiel: Du stehst an einem Geländer, schaust runter in die Tiefe und spürst eine Beklommenheit. Dann atmest du ein, legst die Hände aufs Geländer und merkst, es ist fest. Du guckst dich um, und auf einmal begreifst du: Du hast keine Angst mehr. Du musst dich einfach entspannen und mit der Angst klarkommen.

Das passiert mir an jedem Flughafen, weil man sich da nicht frei bewegen kann. Ich will rauchen, wenn ich rauchen will, und rausgehen, wenn ich rausgehen will, und nicht immer das Trara mit der Security haben. Ich sehe zwar ein, dass das alles nötig ist, aber ich mag diese Anspannung nicht.

Und im übertragenen Sinn – hatten Sie je Situationen, in denen Sie in einer Sackgasse landeten und nicht weiterkamen?

