10 Tipps für mehr Spaß beim Denken

Der Klassiker im Berufs- und Studienalltag: Aus den Kollegen und Kolleginnen sprudeln die kreativen Ideen nur so heraus – während man selbst seit einer Stunde ratlos auf ein weißes Blatt Papier starrt. Kopf hoch. Kreativität ist kein Talent – sondern eine Fähigkeit. Wie Mathe oder das Spielen eines Instruments.

Jeder von uns könne Kreativität lernen und darin besser werden, sagt Tina Seelig. Die Professorin an der amerikanischen Elite-Universität Stanford hat zahlreiche Silicon-Valley-Genies in der Kunst der Kreativität unterrichtet und ihnen zu Geistesblitzen verholfen. Ihr TED Talk wurde im Internet über drei Millionen Mal aufgerufen. Hier verrät uns die Expertin, wie wir auf originelle Lösungen kommen.

Tina Seelig ist Buchautorin und Direktorin an der US­-Universität Stanford. © Katherine Emery

01 Tanzen und Essen

Unser Körper und unser Geist hängen immer zusammen. Wenn zum Beispiel das Herz schneller schlägt, dann registriert dies das Gehirn. Man wird gestresst – und damit in der Kreativität blockiert. Im Unterricht frühstücke ich deshalb mit meinen Studenten, und wir haben immer Snacks. Es ist schwierig, sich zu konzen­trieren und auf kreative Ideen zu kommen, wenn man Hunger hat. Ich hatte auch mal einen Tanz­lehrer eingeladen, um mit mei­nen Studenten vor dem Unter­richt ein paar Tanzübungen zu machen. Körperliche Anstrengungen lösen den Körper und da­mit auch den Verstand. Wir sind viel kreativer, wenn wir uns vor­her ein bisschen bewegt haben.

02 Chindogu!

Noch eine Übung, die ich sehr gerne mit meinen Studenten zu Beginn zum Aufwärmen mache. Dabei handelt es sich um ein japanisches Spiel. Man überlegt sich eine völlig unnötige Erfindung, die in einer gewissen Weise sogar irgendwie ein bisschen Sinn ergibt – aber eigentlich ziemlich albern ist. Zum Beispiel Schuhe, an denen kleine Regenschirme befestigt sind, damit die Füße im Regen nicht nass werden. Die Erfindungen haben immer etwas an sich, was lustig und über­raschend ist. Das Ziel der Übung ist es, die Vorstellungskraft zu Beginn des Unterrichts ein bisschen zu stretchen und auf Temperatur zu bringen.

03 Plakatieren

Bevor Sie mit der Brainstorming­-Runde anfangen, sollten Sie alle Stühle aus dem Zimmer entfernen. Die Teilnehmer sind dynamischer und engagierter, wenn sie sich be­wegen. Die ideale Teilnehmerzahl besteht aus sechs bis acht Personen, wobei es wichtig ist, nicht nur Kollegen einzuladen, mit denen man sich gut versteht. Die Mitglieder sollten möglichst verschiedene Ansichten zu dem Thema haben. Meistens wird ein Flipchart benutzt, um die Ideen aufzuschreiben. Aber Achtung: Sobald der Platz zum Schreiben ausgeht, versickert meistens auch der Ideenfluss. Also beklebt man am besten alle Wände im Zimmer mit leeren Plakaten.

04 Blöde Ideen sammeln

Eine Regel beim Brainstorming lautet: Kein Vorschlag wird verurteilt. Es gibt keine blöden Ideen. Bei dieser Technik sind sie sogar ausdrücklich erwünscht. Wenn man gute Ideen sammelt, ist das Ergebnis oft vorhersehbar. Wenn man zum Beispiel überlegt, wo man den Urlaub verbringen könnte, dann kommen Vorschläge wie Hawaii, Disneyland oder eine Kreuzfahrt. Doch wenn man verrückte Ideen sammelt – dann kriegt man völlig unübliche Vorschläge, solche, die ziem­lich absurd sind. Was wäre der denkbar schlechteste Lösungsansatz? Für gewöhnlich steckt in dem Gedanken trotzdem ein interessanter Samen. Und wenn man den durch die Linse näher betrachtet und sich darauf konzentriert – dann kommt man plötzlich auf ziemlich originelle Ideen. Ein weiterer Vorteil: Die Teilnehmer haben mehr Spaß und sind engagierter.

