Extremsportler Joey Kelly: „Ich wurde ausgelacht"

Und so ging ich 1996 beim Triathlon in Roth in der Nähe von Nürnberg an den Start. Ich brachte sogar jemanden mit, der mich filmen sollte. So sicher war ich mir, dass ich das Ding rocken – und vielleicht sogar gewinnen – würde. So bekloppt war ich! Patricia war an dem Tag krank. Aber inzwischen waren auch andere Familienmitglieder in die Wette eingestiegen: 800 D-Mark standen auf dem Spiel, das war eine Menge Geld damals!