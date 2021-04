Kreislaufwirtschaft – Jetzt geht's richtig rund

Wie können wir Produkte ent­wickeln, die keine Ressourcen mehr verbrauchen? Wie dafür sor­gen, dass Materialien nie weg­geworfen, sondern immer wieder­verwertet werden? Und wie können wir der Natur dabei helfen, sich von jenen Schäden zu erholen, die wir ihr durch hohen CO2­-Verbrauch zu­gefügt haben? Indem sie auf diese Fragen Antworten finden, wollen die Pioniere der Kreislaufwirtschaft einen Weg aus der Klimakrise fin­den. Ein ehrgeiziges Ziel, aber ein machbares. Wenn alle mit an­packen. Die Zahlen nebenan zei­gen, welches Potenzial in den An­sätzen steckt, welche Fortschritte es heute schon gibt, was jeder tun kann und warum die Kreislaufwirtschaft nicht nur für den Planeten eine gute Nachricht ist.

700.000 neue Arbeitsplätze könnten in der Europäischen Union auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft bis 2030 geschaffen werden – etwa in digitalen Feldern wie Internet der Dinge, Big Data oder Künstlicher Intelligenz.

70 Minuten braucht es, um die besonders langlebigen Jeans des Labels Hiut Denim in Handarbeit zu fertigen (statt der industrieüblichen 11 Minuten). Nutzen sie sich ab, bietet der junge Waliser Betrieb Reparaturen und schont so Ressourcen wie Wasser und Baumwolle.

24.000 Liter Getränke kann ein Lkw transportieren, wenn diese in PET-Flaschen oder Alu-Dosen abgefüllt sind, deren Material wiederverwertet werden kann. Weniger als die Hälfte (11.000 l) ist mit Glasflaschen möglich. Somit sind bei Variante eins weniger Fahrten nötig – was CO2 einspart und damit im Sinne des Effizienzgedankens der Kreislaufwirtschaft ist.

3000 Euro mehr Haushaltseinkommen pro Jahr könnte EU-Bürgern 2030 dank Kreislaufwirtschaft zur Verfügung stehen – etwa weil Produkte durch effizientere Fertigung günstiger werden und Menschen weniger unproduktive Zeit in Staus verbringen.

700 Meter unter der Erde deponiert das Start-up Climeworks in Island CO2, das es zuvor mit eigenen Filtern aus der Luft geholt hat. Weltweit stehen schon 14 solcher Anlagen, und weitere Gründer verfolgen ähnliche Konzepte. Ganz nach der Idee der Kreislaufwirtschaft: Lasst uns die Natur mit Innovationen aktiv heilen.

2,9 Tonnen Gold befinden sich verbaut in ausgedienten Smartphones in Deutschlands Schubladen. Wer die Geräte verkauft oder recyceln lässt, hilft, ihre Wertstoffe weiter sinnvoll einzusetzen.

75 Prozent des Aluminiums, das je produziert wurde, sind immer noch in Gebrauch, da es – ganz im Sinne der Kreislaufwirt­schaft – lange hält und fast endlos recycelt werden kann. Übrigens: Die Recyclingrate für Alu-­Getränkedosen in Deutschland beträgt 99 Prozent.

21 Stück Plastiktüten haben die Menschen in Deutschland 2019 im Schnitt verbraucht. Das macht Mut: 2015 waren es noch 68. Kreislaufwirtschaft will Materialien wie herkömmliches Plastik vermeiden, weil ihre Herstellung viel Energie verschlingt und sie als Abfall Umweltprobleme verursachen.

25.000.000 Tonnen Kunststofffasern werden jährlich aus PET-Flaschen gewonnen, aus denen die Textilindustrie in der Folge Kleidung herstellen kann. Aktuell arbeiten Forscher daran, die Qualität der recycelten Fasern zu erhöhen.