05 Wörter tauschen

Bei dieser Methode geht es dar­um, den Rahmen des Problems zu verschieben, um einen neuen Blickwinkel zu gewinnen. Dazu reicht es schon, in der Frage­stellung nur ein Wort zu ver­ändern – und man setzt damit völlig neue Ideen frei. Ein Bei­spiel. Die Aufgabe lautet: „Ich muss für meine Gäste ein Weih­nachtsessen zubereiten.“ Wie wäre es, wenn wir stattdessen nun sagten: „Ich muss für meine Gäste ein Weihnachtsbuffet zu­ bereiten.“ Oder ein Weihnachtspicknick. Sofort kämen einem ganz andere Ideen in den Kopf. Oder was wäre, wenn die Gäste alle fünf Jahre alt sind? Oder neunzig Jahre alt?

06 Das Duden-Orakel

Eine Weile habe ich aus Spaß immer die Cover des Magazins „The New Yorker“ ausgeschnitten und zu Collagen zusammen­geklebt. Eigentlich war es ein Kunstprojekt. Es ist aber tat­sächlich auch eine großartige Möglichkeit, um neue Ideen zu generieren, wenn man scheinbar zusammenhanglose Dinge mit­einander verknüpft. Im Grunde baut jede großartige Geschäfts­idee auf dieser Methode auf. Ein Beispiel: Wir haben Hotels, und wir haben Wohnungen. Was passiert, wenn wir diese miteinander verknüpfen? Das Ergebnis: Airbnb. Statt Collagen zu basteln, kann man auch ein Wörterbuch benutzen, das funk­tioniert genauso. Früher habe ich mit meinen Studenten folgende Übung gemacht: Wähle ein Pro­blem in deinem Leben. Nun tippst du blind auf irgendein Wort im Wörterbuch und überlegst dir, wie dieses Wort dir dabei hilft, dein Problem zu lösen. Das Wort ist wie eine Tür, die dich zu neuen Lösungen führen wird.

07 Zu viel des Guten

Diese Übung habe ich mal mit Studenten im Rahmen eines Workshops gemacht: Sie sollten sich 100 Lösungen zu einem Problem ausdenken, wie einem oder einer schnarchenden Partner:in im Bett. Und jede Lösung musste in irgendeiner Weise mit Musik zu tun haben. Einige Studenten dachten, ich hätte mich vertan und eigent­lich zehn Ideen gemeint. Hatte ich aber nicht. Innovation ist harte Arbeit. Es braucht Durch­haltevermögen, um originelle Ideen zu entwickeln. Am Ende merkten die Studenten, dass die interessantesten und originells­ten Ideen erst zum Vorschein kamen, als sie dachten, alle Möglichkeiten seien erschöpft. Nachdem sich zum Beispiel ein Team durch alle offensichtlichen Lösungen gekämpft hatte, kam es schlussendlich auf die Idee einer Gesichtsmaske, die das laute Schnarchen des Trägers in ruhige Musik umwandelt.

08 Was wäre, wenn ...

Das ist eine meiner Lieblings­übungen, die ich regelmäßig mit Studenten mache. Einmal bat ich sie darum, alle Annahmen über den Zirkus aufzulisten: große Zelte, Tiere, Artisten, Popcorn etc. Anschließend sollten die Studenten diese Annahmen auf den Kopf drehen und sich vor­stellen, das Gegenteil wäre der Fall. Was wäre, wenn es im Zirkus keine Tiere gäbe? Wenn die Zelte klein wären? Zum Schluss sollten sie sich entscheiden, welche Eigen­schaften vom traditionellen Zirkus sie behalten wollten. Am Ende hatten wir ein völlig neues Zirkus-Konzept à la Cirque du Soleil. Indem wir die Annahmen zu unserem Problem gründlich hinterfragen, gewinnen wir völlig neue Einsichten.

