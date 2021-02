Hier hackt Josef sein Bad frei

Alles spricht da­gegen, sich jetzt auszuziehen und an etwas so Absurdes wie Schwimmen zu denken. Über uns: eine 30 Meter dicke Eisdecke. Vor uns: ein glasklarer Gletschersee, dessen Wasser eine Temperatur von minus 0,8 Grad aufweist. Normalerweise bestaunen hier, im Natur Eis Palast am Hintertuxer Gletscher, Touristen in warmen Winterjacken die magischen Eisformationen.

Aber Josef Köberl steht schon in der Badehose da, bereit, sich den lebens­feindlichen Elementen auszusetzen. „Seltsam, dass meine Ohren heiß sind“, sagt der Extremschwimmer. „Der Körper wehrt sich, er weiß, es wird hart.“ Wie hart, hat er gerade erst erlebt: Da ist er ohne Schwimmbrille untergetaucht. Danach konnte er eine Eisschicht vom Augapfel wischen – eine bizarre Kontakt­linse aus Kristallen. Der regelmäßige Sprung ins kalte Wasser ist zwar hart, hat aber auch jede Menge gesundheitliche Vorteile .

Der Einstieg: Messerscharfe Eisstücke müssen vorsichtig entfernt werden. © Philipp Horak

Heiße Ohren: Der Körper wehrt sich, er weiß, es wird hart. Josef Köberl kennt das Gefühl, sich lebensfeindlichen Elementen auszusetzen.

Warum tut man sich so was über­haupt an? „Weil ich es kann“, sagt Josef. Und weil er, wie er im Scherz meint, als Eiswürfel geboren wurde. Aufgewachsen auf einem Bauernhof im steirischen Salzkammergut, war er schon als Kind ständig im Grundlsee. Ein Gewässer, das auch im Sommer ziemlich frisch bleibt. In seiner Jugend ist er viel gelaufen, auch um den frühen Tod seines Vaters und seiner Schwester zu verarbei­ten. 2011 erfuhr er vom 1. Hallstätter Schwimm­-Marathon. Josef besorgte sich einen Neoprenanzug und trainierte drei Wochen lang.

Strammer Steirer: Josef Köberl hält gleich mehrere Kälterekorde. © Philipp Horak

So losgelöst, frei und sorgenlos hatte er sich schon lange nicht mehr gefühlt. Als er ans Ufer kam, verkündete er: „Wenn das so einfach ist, dann durch­quere ich den Ärmelkanal.“ Was für ein Vollidiot, dachten erfah­rene Kollegen. Dieser lausige Schwim­mer möchte den Mount Everest unter den Open­-Water­-Herausforderungen bezwingen? Am Ärmelkanal sind schon ganz andere gescheitert. Aber Köberl hatte erkannt, wozu er imstande war, und startete in ein Abenteuer, das sein Leben von Grund auf verändern sollte.

Um in den rauen Gewässern des Ärmelkanals zu bestehen, rieten ihm Experten, Kälteanpassung zu trainieren. Dabei passierte etwas sehr Seltsames: Jedes Mal, wenn in der Wiener U­-Bahn die Station „Neue Donau“ angesagt wur­de, wo Josef ausstieg, um eisschwimmen zu gehen, begann sein Puls zu rasen.

Eismann: Im Zivilberuf arbeitet Josef Köberl im Ministerium für Klimaschutz © Philipp Horak

Seine Kehle wurde schlagartig trocken. Manchmal wurde ihm leicht übel. „Der Körper machte sich bereit: Jetzt geht es ans Sterben“, analysiert er heute, zahlrei­che Eisrekorde später, gelassen. Damals überforderte ihn diese Erfahrung, gleich­zeitig war sie aber lehrreich. Wenn eine simple U­-Bahn-­Durchsage solche Angst auslösen kann, dann muss das doch auch umgekehrt funktionieren. Mit Schlagworten, die helfen, die innere Wärme zu aktivieren, um Unterkühlung und Schmerzen zu trotzen. Ein mentaler Anker, wenn es ans Eingemachte geht.

„Wenn man es richtig macht, kann beim Eisschwimmen nichts passieren. Aber manchmal tut es unvorstellbar weh.“ Ähnlich wie Schauspieler, die auf Knopfdruck weinen können, holt sich Josef dann die stärksten Emotionen aus seinem Leben, um sich wie an einem inneren Lagerfeuer zu wärmen. Was immer hilft: die Erinnerung, als er zum ersten Mal seine Töchter nach der Geburt im Arm hielt. „Ein Wahnsinns­gefühl, du wirst von Glück überwältigt.“

Aufwärmrunde: Josef Köberl hat das Saunazelt aus Russland importiert. © Philipp Horak

An der Neuen Donau wurde ihm auch klar: Es geht beim Eisschwimmen nicht darum, der härteste Hund der Sportwelt zu werden. „Du kannst die Kälte nicht be­siegen“, sagt er. „Du musst den Schmerz annehmen. Jedes Mal aufs Neue.“ Man kann sich, wie Josef Köberl, entscheiden, die Kälte lieben zu lernen. Aber es bleibt eine herausfordernde Beziehung.

