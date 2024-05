Tennis-Profi Joël Schwärzler im Interview

Joël Schwärzler gibt Anlass zur Hoffnung. Nämlich jener, dass in Zukunft wieder ein Österreicher im Herrentennis ganz vorne mitspielen wird. Zum Zeitpunkt unseres Treffens Mitte April ist Joël die Nummer eins der ITF-Junioren-Weltrangliste. Und damit der dritte Österreicher nach Thomas Muster und Gilbert Schaller, dem dieser Erfolg gelingt. Jetzt will Joël zur Herren-Weltspitze durchstarten, und seine Chancen stehen gut: „Mein Ziel sind die Top Ten der Herrentour ATP. Es wäre schön, wenn ich das vor meinem 30. Geburtstag schaffe, vielleicht früher.“

So sieht das auch Günter Bresnik, Tennistrainer und ehemaliger Coach von Dominic Thiem: „Joël ist körperlich sehr weit, spielt ein absolut zukunftstaugliches Tennis: aggressiv, mutig, tolle Rückhand, herausragende Volleys, extrem gutes Verständnis für Spielsituationen. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn er nicht in zwei Jahren in den Top 100 stünde und mittelfristig in den Top 20.“

Ich versuche, bei einem Turnier wie im Training zu spielen. Tennis-Profi Joël Schwärzler, 18, über einen entspannten Zugang

Dazu kommen noch seine überdurchschnittliche Größe (1,89 Meter), seine enorme Reichweite, die eine Platzbeherrschung begünstigt, und ein starker, schneller Unterarm. „Das ist definitiv eine seiner Stärken, dass er sehr viel Balltempo generieren kann“, sagt sein Trainer, der ehemalige Spitzenspieler und aktuelle ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer, „aber Joël ist sich noch gar nicht bewusst, wie schnell er spielen kann. Und dass teilweise 70 Prozent seines Tempos ausreichen, um manche Matches zu gewinnen.“

Ist es für Joël ein Glück, von jemandem trainiert zu werden, der nicht nur so wie er links spielt, sondern ihm in der Spielweise ähnelt? „Jürgen und ich verstehen uns wirklich gut, und ich bin extrem froh, ihn im Team zu haben. Er hat so viel erreicht, was ich mir auch wünsche. Und er weiß auch, was es dazu braucht, und hilft mir auf meinem Weg“, sagt Joël.

Spannung und Entspannung

Auf diesem Weg bringt der Vorarlberger einiges mit, um eines Tages ein Großer des Tennissports zu werden. Wie die wirklich erfolgreichen Player versucht Joël auch bei jedem Training Vollgas zu geben: „Ich versuche immer zu glänzen, bei jedem Trainingsmatch. Aber das ist manchmal auch schwer, weil der Druck halt doch viel niedriger ist als in einem wichtigen Match. Klar: Ich probiere schon, jeden Punkt zu gewinnen. Aber wenn du im Training um Punkte spielst, und es wird knapp in einem Satz, dann ist die Spannung nie so groß wie in einem Turnier.“ Was er beim Training jedoch übe, seien bestimmte Bewegungsabläufe.

„Die gehen mir in Fleisch und Blut über, sodass ich sie dann im Ernstfall routiniert und fast automatisch rausholen kann. Insofern finde ich, dass es für mich fast mehr Sinn macht, in der Turniersituation möglichst so zu spielen, als wär’s eine Trainingsrunde. Dass ich in den ernsten Situationen dann auch die Nervenruhe bewahren kann, daran arbeite ich.“ Wie kommt Joël eigentlich zur Ruhe, wenn er mal abschalten will? „Indem ich nicht Tennis spiele. Dann höre ich zum Beispiel englischen Hip-Hop, oder ich gehe auf den Golfplatz. Oder ich sitze zwölf Stunden vor der PlayStation. Solche Tage gibt es auch“, grinst die Nummer eins der Junioren. Bleibt die Frage: Von welchem Spieler lässt sich Joël eigentlich inspirieren, und in welche Richtung möchte er sich selber entwickeln?

Das Prinzip Spielfreude

„Natürlich schätze ich Federer, Djokovic und Nadal für ihre unterschiedlichen Charaktere und Vorzüge. Was sie alle drei gemeinsam haben: Sie holen aus allen Situationen das Beste heraus. Aber wem ich momentan am liebsten zuschaue, ist der Australier Nick Kyrgios.“ Kyrgios? Der bunte Hund von Wimbledon, der auf dem geheiligten Rasen des weißen Sports mit einer roten Kappe spielte? Joël dazu: „Ich finde manche seiner Aktionen auch schräg, aber es ist wichtig, dass es auch solche polarisierenden Spieler gibt. Das tut dem Sport gut und lockert ihn auf. Bei ihm gibt’s immer etwas zum Anschauen. Wenn Kyrgios am Platz steht, ist was los. Mal spielt er mit dem Publikum, mal fliegt ein Schläger, mal staunt man über seinen Spielwitz. Er ist ein spannender Charakter,ein Highlight-Maker. Genau das möchte ich auf meine Weise auch werden. Ich möchte den Zuschauern verschiedene Highlights bieten. Dazu gehören Emotionen genauso wie Spielwitz, und das heißt, variantenreich zu spielen. Ich mag es im Leben gern abwechslungsreich. Vielleicht ist es mir deshalb auch am Platz so wichtig, neue Aktionen auszuprobieren und vor allem: Spaß zu haben. Tennis ist ein Spielsport, ich bin kein Roboter.“