09 Brain-Jogging

Wenn man am Schreibtisch sitzt, wird man von vielen Dingen abgelenkt. Deshalb bekommen manche Menschen ihre besten Ideen unter der Dusche. Denn dort stört nichts ihre Aufmerksam­keit. Ich gehe zum Nachdenken oft spazieren. Es ist wichtig, alles abzuschütteln, was einen ab­lenkt, und dass man den Geist befreit, damit er sich entfalten kann. Außerdem hilft es, sich den Tag in Projektabschnitte einzuteilen und zum Beispiel die Social­-Media-Aktivitäten auf eine bestimmte Uhrzeit zu begrenzen. Es führt zu einer erheblich höhe­ren Kreativität, wenn man sich eine längere Zeitspanne auf eine Sache konzentriert und nicht immer mehrere Dinge gleich­zeitig erledigt.

10 Der Passwort-Turbo

Kreativität ist ein Werkzeug, um Probleme zu lösen. Und der Motor, der die Kreativität an­treibt, ist die Motivation. Ohne Motivation keine Kreativität. Des­halb ist es wichtig, sich zu über­legen, was einen motiviert, das Problem lösen zu wollen. Sonst hat man nicht den Antrieb, um die nötigen Kreativitätsübungen durchzuführen und bis zum Ende an einer Idee zu spinnen. Wenn dein Boss dir eine Aufgabe stellt, überlege dir, was dich motiviert. Das könnte eine Gehaltserhöhung sein, ein Urlaub, eine Wohnung, die du kaufen möchtest, oder eine Fähigkeit, die du durch das Projekt ver­besserst. Manche benutzen dieses motivierende Schlagwort wie ein Passwort, um sich ihr Ziel täglich vor Augen zu führen.

Clevere Apps

Schlaue Karten und bunte Mappen: Diese Apps helfen bei der Suche nach raffinierten Lösungen.

Brainsparker Creativity Cards : Festgefahren bei der Ideensuche? Diese virtuellen Karteikarten führen die Gedanken mit überraschenden Fragen und Schlagworten auf ganz neue Pfade. Einfach mal ausprobieren!

SimpleMind Pro - Mindmapping : Mit Mindmaps lassen sich Gedanken wunderbar sortieren und Ideen miteinander verknüpfen. Und dank dieser App braucht man dafür auch kein Whiteboard.

Sketchbook : Wenn man unterwegs plötzlich eine Idee hat, sollte man diese am besten sofort festhalten. Zum Beispiel in dieser Design-App. Zur Verfügung stehen dem Nutzer dabei hunderte Skizzierwerkzeuge.

Lesestoff

Kraftfutter für flinke Köpfe – und für alle, die es werden wollen.

Musenküsse gibt Einblicke in die Köpfe erfolgreicher Künstlerinnen. © Musenküsse Musenküsse: Hat Frida Kahlo jeden Tag gemalt? Und wo kamen Coco Chanel ihre besten Ideen? Das Buch gibt Einblick in die Rituale erfolgreicher Künstlerinnen. Ruhig mal nachmachen.

In „Kopf frei!" blickt Volker Busch in unser Gehirn. © Volker Busch Kopf frei! Neurowissenschaftler Prof. Dr. Volker Busch kennt unser Gehirn. In seinem Buch verrät er, wie wir unsere Konzentration, Kreativität und Aufmerksamkeit steigern können.

In Creativity Rules hilft Tina Seelig beim Brainstormen. © Tina Seelig Creativity Rules: Wie entwickelt man kreative Ideen – und macht daraus ein tragbares Geschäftsmodell? Dieses Buch liefert die Antwort.