Von dieser komplizierten Lovestory erzählen auch die Weihnachtsgrüße, die Josef Köberl 2020 auf Instagram postete. Wie ein Held steht er da auf einem zuge­frorenen See, in dessen Eisdecke er zuvor mit einer Axt ein Loch zum Abtauchen gehackt hat. Der Text zu dem Bild lautete weise: „Nicht Härte, Wärme schmilzt das Eis“. Die Axt hatte er in der U­-Bahn offen bei sich – er trug, mitten im Winter, kurze Hosen. Jeder andere wäre ver­mutlich sofort verhaftet worden. Aber Josef strahlt diese bestechende innere Ruhe aus. Das Eisschwimmen hat ihn eines gelehrt: In der Gelassenheit liegt die Kraft. Eine Erfahrung, die er nun in den Alltag mitnimmt. Von den Strapazen seiner Rekorde erzählt er nicht so gern, er schwärmt lieber von der Schönheit des Ärmelkanals bei Nacht : „Wie Öl war das Wasser, so schwarz.“

Mit der Kreditkarte Quallen von der Haut geschabt

2015 gelang ihm die Durchquerung, in der Badehose hatte er eine alte Kredit­karte, „um die Tentakel der Quallen runterzuschaben.“ In einem früheren Leben war Josef Köberl Luftfahrtexperte beim Bundes­heer. Beim Fallschirmspringen war der erste Schritt aus dem Flieger immer ein Kick, erinnert er sich. Heute arbeitet er im Bundesministerium für Klimaschutz als Qualitätsmanager für Luftfahrtsicherheit und ist drauf und dran, sich als Kälteprofi selbständig zu machen. Neben dem Ärmelkanal gibt es übrigens noch jede Menge richtig harte Schwimmstrecken , die nur darauf warten, bezwungen zu werden.

Badezeit: Köberl steigt über die Leiter ins Wasser am Hintertuxer Gletscher © Philipp Horak

Das Eisschwimmen hat ihn entspann­ter gemacht – aber auch fokussierter. „Man lernt sich und seinen Körper sehr genau kennen“, betont er. „Das schärft die Sinne.“ Einmal, erzählt er, sei der Nebel am Grundlsee so dicht gewesen, dass sich das Begleitboot trotz GPS ver­fahren habe. Er hingegen blieb auf Kurs, obwohl er nichts sah. Die inneren Bilder, die er von dieser Landschaft abgespei­chert hatte, brachten ihn sicher ans Ziel.

Bei der Eismeile sank Köberls Temperatur auf 27 Grad

Gleich in seiner ersten Saison als Eis­schwimmer schaffte Josef Köberl am 1. März 2014 die Königsdisziplin: die Eismeile – 1609 Meter in Wasser unter fünf Grad, geschwommen im Grundlsee. Danach brachte ihn die Feuerwehr auf die Intensivstation des lokalen Kranken­hauses. „Meine Körpertemperatur war auf 27 Grad gesunken. Die Kälteidiotie (ein Phänomen, das bei unter 32 Grad Kerntemperatur kurz vor dem Erfrieren auftritt, Anm.) hat voll zugeschlagen: Ich bin raus und wusste nicht, wo ich bin.“

Testlauf: In diesem Eistunnel will Köberl zwei neue Weltrekorde aufstellen. © Philipp Horak

Doch dann knackt Josef Köberl einen Eisrekord nach dem anderen. Verganenen September verbrachte er 2 Stun­den, 30 Minuten und 57 Sekunden in einer Box mit Eiswürfeln – Weltrekord. „Longest Duration Full Body Contact with Ice“ nennt sich diese Disziplin. Der Franzose Romain Vandendorpe überbot ihn im Dezember um ein wenig mehr als fünf Minuten. Josef nimmt es gelassen: „Es geht mir nie darum, jemand anderen zu übertrumpfen. Ich möchte wissen, ob ich es schaffe.“ Demnächst wird er in Las Vegas versuchen, den Rekord auf drei Stunden zu schrauben.

Die Kälteidiotie hat voll zugeschlagen. Ich wusste nicht, wo ich bin. Josef Köberl über ein Phänomen, das bei einer Kerntemperatur im Körper von unter 32 Grad auftritt. Und er hat schon weitere Pläne: Im März will er fünf Kilometer im Grundlsee bei einer Wassertemperatur von unter fünf Grad zurücklegen. Und dann ist da noch der Natur Eis Palast in Tirol, wo er zwei Weltrekorde auf einmal aufstellen möchte: die kälteste und die höchste Eismeile (3214 m) in Süßwasser. Genau genommen legt er dabei sogar noch einen dritten Rekord drauf, den er gar nicht erwähnt. Er wird dann der erste Österreicher sein, der die „Ice Zero“ geschafft hat, das sind 1609 Meter in einem Gewässer mit einer Temperatur unter einem Grad. Bisher ist das nur 13 Menschen weltweit gelungen.

Josef Köberl ist überzeugt: Eisschwimmen kann (fast) jeder lernen. © Philipp Horak

Die Kombination aus Höhe (Sauerstoffmangel!) und Kälte ist fatal, das merken wir auch beim Training im Gletscher. Über eine Leiter steigt Josef hinunter ins Eiswasser. Die Kälte erwischt ihn mit voller Wucht. Man sieht, dass es sogar für den Eisschwimmer-Profi eine grenzwertige Erfahrung ist. „Der Schmerz in den Beinen ist zu groß“, sagt er, als er nach zehn Minuten eine Pause machen muss. Der Schmerz: ein Pochen und Vibrieren, das auch Alpinisten von Erfrierungen kennen und das sich anfühlt, als würden sich Nägel unter die Haut schieben.

Das große Zittern: Köberl wird 20 Minuten durchgeschüttelt

Aber das ist erst der Anfang. Das kalte Blut der Extremitäten fließt zurück in den Rumpf. Der sogenannte Afterdrop setzt ein. Wie ein Alien sitzt die Kälte plötzlich tief in einem. Breitet sich erbarmungslos in den Adern aus. Und dann beginnt das große Zittern. Der Körper wärmt sich aus eigener Kraft auf. Gut 20 Minuten lang schüttelt es Josef durch. Oft so stark, dass er am nächsten Tag einen Muskelkater in den Oberschenkeln hat.

Anschließend nimmt er einen zweiten Anlauf, und es geht ihm deutlich besser. „Bevor ich den Weltrekord angehe, verbringe ich zehn Tage hier oben, damit sich der Körper daran gewöhnt“, erzählt Josef. „Und ich absolviere in Wien ein Höhentraining: Ich lasse mich im Institut für Klimakammertherapie (Hypoxia Medical Center) mittels einer Maske auf 7000 Meter hochschrauben.“

Wunderwelt: Josef Köberl im Höhlensystem unter dem Hintertuxer Gletscher © Philipp Horak

So extrem Josef Köberl seinen Sport auch ausübt, ist er doch überzeugt: Eisschwimmen kann jeder, der keine Herz-Kreislauf-Probleme hat. Bei allen Rekordjagden ist ihm nie die soziale Ader abhandengekommen. Köberl ist ein Menschenfreund, das sieht man am besten beim sogenannten Sonntagstraining, das er als Präsident der österreichischen Sektion der „International Ice Swimming Association“ ab Oktober an der Alten Donau in Wien abhält.

Die Belohnung nach der Qual? Ein unendliches Gefühl der Freiheit. Josef Köberl bestärkt die Gewissheit, zu jeder Zeit in jedes Gewässer gehen zu können. Mit einer Engelsgeduld erklärt er Anfängern, wie man richtig atmet, plaudert mit Neugierigen, ohne einen Cent zu verlangen. Er vermittelt jedem das Gefühl, ein Champion zu sein. Dabei ist ihm wichtig: „Ich bin kein Guru. Wer es aus eigener Kraft schafft, der hat mehr davon. Die Kälte soll Teil deines Lebens werden.“ Die Belohnung? „Ein unendliches Gefühl der Freiheit. Du kannst zu jeder Zeit in jedes Gewässer gehen.“ 3500 Menschen hat Josef Köberl laut eigener Aussage schon zum Eisschwimmen gebracht. Nur bei einem Menschen scheitert er beharrlich: Seine Frau bleibt überzeugte Warmduscherin. Deshalb muss daheim beim Heizen ein Kompromiss gefunden werden, gesteht Josef lachend. Und beim Thermenurlaub vor zwei Jahren in Ungarn ist er eine halbe Stunde lang ins 13 Grad kalte Schockbecken geflüchtet. Kuschelig für einen Kälte-Junkie wie ihn. Nur der Saunawart ist ein bisschen nervös geworden.

Coole Fakten: Eismeile, Quallen-Angriffe, Weltrekord-Frieren

2014 schwimmt Josef Köberl als erster Österreicher die Eismeile, das bedeutet: mehr als 1,6 Kilometer bei weniger als 5 Grad.

2015 durchquert er den Ärmelkanal in 14:21 Stunden. Zur Kälte kommen Quallen. Er kratzt sie mit einer Kreditkarte von der Haut.

2020 holt er sich den Weltrekord im Ganzkörper-Kontakt mit Eis: 2 Stunden, 30 Minuten und 57 Sekunden. Ein Franzose schafft es im Dezember noch länger.